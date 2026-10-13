Працівників із відстрочкою можуть почати звільняти через нові правила бронювання: нардеп назвав серйозні ризики

Проєкт змін до правил бронювання військовозобов’язаних може спонукати роботодавців звільняти працівників, які мають особисту відстрочку від мобілізації. У результаті запропонований порядок розрахунку квоти на бронювання може позбавити підприємства фахівців і поставити під загрозу стабільну роботу компаній, зокрема тих, що обслуговують об’єкти критичної інфраструктури.

Про такий ризик заявив народний депутат Олександр Федієнко ("Слуга народу"). На його думку Кабінет Міністрів має оцінити соціальні та економічні наслідки запропонованих змін до постанови №76.

"Зараз може скластися ситуація, коли роботодавці можуть звільняти працівників, якщо вони перестануть давати квоти іншим працівникам. Це зветься каскадним ефектом", – пояснив депутат.

Допис Федієнка. Джерело: facebook.com/FediiencoAlexandr (скриншот)

На думку парламентаря, для запобігання зловживанням у сфері бронювання варто насамперед посилювати контроль за виконанням чинних вимог і передбачати жорсткі санкції для порушників. "Перед тим як ламати ланцюжок, потрібно дослідити його. Подивитися наслідки", – вважає Федієнко.

Як приклад іншого механізму контролю він навів автоматичне скасування статусу критично важливого підприємства в разі порушень. На його думку, це дозволило б спрямувати зусилля на недопущення зловживань, не створюючи додаткових ризиків для працівників, які мають законні підстави для відстрочки.

Яка зміна може посприяти звільненням

За чинною редакцією постанови Кабміну № 76, працівників, які мають відстрочку з інших підстав, визначених статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", враховують у загальній кількості військовозобов’язаних працівників лише за одним місцем роботи. Це правило міститься в пункті 12 Порядку бронювання.

За словами Федієнка, у проєкті змін таких працівників пропонують перенести до переліку осіб, яких не враховують у загальній кількості для розрахунку квоти на бронювання. Тобто людина з особистою відстрочкою не збільшуватиме розрахункову базу, від якої залежить кількість працівників, яких підприємство може забронювати.

"Працівник із власною відстрочкою не збільшує квоту підприємства, його присутність у штаті не допомагає забронювати інших. Роботодавець, який прагне зберегти максимальну кількість заброньованих працівників, може почати розглядати таких людей як невигідних для штатної структури", – пояснив Федієнко.

За оцінкою нардепа, зміна порядку розрахунку квоти може вплинути не лише на окремих працівників, а й на роботу підприємств. Серед можливих наслідків він називає втрату кваліфікованих фахівців, звільнення та ризик зупинки компаній, які обслуговують об’єкти критичної інфраструктури.

Окремо Федієнко звернув увагу на ризик дискримінаційного ставлення до людей, які мають законну підставу для особистої відстрочки, зокрема багатодітних батьків і студентів. "Чи оцінював ваш уряд соціальні та економічні наслідки виключення працівників з особистою відстрочкою з розрахункової бази квоти, зокрема ризик дискримінаційного ставлення до багатодітних батьків, студентів та інших захищених категорій?" – запитав депутат.

Бронювання можуть скоротити: що ще пропонують у Кабміні

За оприлюдненим народним депутатом Ярославом Железняком ("Голос") проєктом, уряд пропонує переглянути ліміти бронювання, порядок розрахунку квоти та процедуру визначення критично важливих підприємств. Серед основних змін:

Знизити ліміт бронювання для оборонних та енергетичних підприємств зі 100% до 85%. Якщо на підприємстві працюють 100 військовозобов’язаних, за запропонованою нормою воно зможе забронювати до 85 із них замість 100 за умови, що зараз має право на повне бронювання.

Скоротити ліміт для окремих комунальних підприємств із 75% до 60%. Це стосується, зокрема, підприємств теплопостачання, водопостачання та водовідведення, а також організацій, що працюють із побутовими відходами. Наприклад, за наявності 200 військовозобов’язаних працівників доступна квота може зменшитися зі 150 до 120 осіб.

Це стосується, зокрема, підприємств теплопостачання, водопостачання та водовідведення, а також організацій, що працюють із побутовими відходами. Наприклад, за наявності 200 військовозобов’язаних працівників доступна квота може зменшитися зі 150 до 120 осіб. Створити Координаційний центр при Кабміні. За проєктом, він має брати участь у погодженні статусу критично важливих підприємств, розгляді питань про бронювання понад загальний 50-відсотковий ліміт у передбачених випадках, а також може рекомендувати скасування вже наданого статусу критичності.

Переглянути галузеві критерії критичності до 20 жовтня 2026 року. Міністерства та обласні державні адміністрації мають переглянути відповідні вимоги й погодити їх із новим Координаційним центром. Через це частині підприємств потенційно доведеться повторно підтверджувати відповідність оновленим критеріям.

Міністерства та обласні державні адміністрації мають переглянути відповідні вимоги й погодити їх із новим Координаційним центром. Через це частині підприємств потенційно доведеться повторно підтверджувати відповідність оновленим критеріям. Уточнити порядок застосування нових лімітів до вже оформлених бронювань. В оприлюдненому проєкті, за наведеним описом, немає чітких правил щодо того, як діяти підприємствам, якщо кількість чинних бронювань перевищуватиме нові ліміти. Не визначено й механізму відбору працівників, бронювання яких у такому разі могло б бути скорочене.

Наразі це проєкт, а не чинні правила. Запропоновані обмеження не діють автоматично, а остаточні наслідки залежатимуть від того, чи ухвалить Кабмін документ і в якій редакції.

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні станом на вересень 2026 року було заброньовано від мобілізації близько 1,4 млн людей. Найбільше бронювань припадає на переробну промисловість, транспорт і логістику, торгівлю, енергетику та сільське господарство.