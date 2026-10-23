Популярні польські магазини відкрилися в Україні: названо адреси Pepco
Магазин Pepco в Познані. Ілюстрація.
Джерело: Pepco Comms / Wikimedia Commons
Польська мережа дискаунтерів Pepco відкрила перші магазини в Києві. Торгові точки розміщено у ТРЦ Respublika Park, Retroville, Dream Yellow.
Про це свідчать дані з офіційного сайту Pepco в Україні. Зазначається, що станом на 23 жовтня 2026 року магазини вже працюють.
Pepco в Україні.
Джерело: pepco.ua (скриншот)
Адреси магазинів Pepco в Києві
- Dream Yellow – Оболонський проспект, 1Б;
- Respublika Park – Кільцева дорога, 1;
- Retroville – проспект Європейського Союзу (колишній проспект Правди), 47.
Загалом Pepco оголошувала, що, крім Києва, магазини відкриються у Чернівцях, Тернополі та Мукачеві. Утім, дати та локації наразі невідомі.
Що продають у Pepco в Україні
Pepco в Україні планує зайняти нішу, в якій до повномасштабної війни працювала IKEA. При цьому в компанії не вважають проблемою відносно невеликий асортимент меблів.
Ставку роблять на товари для дому та декор. Нині асортимент в Україні представлено такими категоріями товарів:
- одяг;
- товари для дому;
- товари для дітей та іграшки;
- сезонні новинки.
Україна стала 20-м ринком для Pepco. Відкриття магазинів стало частиною стратегії мережі, спрямованої на "контрольовану експансію" в Центральній та Східній Європі, заявили в компанії.
Як повідомляв OBOZ.UA, також доступ для покупців з України відкрив головний європейський конкурент Temu та Amazon – польський Allegro. Платформа працює як класичний маркетплейс: тут торгують тисячі незалежних продавців, а не сам майданчик.