Популярний виробник туалетного паперу зупинив роботу в Україні: атаки РФ знищили всі потужності

Група компаній "БЛУМІ", яка виробляє "Сніжну Панду", "Ніжний дотик", Zoo Zoo, Helper та Helper Professional, припиняє виробництво в Україні через російські удари, що знищили підприємство та обладнання. Компанія повідомила про п'яту атаку, внаслідок якої люди не постраждали, але виробничі потужності виявилися непридатними для відновлення.

Про зупинення діяльності повідомила пресслужба "Сніжної панди". За даними компанії, підприємство пережило п'ять атак, остання з яких сталася напередодні оголошення про припинення виробництва. Унаслідок ударів було втрачено обладнання та приміщення, необхідні для виготовлення продукції.

Російські удари знищили виробничі потужності компанії

У компанії повідомили, що попередні атаки завдали підприємству значних пошкоджень, а останній удар остаточно поставив крапку в можливості продовжувати виробничу діяльність на знищених потужностях. За заявою виробника, обладнання, яке залишилося після обстрілів, не підлягає відновленню. Саме це стало ключовою причиною рішення про припинення виробництва продукції в Україні.

"Вчора сталася п'ята та остання атака на наше підприємство. Люди не постраждали. Виробниче обладнання, на жаль, не підлягає відновленню", – повідомили в компанії. Підприємство фактично втратило можливість продовжувати роботу через руйнування інфраструктури. У зв'язку з цим група компаній "БЛУМІ" ухвалила рішення припинити виробничу діяльність в Україні.

Які бренди припиняють виробництво

Рішення про зупинення роботи стосується всіх брендів, які входять до групи компаній "БЛУМІ". Серед них – продукція, представлена на українському ринку в різних категоріях. Зокрема, припинення виробництва стосується:

"Сніжна Панда" – бренд паперової продукції та товарів повсякденного використання;

"Ніжний дотик" – продукція для особистої гігієни;

Zoo Zoo – товари для домашніх тварин;

Helper – побутова продукція;

Helper Professional – продукція професійного сегмента.

При цьому компанія наразі повідомила саме про припинення виробництва в Україні. Інформації щодо подальшої долі брендів, можливого перенесення виробничих процесів, відновлення діяльності на інших майданчиках або зміни постачальників у заяві не наведено.

Особливу увагу компанія звернула на те, що остання атака стала вже п'ятою по підприємству. Попри попередні удари, виробник продовжував працювати, однак чергове знищення обладнання унеможливило подальшу діяльність. Унаслідок останнього обстрілу, за повідомленням компанії, постраждалих серед людей немає. Водночас матеріальні втрати виявилися критичними.

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