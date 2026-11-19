Роботодавці "полюють" за такими працівниками: кому в Україні готові платити до 61 тис. грн

На які вакансії в Україні на...

На українському ринку праці зберігається гострий дефіцит кадрів, через який на окремі вакансії роботодавці отримують у середньому менше одного відгуку. До переліку таких професій входять рихтувальники, автоелектрики і стоматологи, яким бізнес готовий платити від 45 до 61,5 тис. грн на місяць.

Дослідження аналітиків "OLX Робота" за жовтень 2026 року показує, що проблема браку персоналу охоплює одночасно технічні спеціальності, сферу послуг, медицину та управлінські позиції, причому навіть високі зарплати не гарантують швидкого закриття вакансій.

Найдефіцитніші професії в Україні

Найскладніше компаніям знаходити керівників відділів продажів, стоматологів, виробничих технологів та автоелектриків. Проте перелік спеціальностей із критично низькою кількістю відгуків значно ширший і включає одразу кілька секторів економіки.

Слід зазначити, що аналітики враховували показник медіанної зарплати. Цей статистичний показник відображає рівень доходів у середині розподілу зарплат – тобто, половина працівників отримує зарплату, меншу за медіанну, а інша половина – більшу.

Автосервіс та виробництво

Рихтувальники – 61,5 тис. грн.

Автоелектрики та автослюсарі – 45 тис. грн.

Малярі – 36,5 тис. грн.

Технологи на виробництві, столяри й токарі – 32,5 тис. грн.

Медицина та фармацевтика

Стоматологи – 45 тис. грн.

Фармацевти – 26,5 тис. грн.

Управління та сфера послуг

Пекарі – 33,75 тис. грн.

Керівники відділів продажів – 32,5 тис. грн.

Майстри манікюру – 28 тис. грн.

Перукарі – 27,5 тис. грн.

Як змінилася ситуація за рік

Більшість із цих позицій – зокрема стоматологи, автоелектрики, рихтувальники, технологи, фармацевти, пекарі та керівники відділів продажів – залишаються у списку найдефіцитніших уже другий рік поспіль. Однак за останній рік активність пошукачів у цих сегментах змінювалася різноспрямовано:

попри зростання медіанних зарплат, кількість відгуків від виробничих технологів за рік впала на 51%, від керівників відділів продажів – на 34%, а від стоматологів – на 33%.

на 51%, від керівників відділів продажів – на 34%, а від стоматологів – на 33%. водночас у кількох дефіцитних професіях зафіксовано помітне пожвавлення пошукачів – активність кандидатів серед фармацевтів зросла на 118%, серед рихтувальників – на 71%, а серед пекарів – на 67%.

Як повідомляв OBOZ.UA, за рік зарплати в Україні зросли в середньому на 15%, однак у деяких професіях підвищення сягнуло 80% і більше. Водночас, у частини спеціалістів зарплатні пропозиції скоротилися, тому зростання доходів відбувається нерівномірно.