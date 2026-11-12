Про це знає не кожен: усі поштомати "Нової пошти" мають приховану функцію

Посилки з поштоматів "Нової пошти" можна забирати навіть під час відключень електроенергії та без інтернету біля пристрою. Комірку допоможе відкрити Bluetooth, але застосунок потрібно підготувати заздалегідь.

Про цю функцію українцям нагадала сама "Нова пошта". Поштомати працюють цілодобово, навіть коли немає світла. Тож під час знеструмлення можна отримати або відправити посилку, якщо заздалегідь виконати кілька дій.

Що потрібно зробити перед походом до поштомата

Знайти місце з інтернетом (наприклад, Wi-Fi вдома або в громадському місці) і відкрити застосунок "Нової пошти".

Перевірити потрібну електронну накладну або створити нову, якщо планується відправлення посилки.

Оплатити доставку , якщо буде отримання неоплаченої посилки;

, якщо буде отримання неоплаченої посилки; Залишити застосунок відкритим (цей пункт особливо важливий – без цього виконати подальші дії буде неможливо).

Що робити біля поштомата, щоб отримати посилку без світла

Увімкнути Bluetooth на телефоні.

Дочекайтися з'єднання з поштоматом та відкрити комірку через застосунок.

Забрати посилку або покласти відправлення всередину.

Підтвердити отримання чи відправлення в застосунку можна буде лише після відновлення інтернет-з'єднання. Для цього слід знову відкрити відповідну електронну накладну.

Які обмеження діють для поштоматів

За правилами перевізника, відправлення має важити не більше ніж 20 кг, а його розміри не повинні перевищувати 40×60×30 см. Максимальна оголошена вартість – 29 тис. грн.

Також варто враховувати термін зберігання: забрати посилку з поштомата потрібно протягом п'яти днів. Після цього її перемістять до найближчого відділення, про що одержувача повідомлять у застосунку або SMS.

Є ще один нюанс: оплатити доставку готівкою безпосередньо біля поштомата не вийде. Для цього потрібно скористатися мобільним застосунком або сайтом компанії. Тому під час відключень краще провести оплату заздалегідь, поки є інтернет.

Як повідомляв OBOZ.UA, "Нова пошта" створила власну ППО. Також компанія сформувала власні пожежні підрозділи.