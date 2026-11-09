Росія завдала нового удару по Трипільській ТЕС: енергетики заявили про серйозні наслідки. Фото

Російські війська знову атакували Трипільську теплоелектростанцію (ТЕС) на Київщині. Енергетики назвали наслідки обстрілу надзвичайно серйозними, але точного масштабу пошкоджень наразі не повідомляють. Щоб оцінити збитки й визначити обсяг відновлювальних робіт, фахівцям потрібно обстежити пошкоджене обладнання та інфраструктуру.

Про це повідомило ПАТ "Центренерго". За даними компанії, з кінця вересня Росія значно частіше атакує Трипільську ТЕС і змінила тактику обстрілів. По енергетичному об’єкту застосовують, зокрема, балістичні ракети та реактивні ударні безпілотники.

Допис Центренерго про атаку... Джерело: facebook.com/PATCentrenergo (скриншот) Розгорнути

Генеральний директор "Центренерго" Сергій Ісаченко зазначив, що на станції облаштували захисні споруди. Утім, характер російських атак створює додаткові загрози для обладнання.

Пожежа внаслідок удару РФ по... Джерело: facebook.com/PATCentrenergo Розгорнути

"Протягом короткого часу ворог може застосовувати проти одного об’єкта різні види озброєння, зокрема балістичні ракети та реактивні дрони. Це створює нові виклики для захисту енергетичної інфраструктури", – заявив він.

Трипільська ТЕС – один із ключових енергетичних об’єктів Київського регіону. Її стан впливає на стабільність енергопостачання, особливо під час регулярних російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Трипільська ТЕС потерпає від російських атак. Джерело: facebook.com/PATCentrenergo

У компанії кажуть, що про конкретні масштаби руйнувань поки говорити зарано. Спершу фахівці мають детально обстежити обладнання та інфраструктуру. Після цього стане зрозуміло, яких пошкоджень зазнала станція, скільки коштів знадобиться на відновлення та які роботи доведеться виконати.

Росія неодноразово атакувала Трипільську ТЕС: що відомо про попередні удари

Нинішній обстріл – не перший масштабний удар по станції. Російські війська неодноразово атакували її після початку повномасштабного вторгнення, а наслідки окремих ударів фактично перекреслювали тривалі відновлювальні роботи.

РФ регулярно завдає ударів п... Джерело: facebook.com/PATCentrenergo Розгорнути

11 квітня 2024 року під час масованої ракетної атаки Трипільську ТЕС повністю зруйнували. На станції виникла масштабна пожежа в турбінному цеху. Тоді "Центренерго" повідомило про втрату 100% власної генерації. Усі працівники, які перебували на зміні під час обстрілу, вижили.

під час масованої ракетної атаки Трипільську ТЕС повністю зруйнували. На станції виникла масштабна пожежа в турбінному цеху. Тоді "Центренерго" повідомило про втрату 100% власної генерації. Усі працівники, які перебували на зміні під час обстрілу, вижили. 8 вересня 2025 року станція знову зазнала масованої атаки ударними безпілотниками. Народний депутат і член парламентського комітету з питань енергетики Сергій Нагорняк повідомив, що по Трипільській ТЕС було зафіксовано 19 влучань "Шахедів". За його словами, удар фактично звів нанівець відновлювальні роботи, які тривали протягом попереднього року.

У ніч проти 8 листопада 2025 року Росія завдала нового масованого удару по теплових електростанціях "Центренерго". У компанії назвали його наймасштабнішим від початку повномасштабної війни. Після атаки всі ТЕС компанії, серед яких і Трипільська, припинили виробництво електроенергії. У "Центренерго" заявили, що втратили генерацію, яку відновлювали після попередніх руйнувань.

Росія завдала нового масованого удару по теплових електростанціях "Центренерго". У компанії назвали його наймасштабнішим від початку повномасштабної війни. Після атаки всі ТЕС компанії, серед яких і Трипільська, припинили виробництво електроенергії. У "Центренерго" заявили, що втратили генерацію, яку відновлювали після попередніх руйнувань. 30 вересня 2026 року внаслідок чергової російської атаки було пошкоджено генерувальне обладнання Трипільської ТЕС. Тоді генеральний Ісаченко повідомив, що фахівці мають оцінити стан обладнання та визначити необхідний обсяг ремонтних робіт. Інші подробиці з міркувань безпеки також не розкривали.

Російські атаки перекреслюют... Джерело: facebook.com/PATCentrenergo Розгорнути

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас Трипільська ТЕС опинилася в епіцентрі паливного скандалу. Правоохоронці розслідують постачання неякісного вугілля та мільйонні передоплати фірмам без власних потужностей.