Продавати зможуть не всі: OLX і Prom оголосили про кардинальні зміни для українців з 1 січня 2027 року

З 1 січня 2027 року продавцям на OLX, які користуються OLX Доставкою, потрібно буде підтверджувати особу через Дію, а на Prom фізичні особи зможуть продавати товари орієнтовно до 100 тис. грн обороту, після чого мають зареєструвати ФОП (фізична особа-підприємець) або ТОВ (товариство з обмеженою відповідальністю). Загальний неоподатковуваний ліміт для доходів від продажів через цифрові платформи становитиме 2 000 євро на рік, а з суми перевищення передбачено сплату 10% ПДФО без додаткового військового збору.

Зміни пов’язані із законом №4903-IX, який запроваджує новий порядок оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Майданчики мають ідентифікувати продавців та передавати податковій інформацію про їхні операції.

OLX запровадить верифікацію через Дію: кого це стосується

Із 1 січня 2027 року продавці, які користуються OLX Доставкою, повинні будуть пройти ідентифікацію через застосунок Дія. Про це повідомила сама платформа, пояснюючи майбутні зміни в роботі з користувачами. Верифікація потрібна для того, щоб OLX міг встановити особу продавця та виконувати вимоги нового законодавства.

Цифрові платформи зобов’язують збирати необхідну інформацію про користувачів і передавати податковим органам дані про доходи, отримані через їхні сервіси. Важливо, що підтвердження особи не дорівнює автоматичному нарахуванню податку. Продавець може пройти верифікацію, але не мати податкових зобов’язань, якщо його річний дохід від відповідних продажів не перевищує встановленого законом ліміту.

Нововведення стосуватиметься саме продавців. Покупцям проходити додаткову ідентифікацію не потрібно, а умови придбання товарів через OLX Доставку для них не змінюються.

Коли доведеться платити податок за продажі через інтернет

З 1 січня 2027 року для фізичних осіб запрацює окремий порядок оподаткування доходів від продажу товарів через цифрові платформи. Головна умова – річний неоподатковуваний ліміт у розмірі 2000 євро. Якщо загальний дохід продавця за рік не перевищує цю суму, сплачувати податок не потрібно.

За таких умов також не доведеться подавати податкову декларацію. Кількість продажів сама по собі не обмежується, якщо людина залишається в межах установленого доходу та виконує інші передбачені законом умови. Якщо ж заробіток перевищить 2000 євро за рік, до суми перевищення застосовуватиметься ставка податку на доходи фізичних осіб у розмірі 10%. Додатково військовий збір за цим спеціальним порядком не стягуватимуть.

За словами голови парламентського податкового комітету Данила Гетманцева, понад 95% продавців отримують дохід у межах неоподатковуваного ліміту. Тобто для переважної більшості людей, які час від часу продають власні речі через онлайн-майданчики, нові правила не повинні створити додаткового податкового навантаження.

Водночас, важливо розрізняти продаж особистих речей і систематичну комерційну діяльність. Новий режим не скасовує інших вимог законодавства щодо підприємницької діяльності та не означає, що будь-яку торгівлю можна без обмежень вести як фізична особа.

Що зміниться для тих, хто продає товари на кількох платформах

Ліміт у 2000 євро розраховуватиметься не окремо для кожного сайту, а з урахуванням сукупного доходу від продажів через різні цифрові платформи. Наприклад, якщо людина продає товари одночасно на OLX та інших майданчиках, її доходи враховуватимуть разом. Кожна платформа звітуватиме про операції, проведені через її сервіс, а податкова зможе зіставити отриману інформацію та визначити загальний обсяг доходу продавця.

Тому розподіл продажів між кількома сайтами не дозволить отримати окремий неоподатковуваний ліміт на кожному з них. Якщо за підсумками року дохід перевищить встановлену межу, продавець отримає податкове повідомлення-рішення. За роз'ясненням податкової служби, після його отримання людина матиме 60 днів для сплати визначеної суми.

Окремо передбачено, що інформація про продавців, які здійснили до 30 операцій на рік і отримали до 2000 євро, не включатиметься до звіту платформ. Водночас це правило звітності не варто плутати із загальним порядком визначення податкових зобов'язань: сам факт передання платформах інформації про операції ще не означає, що продавець обов'язково повинен сплатити податок.

