Після нічного обстрілу в Україні спізнюються понад 100 поїздів: які рейси відстають на 10 годин

Росія завдала чергового обстрілу по критичній інфраструктурі України – в "Укрзалізниці" його назвали вже одним з наймасованіших за увесь час великої війни. В результаті низка поїздів (зокрема й міжнародного сполучення) затримується, а Київ – Дніпро і Хелм – Дніпро – більш ніж на 10 годин.

Про це повідомили у самій "Укрзалізниці" (УЗ). "Надскладна ніч для наших моніторингових груп і всіх залізничників, які зараз на зміні", – зізналися у компанії.

В результаті атак було пошкоджено залізничну інфраструктуру – фахівці вже працюють над її відновленням. Зокрема мер Львова Андрій Садовий опублікував наслідки влучання у квитковий термінал на залізничній станції "Скнилів":

Наслідки удару по "Скнилову". Джерело: Андрій Садовий

З огляду на це залізничники дотримуються всіх безпекових заходів: в разі загрози для пасажирів та працівників проводиться евакуація.

Які поїзди затримуються найбільше

Загалом ракетно-дронові обстріли і загрози нових ударів порушили розклад руху понад 100 залізничних рейсів. Список всіх затримок вказано на сайті УЗ, а найбільше – такі:

037/038 Київ-Пасажирський – Дніпро-Головний – прибуття о 17:18 (+10:30);

– прибуття о 17:18 (+10:30); 119/120 Хелм – Дніпро-Головний – прибуття о 17:14 (+10:26);

073/074 Дніпро-Головний – Перемишль – прибуття о 00:13 (+9:09);

– прибуття о 00:13 (+9:09); 003/004 Дніпро-Головний – Ужгород – прибуття о 02:09 (+9:09);

– прибуття о 02:09 (+9:09); 037/038 Дніпро-Головний – Київ-Пасажирський – прибуття о 14:36 (+8:12);

– прибуття о 14:36 (+8:12); 119/120 Дніпро-Головний – Хелм – прибуття о 03:04 (+8:12);

– прибуття о 03:04 (+8:12); 253/254 Кривий Ріг-Головний – Одеса-Головна – прибуття о 17:59 (+7:29);

– прибуття о 17:59 (+7:29); 053/054 Дніпро-Головний – Одеса-Головна – прибуття о 17:59 (+7:29);

– прибуття о 17:59 (+7:29); 109/110 Миколаїв-Пасажирський – Львів – прибуття о 19:18 (+7:00);

– прибуття о 19:18 (+7:00); 073/074 Перемишль – Дніпро-Головний – прибуття о 14:41 (+6:41).

Запізнення поїздів. Джерело: Укрзалізниця

Ситуація у Києві та столичному регіоні

У столиці відновлює рух Київська кільцева електричка, яка допоможе киянам дістатися з одного берега на інший. Приміські поїзди в Києві та області теж продовжують рух із дотриманням безпекових заходів.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, 17 листопада Росія атакувала дроном Мукачево, що на Закарпатті. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр зазначив, що російський безпілотник упав неподалік від залізничного вокзалу.