Росія посилила удари по харчових підприємствах України: деякі заводи зупинилися

Росія з початку 2026 року щонайменше 62 рази атакувала харчові підприємства та продовольчі склади в Україні. Це майже вдвічі більше, ніж за 2022–2025 роки разом. У листопаді через удари підприємства втрачали виробничі потужності й запаси продукції, а деякі заводи зупинилися через перебої зі світлом і загрозу нових атак.

Підрахунок, наведений в повідомленні Міноборони, охоплює харчові заводи, продовольчі та холодильні склади й логістичні центри. Його уклали за повідомленнями компаній і медіа. Фактична кількість атак може бути більшою, оскільки частину уражених об’єктів публічно не називають із міркувань безпеки. Окремо голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус 12 листопада повідомив про понад 100 влучань по фермерських господарствах і агропідприємствах області з початку року.

Ще 10 листопада джерело в Головному управлінні розвідки повідомило Укрінформу, що Росія готує удари по елеваторах, зернових складах, олійних і молочних заводах, м’ясокомбінатах та птахофабриках. За словами співрозмовника агентства, мета атак – підірвати продовольчу безпеку України й завдати збитків її економіці.

Які підприємства постраждали

16 листопада Росія втретє за рік атакувала завод "Олейна" в Дніпрі, який належить міжнародній компанії Bunge. Цього разу удар пошкодив частину виробничого об’єкта, працівники не постраждали. Після січневої атаки на дороги міста вилилося близько 300 тонн олії, а внаслідок вересневого удару загинули двоє людей і завод зупинився. Того ж дня російські дрони вдарили по підприємству "Королівський смак" на Кіровоградщині. Загинула одна людина. Пожежа тривала всю ніч і знищила продукцію, обладнання та виробничі приміщення. "На сьогодні можливість відновлення роботи відсутня", – повідомила компанія 17 листопада. За три дні до удару виробник уже оголосив про зупинку заводів через перебої з електропостачанням і загрозу атак.

12 листопада удар по заводу агрохолдингу "Кернел" на Миколаївщині пошкодив чотири резервуари, в яких зберігалося близько 8 500 тонн соняшникової олії. Площа розливу перевищила 3 500 кв. м. Того ж дня компанія оголосила про зупинку всіх восьми своїх олійноекстракційних заводів і призупинення закупівлі насіння.

У Кременчуці 17 листопада призупинили роботу "Кременчукхліб плюс" і "Сковорода плюс". Керівники підприємств пояснили рішення постійними перебоями з електропостачанням і загрозою ракетних та дронових ударів. Дати відновлення роботи вони не назвали.

Як міжнародне право захищає продовольство

Стаття 52 Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій забороняє напади на цивільні об’єкти. Стаття 54 окремо захищає запаси їжі та інші об’єкти, необхідні для виживання цивільного населення, і забороняє використовувати голод як метод ведення війни. За Римським статутом Міжнародного кримінального суду умисне спрямування атак на цивільні об’єкти та умисне використання голодування цивільних як методу війни є воєнними злочинами.

Як повідомляв OBOZ.UA, Росія планує відключити від енергосистеми три українські АЕС – Рівненську, Хмельницьку та Південноукраїнську, а також намагається створити умови для скорочення електропостачання Києва, Харкова й Одеси до 90%. Під загрозою також опалення, водопостачання та каналізація у великих містах.