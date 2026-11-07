Працівник "Нафтогазу" в Єгипті отримував тисячі доларів і хотів повернути свої пожертви на ЗСУ: чим закінчилася справа

Колишній співробітник єгипетської філії державного "Нафтогазу" Степан Прокопів намагався через суд стягнути з компанії понад 6 млн грн. Причиною конфлікту стали відрахування 30% його зарплати на допомогу українським військовим. Працівник стверджував, що погодився віддавати частину заробітку під тиском керівництва. Однак суди не знайшли доказів примусу та відмовили йому в задоволенні позову.

Як йдеться в публікації OBOZ.UA з посиланням на матеріали судової справи №344/16999/24, Прокопів працював у єгипетській філії "Нафтогазу" з квітня 2021 року до грудня 2022-го. Його зарплата, судячи з приблизних розрахунків OBOZ.UA, може становити близько 3750 доларів на місяць, про що свідчить розмір відрахувань на благодійність.

У березні 2022 року, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення РФ, Прокопів підписав заяву про добровільне перерахування 30% своєї зарплати на допомогу Збройним силам України або гуманітарні потреби.

У результаті з березня до червня 2022 року із заробітку працівника щомісяця утримували по 1125 доларів. Це означає, що його місячна зарплата, з якої здійснювали відрахування, становила 3750 доларів. У липні розмір утримання збільшився до 1431 долара.

Згодом Прокопів заявив, що насправді не хотів віддавати частину заробітку. За його словами, керівник єгипетської філії "Нафтогазу" Федір Баюк нібито змусив його підписати відповідну заяву, погрожуючи не продовжити трудовий контракт.

Після звільнення співробітник вирішив повернути гроші через суд. Однак сума позову виявилася значно більшою, ніж самі благодійні відрахування.Вимагав понад 6 млн грнУ позові до "Нафтогазу" колишній співробітник вимагав:

5395 доларів – повернення утриманої частини зарплати;

145,5 тис. доларів – середній заробіток за затримку остаточного розрахунку;

200 тис. грн – компенсацію моральної шкоди.

Загальна сума основних майнових вимог становила близько 6,2 млн грн за курсом на момент подання позову. При цьому безпосередньо на повернення благодійних відрахувань припадала лише невелика частина вимог. Найбільше грошей колишній працівник хотів отримати як компенсацію за затримку розрахунку.

Під час судового розгляду встановили, що утримані кошти перераховували благодійному фонду "Повернись живим", який допомагає українським військовим.

Водночас працівник не зміг довести, що підписав заяву під примусом. Самих його тверджень про погрози з боку керівництва виявилося недостатньо.

Івано-Франківський міський суд відмовив у задоволенні позову. Згодом відповідне рішення підтримала апеляційна інстанція.

Прокопів звернувся до Верховного Суду, однак і там не домігся перегляду справи на свою користь.

Ця справа також дозволила дізнатися про рівень оплати праці у закордонному підрозділі державної компанії. Як раніше з'ясував OBOZ.UA, мільйонні зарплати отримують не лише керівники "Нафтогазу", а й окремі директори його структурних підрозділів. Зокрема, доходи деяких топменеджерів перевищували 1 млн грн на місяць.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, середня зарплата в Україні у жовтні 2026 року становить 31 тис. грн. Водночас в окремих професіях роботодавці пропонують понад 60 тис. грн на місяць. Найбільше за рік зросли зарплати альпіністів, авторів та режисерів.