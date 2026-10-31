"Рай для спекулянтів": озвучено нову вартість долару в Україні

Курс готівкового долару 31 жовтня та 1 листопада в більшості обмінників перебуватиме в межах досить широкого коридору: купівля – від 45,20 до 46,05 гривні, продаж – від 46,20 до 46,70 гривні. А курс готівкового євро цими вихідними також перебуватиме в широких межах: купівля – від 50,50 до 51,20 гривні, продаж – від 51,30 до 52 гривень.

"Через дуже широкий розкид котирувань купівлі-продажу як долара, так і євро в різних мережах обмінників фінансових компаній та в касах банків, які працюватимуть цієї суботи-неділі, ці вихідні будуть "раєм" для спекулянтів на готівковому ринку", – йдеться в прогнозі аналітика Олексія Козирева в його публікації на "Мінфіні".

30 жовтня спостерігався суттєвий розкид котирувань продажу в банках та обмінниках: долар продавали по 45,90−46,45 гривні й навіть вище, а євро – по 51,15−51,65 гривні. Причому особливо "відчайдушні" обмінники виставляли курс продажу євро навіть до 52 гривень.

Оскільки ситуація як на світовому валютному ринку, так і безпосередньо в Україні залишається складною, власники обмінників волітимуть цими вихідними зберегти досить широкий спред між купівлею та продажем як долара, так і євро. А також за наявності платоспроможного попиту на валюту у своєму регіоні навіть періодично намагатимуться знову зіграти "на підвищення".

Річ у тім, що на ажіотажі на початку цього тижня багато мереж обмінників накупили "дорогого" долара та євро. І тепер їм необхідно спочатку продати цю валюту громадянам за максимально можливим курсом і лише потім знову активно реагувати на поведінку міжбанку.

Якщо громадяни активно купуватимуть валюту навіть за таким умовно "високим" курсом, то фінансисти не знижуватимуть свої цінники продажу. Якщо ж через завищений рівень курсу продажу їхні обороти в обмінниках почнуть знижуватися, то вони оперативно повернуть курс продажу як долара, так і євро до рівнів середніх цінників для свого регіону, щоб не втрачати дохід.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, у вересні українці придбали близько 4881 нових легкових автомобілів, при цьому значно збільшивши обсяги купівлі окремих марок. Наприклад, автомобілів TOYOTA було придбано одразу на 9% більше, ніж у цей же період минулого року.