На Prom фізичним особам обмежать обсяг продажів

Інший підхід до роботи з новими правилами обрав маркетплейс Prom. У роз'ясненні для продавців платформа повідомила, що всі користувачі мають пройти реєстрацію та ідентифікацію. Зокрема, потрібно буде надати дані про себе або про зареєстрований бізнес – ФОП чи юридичну особу.

Якщо продавець не надасть необхідної інформації, він не зможе продовжувати роботу на майданчику за новими правилами. Водночас, Prom пояснює, що самостійно утримувати податки з доходів продавців платформа не планує. Її завданням буде передавати відповідні відомості до податкової служби.

Для підприємців, які працюють як ФОП або ТОВ, принцип роботи залишається зрозумілим: вони надають платформі інформацію про свій статус, а Prom звітує про відповідні операції. Податкові зобов'язання такі продавці виконують за правилами, які стосуються їхньої системи оподаткування.

Для фізичних осіб передбачено інший механізм. У межах неоподатковуваного ліміту – до 2000 євро на рік – платформа не повинна утримувати податок. Однак Prom встановлює власне обмеження: фізична особа зможе продавати товари на суму приблизно до 100 тис. грн обороту. Після досягнення цього показника продавцю запропонують зареєструвати ФОП або ТОВ, щоб продовжувати торгівлю.

У роз'ясненні платформи також ідеться про те, які саме операції потраплятимуть до звітності. Prom планує передавати податковій інформацію про замовлення, за якими майданчик отримує комісію. Логіка полягає в тому, що в таких випадках платформа має дані про суму замовлення та може відобразити її у звіті.

Водночас, продавці зможуть заздалегідь переглядати інформацію про свої операції в особистому кабінеті, перевіряти її та за потреби виправляти неточності. Нові правила передбачають не лише передання даних державі, а й необхідність правильно визначати доходи кожного продавця. Якщо в інформації будуть помилки, вони можуть вплинути на розрахунок податкових зобов'язань.

При цьому Prom наголошує, що не збирається автоматично списувати податки з рахунків користувачів. Платформа виконуватиме функцію оператора, який ідентифікує продавців та звітує про їхні операції.

Чи зміняться правила для ФОП

Новий порядок оподаткування доходів через цифрові платформи не скасовує чинних правил для фізичних осіб – підприємців. Якщо продавець працює як ФОП, він і надалі сплачуватиме податки відповідно до обраної системи оподаткування. Водночас, інформація про його операції на маркетплейсах може потрапляти до звітності платформи.

Тому підприємцям також доведеться надати необхідні дані для ідентифікації та підтвердження свого статусу. Для звичайних фізичних осіб ситуація інша, якщо людина продає власні речі та не перевищує неоподатковуваний річний ліміт, сплачувати податок за спеціальним режимом не потрібно.

Але якщо продажі стають регулярними, а обсяги зростають, варто враховувати не лише податковий поріг, а й правила конкретного маркетплейсу. Зокрема, на Prom після досягнення приблизно 100 тис. грн обороту фізичній особі доведеться перейти на роботу через ФОП або ТОВ, навіть якщо загальний неоподатковуваний ліміт, передбачений законом, ще не вичерпано.

Закон №4903-IX Верховна Рада ухвалила 9 червня 2026 року. Чинності він набрав 23 жовтня 2026 року, а основні положення щодо оподаткування доходів через цифрові платформи почнуть застосовуватися з 1 січня 2027 року.

До кінця 2026 року оператори цифрових платформ мають зареєструватися в Державній податковій службі. Перший міжнародний обмін інформацією про доходи користувачів таких майданчиків запланований на 2028 рік і стосуватиметься операцій, здійснених протягом 2027-го.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, українцям, які вирішать продати нещодавно зареєстроване авто, мотоцикл чи мопед, доведеться платити 23% податку. Нульова ставка діятиме лише для транспорту, який перебував у власності продавця не менше 183 днів. Нові правила почнуть діяти з 1 січня 2027 року.