Ресторани Києва масово втрачають клієнтів: у яких містах України відвідувачів, навпаки, більшає

У Києві ресторани зіткнулися зі значним відтоком клієнтів, кількість відвідувачів у середньому скоротилася на 25–30%, а в окремих закладах на Лук’янівці та в торговельних центрах падіння сягає 50%. Водночас у Львові потік гостей зріс приблизно на 20% і більше, а до весни 2027 року частина українських ресторанів може тимчасово закритися через витрати на облаштування безпечних просторів, адже нові вимоги набудуть чинності 4 грудня 2026 року.

Про зміни на ресторанному ринку розповіла експертка Ольга Насонова в бліц-інтерв'ю медіа. За її словами, ситуація суттєво відрізняється не лише між містами, а й між окремими районами столиці. На роботу закладів впливають безпекова ситуація, перебої в роботі через повітряні тривоги та переміщення людей між регіонами.

У Києві ресторани втрачають до 30% відвідувачів

У столиці відвідуваність закладів харчування знизилася в середньому на 25-30%. Одним із ключових чинників стали посилені російські атаки, які впливають на повсякденні звички містян і готовність відвідувати громадські місця.

Водночас, падіння не є однаковим для всіх ресторанів. За словами Насонової, багато залежить від розташування закладу, зокрема від того, наскільки сильно конкретний район постраждав від обстрілів.

Наприклад, на Лук'янівці, де було багато влучань, ресторани втратили значну частину клієнтів. Особливо відчутним скорочення відвідуваності стало для закладів, розташованих у торговельних центрах. В окремих ресторанах кількість гостей зменшилася на 50%, тоді як інші заклади не зафіксували такого падіння.

Загальна статистика не відображає повною мірою ситуацію в кожному районі столиці. Деякі ресторани продовжують працювати зі звичним потоком відвідувачів, тоді як інші змушені пристосовуватися до значно меншої кількості гостей.

Додатковою проблемою стають повітряні тривоги. Якщо заклад регулярно припиняє обслуговування відвідувачів через небезпеку, це може впливати на рішення клієнтів щодо наступного візиту. Люди можуть обрати інше місце, яке працює стабільніше або розташоване в зручнішому для них районі..

Чому у Львові ресторани приймають більше гостей

На відміну від Києва, Львів восени демонструє зростання відвідуваності закладів харчування. За оцінкою Насонової, потік гостей у місті збільшився приблизно на 20% і більше.

Одним із пояснень стала зміна напрямків переміщення населення. До Львова приїхало багато людей, які тимчасово залишили Київ і Дніпро. Частина з них продовжує відвідувати кафе та ресторани, особливо в центральній частині міста.

Збільшення кількості потенційних клієнтів створює додатковий попит на послуги закладів харчування. Люди, які переїжджають до іншого міста, користуються місцевою інфраструктурою, відвідують заклади поруч із місцем проживання або обирають ресторани для зустрічей і відпочинку.

Приріст відвідувачів спостерігається й в інших містах західної України. Таким чином, зміни на ресторанному ринку пов'язані не лише з локальними умовами роботи закладів, а й із перерозподілом людей між регіонами.

Водночас збільшення кількості відвідувачів не означає автоматичного зростання прибутків кожного ресторану. Фінансовий результат залежить також від середнього чека, витрат на продукти, оплату праці, оренду та енергозабезпечення.

Ситуація в інших великих містах також відрізняється від львівської. За словами Насонової, у Дніпрі відвідуваність закладів харчування знизилася приблизно на 30%. В Одесі падіння не настільки значне, однак загальна картина теж відрізняється від зростання, яке фіксують у Львові та інших містах західної України.

До весни можуть тимчасово закритися до 20% ресторанів

Додатковим викликом для ресторанної галузі можуть стати нові вимоги до облаштування безпечних просторів. За оцінкою Насонової, до весни 2027 року тимчасово припинити роботу можуть до 20% ресторанів через складність і вартість виконання нових правил.

За її словами, частина підприємців може вирішити призупинити роботу на зимовий період, якщо переобладнання приміщення потребуватиме значних коштів. Нові правила передбачені постановою Кабінету міністрів №1092, яка набула чинності 4 вересня 2026 року. Для бізнесу передбачили тримісячний перехідний період – до 4 грудня 2026 року.

За роз'ясненням Міністерства економіки, підприємства можуть використовувати не лише повноцінні захисні споруди, а й належно облаштовані безпечні простори безпосередньо в будівлях. Водночас конкретні можливості виконання вимог залежать від характеристик приміщення та відповідності встановленим критеріям.

Для частини ресторанів це може стати серйозним фінансовим і технічним завданням. Особливо складною ситуація є для закладів, розташованих у вже збудованих житлових будинках, де можливості для масштабної перебудови обмежені.

Чому ресторанам складно облаштувати безпечні простори

Однією з основних проблем є планування приміщень. Чимало міських ресторанів працюють на перших поверхах житлових будинків, мають великі вікна або панорамні фасади. Внутрішній простір часто розподілений між кухнею, мийкою, складськими приміщеннями та залом для гостей.

Через це знайти місце, яке відповідатиме необхідним вимогам безпеки, буває непросто. Вільної площі може бути недостатньо, а зміна планування здатна потребувати додаткових будівельних робіт.

За оцінкою Насонової, в Україні лише близько 100-200 ресторанних приміщень уже можуть відповідати необхідним вимогам. Експертка також наголошує, що звичайна кімната без вікон або коридор не стають безпечним простором автоматично. Важливими є конструкції, розташування приміщення та його здатність забезпечувати належний рівень захисту.

Окремі труднощі пов'язані з матеріалами, з яких збудовані перегородки. Насонова пояснює, що стіни з газоблоку або гіпсокартону не можна прирівнювати до масивних бетонних конструкцій за здатністю протистояти вибуховій хвилі.

У вже збудованих житлових будинках можливості для масштабної перебудови обмежені. Наприклад, облаштування бетонної захисної споруди на першому поверсі або створення підвалу під готовим фундаментом може вимагати складних інженерних рішень, значних витрат і відповідних дозволів.

Більше можливостей для облаштування окремої захисної споруди можуть мати заміські ресторанні комплекси, які володіють власними земельними ділянками. Проте й у таких випадках реалізація проєкту залежить від характеристик території, будівельних норм і технічних умов.

Водночас відсутність готового укриття не означає, що кожен ресторан автоматично повинен припинити роботу. Підприємствам необхідно оцінити особливості конкретного приміщення та визначити, чи можна облаштувати безпечний простір відповідно до встановлених вимог.

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