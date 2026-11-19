Roshen розширив мережу за кордоном: відкрито вже третій магазин в одній із європейських столиць

Кондитерська корпорація Roshen відкрила третій фірмовий магазин у Бухаресті – він розташований у торговельному центрі Bucur Obor, а першу торговельну точку в румунській столиці компанія запустила наприкінці 2025 року. Паралельно корпорація розширює продажі за кордоном через міжнародні маркетплейси та готується до виходу на ринок Великої Британії, потенціал якого оцінює більш ніж у 5 млрд фунтів стерлінгів.

Про це повідомила прес-служба корпорації. Там наголосили, що розширення мережі фірмових торговельних точок є частиною стратегії міжнародного розвитку.

"Ми продовжуємо розширювати нашу міжнародну роздрібну мережу – ще один магазин ROSHEN відкриває свої двері у Бухаресті", – зазначили в компанії.

Де відкрився третій магазин Roshen у Бухаресті

Новий фірмовий магазин українського виробника розташований у торговельному центрі Bucur Obor. Зазначається, що це вже третя торгова точка корпорації в румунській столиці. Відвідувачам пропонують широкий асортимент продукції, зокрема цукерки, шоколад та інші кондитерські вироби.

Окремий акцент компанія робить на свіжих десертах – тортах і тістечках, які, за інформацією Roshen, можна придбати саме у фірмових магазинах мережі. У корпорації пояснюють, що відкриття нових торговельних закладів має не лише збільшувати кількість точок продажу, а й допомагати споживачам краще знайомитися з асортиментом бренду.

"Для мешканців Бухареста це ще одна можливість познайомитися з нашим асортиментом: від широкого вибору цукерок та шоколаду до свіжих десертів – тортів та тістечок, які можна придбати лише у магазинах Roshen", – повідомили в компанії.

Перший фірмовий магазин за межами України корпорація відкрила наприкінці жовтня 2025 року. Для старту міжнародної роздрібної експансії компанія обрала саме Бухарест.

На які закордонні ринки виходить Roshen

Окрім розвитку роздрібної мережі в Румунії, українська кондитерська корпорація працює над розширенням географії продажів через міжнародні маркетплейси. Зокрема, у серпні Roshen розпочав реалізацію своєї продукції через Amazon у Саудівській Аравії.

Такий канал продажів дозволяє представляти українські солодощі покупцям на ринку Близького Сходу без необхідності відкривати там власні фірмові магазини. Ще одним напрямком потенційної експансії є Велика Британія. У квітні компанія повідомила про підготовку до виходу на британський ринок. Його потенціал у Roshen оцінили більш ніж у 5 млрд фунтів стерлінгів.

Roshen об'єднує кілька виробничих підприємств в Україні та за її межами. До складу корпорації входять Київська та Кременчуцька кондитерські фабрики, дві Вінницькі кондитерські фабрики, Вінницький молочний завод і Бісквітний комплекс у Борисполі.

Також до структури компанії входить Клайпедська кондитерська фабрика в Литві. Водночас частина закордонних активів корпорації припинила роботу: угорська Bonbonetti Choco була закрита у 2024 році, а Липецька фабрика в Росії – ще у 2017-му.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, нещодавно війська РФ зруйнували склад ROSHEN у Чубинському на Київщині, де зберігалася готова кондитерська продукція. Завдяки дотриманню правил безпеки ніхто не постраждав, однак через значні матеріальні втрати найближчим часом можливі тимчасові перебої з постачанням окремих товарів