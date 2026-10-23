Популярні польські магазини відкрилися в Україні: названо адреси Pepco

Польська мережа дискаунтерів Pepco відкрила перші магазини в Києві. Торгові точки розміщено у ТРЦ Respublika Park, Retroville, Dream Yellow.

Про це свідчать дані з офіційного сайту Pepco в Україні. Зазначається, що станом на 23 жовтня 2026 року магазини вже працюють.

Pepco в Україні. Джерело: pepco.ua (скриншот)

Адреси магазинів Pepco в Києві

Dream Yellow – Оболонський проспект, 1Б;

Respublika Park – Кільцева дорога, 1;

Retroville – проспект Європейського Союзу (колишній проспект Правди), 47.

Мережа магазинів Pepco спеціалізується на продажу недорогого одягу для всієї родини, товарів для дому, декору, дитячих речей та сезонної продукції. Щомісяця Pepco обслуговує понад 41 млн клієнтів. Бренд уже працює у більшості країн Центральної та Східної Європи та активно розширює присутність у Західній Європі.

Загалом Pepco оголошувала, що, крім Києва, магазини відкриються у Чернівцях, Тернополі та Мукачеві. Утім, дати та локації наразі невідомі.

Що продають у Pepco в Україні

Pepco в Україні планує зайняти нішу, в якій до повномасштабної війни працювала IKEA. При цьому в компанії не вважають проблемою відносно невеликий асортимент меблів.

Ставку роблять на товари для дому та декор. Нині асортимент в Україні представлено такими категоріями товарів:

одяг;

товари для дому;

товари для дітей та іграшки;

сезонні новинки.

Україна стала 20-м ринком для Pepco. Відкриття магазинів стало частиною стратегії мережі, спрямованої на "контрольовану експансію" в Центральній та Східній Європі, заявили в компанії.

Як повідомляв OBOZ.UA, також доступ для покупців з України відкрив головний європейський конкурент Temu та Amazon – польський Allegro. Платформа працює як класичний маркетплейс: тут торгують тисячі незалежних продавців, а не сам майданчик.