Продаж SIM-карт за паспортами в Україні: хто після змін не зможе користуватися мобільним зв’язком

Окремі абоненти "Київстару", lifecell і Vodafone можуть залишитися без зв’язку в разі прив’язки SIM-карт мобільним оператором до паспортів. Йдеться про тих, пояснили в експертному середовищі, хто не захоче ідентифікувати свої "сімки".

Втім, розповів OBOZ.UA телеком-аналітик Олександр Глущенко, найближчим часом такої прив’язки очікувати не слід, а тому поки українцям боятися нічого. Адже:

Таке рішення може бути лише політичним – тобто без спроби домовитися з учасниками ринку.

– тобто без спроби домовитися з учасниками ринку. А вони, за його словами, "намагатимуться протидіяти ухваленню цього рішення".

Підстави ж для такого рішення, за його словами, можуть з’явитися лише в разі, якщо прихильники рішень щодо безпеки "доведуть, що це потрібно". Зокрема, що це знизить інтенсивність і можливість використання ворожих БПЛА в Україні.

"Тоді таке рішення буде. І хочуть вони цього чи ні, а оператори будуть змушені його виконувати", – підсумував Глущенко.

Не ідентифікуєш "сімку" – будеш без зв’язку

Водночас він наголосив: якщо рішення про "паспортизацію" SIM-карт усе ж буде ухвалено, стосуватиметься воно не лише нових "сімок", а й тих, якими українці вже користуються. А тому ті абоненти,які не "прив’яжуть" номер до паспорта, за його словами, ризикуватимуть залишитися без зв’язку.

"Якщо "сімку" не буде ідентифіковано, – у неї вимикатиметься передавання даних", – пояснив він.

Українцям відключають мобільні номери

Тим часом строк дії номера для абонентів мобільного оператора "Київстар" становить 365 днів. Після цього за умови, що за ним не проходять оплати пакетів послуг, номер буде відключено.

Разом з тим, розповіли в самому операторі, дізнатися точний строк дії конкретного номера абоненти оператора можуть самостійно. Зробити це можна одним із 2 способів:

у застосунку Мой Киевстар (розділ Профиль_Мои номера);

за запитом: *114#.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас у жовтні 2026 року українці здійснили 32 084 перенесення мобільних номерів від одного оператора до іншого (функція MNP) – переважно на lifecell. Найчастіше до інших операторів переходили абоненти "Київстару".