ПриватБанк і Ощадбанк закривають всі відділення у Краматорську: де знайти їхні банкомати

Ощадбанк і ще один банк закр...

Через безпекову ситуацію Ощадбанк і ПриватБанк закривають свої відділення у фактичному адміністративному центрі Донецької області – місті Краматорськ. Представництва двох найбільших державних фінустанов припинять працювати з 16 листопада.

Про це повідомили у Краматорській міській раді. "З 16 листопада 2026 року через безпекову ситуацію Ощадбанк тимчасово призупиняє роботу всіх своїх відділень у місті", – підтвердили у фінустанові.

Водночас в Ощадбанку спростували інформацію про повне припинення роботи у Краматорську, оскільки там продовжать працювати банкоматами за адресами:

вул. Південна, 1;

вул. Василя Стуса, 49.

Клієнтів банку обслуговуватимуть відділення Ощадбанку у населених пунктах поблизу:

Слов’янськ, вул. Поштова, 44;

Олександрівка, вул. Соборна, 11.

"Крім того, клієнти можуть користуватися дистанційними сервісами банку для здійснення платежів, переказів та інших фінансових операцій", – зазначили в "Ощаді".

Для отримання банківських послуг клієнти також можуть користуватися:

онлайн-сервісами банку – вони дозволяють здійснювати фінансові операції дистанційно, без відвідування відділень;

– вони дозволяють здійснювати фінансові операції дистанційно, без відвідування відділень; контакт-центром за номером 0-800-210-800.

Що вирішили у ПриватБанку

Крім того, призупинить свою роботу і останнє відділення ПриватБанку, яке працювало у Краматорську по вулиці Богдана Хмельницького, 13 (в районі ЦУМу). "Ми піклуємося про життя та здоров’я наших відвідувачів і співробітників, тому вимушені піти на цей крок", – пояснили у "Приваті".

Клієнтам нагадали, як продовжувати повноцінно користуватися всіма послугами банку онлайн навіть за відсутності фізичних відділень:

Приват24 – мобільний застосунок та вебверсія працюють цілодобово для будь-яких платежів, переказів та оплати послуг;

– мобільний застосунок та вебверсія працюють цілодобово для будь-яких платежів, переказів та оплати послуг; термінали самообслуговування та банкомати – продовжують роботу в безпечніших зонах міста (за умови стабільного енергопостачання, зв'язку та під'їзду інкасації);

– продовжують роботу в безпечніших зонах міста (за умови стабільного енергопостачання, зв'язку та під'їзду інкасації); служба підтримки – цілодобово доступна за телефоном 3700.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, за період із січня до червня 2026 року українські банки закрили 61 відділення. Найбільше – Ощадбанк, мережа якого скоротилася на 16 підрозділів. До трійки лідерів також увійшов ПриватБанк, який закрив 8 відділень.