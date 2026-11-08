Показання газових лічильників по-старому більше не прийматимуть: що зміниться для українців

З 28 листопада 2026 року українці більше не зможуть передавати показання газових лічильників через особистий кабінет на my.gas.ua, а основним сервісом стане мобільний застосунок "Куб". Водночас термін подання даних залишається незмінним – з 1-го до 5-го числа щомісяця, а для тих, хто не має смартфона, передбачені альтернативні способи, зокрема SMS, чат-боти та телефонний контакт-центр.

Про це йдеться на сайті офіційного постачальника послуг "Нафтогаз". Зміни стосуватимуться побутових споживачів газу, які звикли щомісяця вносити цифри з приладів обліку через вебсайт. При цьому терміни передавання показань залишаються незмінними.

Чому змінюється спосіб передавання показань газу

Раніше споживачі могли скористатися особистим кабінетом на сайті my.gas.ua, щоб повідомити актуальні показання газового лічильника. Однак із 28 листопада цей спосіб перестане працювати для передавання даних. Основним сервісом для виконання цієї операції стане застосунок "Куб", який пропонує "Нафтогаз".

Користувачам потрібно буде встановити програму на смартфон, авторизуватися та додати особовий рахунок, за яким здійснюється облік споживання газу. Водночас, відмова від старого способу не означає, що українці втратять можливість передавати показання. Для споживачів залишатимуться доступними інші канали зв'язку, зокрема SMS-повідомлення, чат-боти та телефонні сервіси.

Таким чином, головна зміна полягає в тому, що звичний вебкабінет більше не буде основним інструментом для передавання показань. Натомість споживачам пропонують перейти на мобільні сервіси або скористатися альтернативними способами.

Як передавати показання газового лічильника через "Куб"

Для тих, хто користується смартфоном, основним способом передавання даних стане мобільний застосунок "Куб". Завантажити його можна через Google Play для пристроїв на Android або App Store для смартфонів Apple. Щоб передати показання, потрібно виконати кілька кроків:

завантажити застосунок "Куб" на смартфон;

зареєструватися за номером мобільного телефону;

додати особовий рахунок, за яким здійснюється оплата газу;

ввести дев'ятизначний номер особового рахунку, зазначений у платіжці;

відкрити відповідний розділ для передавання показань лічильника;

внести актуальні цифри з приладу обліку та підтвердити відправлення.

Після цього інформація має бути передана для обліку споживання газу. Важливо не плутати номер особового рахунку з цифрами на самому лічильнику. Перший використовується для ідентифікації споживача, тоді як показання приладу обліку відображають фактичний обсяг використаного газу.

Також необхідно уважно перевіряти введені дані перед підтвердженням. Помилка в цифрах може призвести до некоректного обліку споживання.

Коли потрібно передавати показання газу

Попри зміну сервісу, терміни передавання показань газових лічильників залишаються такими самими. Українцям потрібно повідомляти актуальні дані щомісяця з 1-го до 5-го числа включно. Саме в цей період споживачам рекомендують передавати інформацію про фактичне споживання газу.

Наприклад, показання за листопад необхідно передати у встановлений період на початку місяця. Якщо споживач зробить це із запізненням, обсяг використаного газу можуть визначити за середньомісячним плановим показником. У такому випадку сума в платіжці може не відповідати фактичному споживанню.

Тому українцям варто заздалегідь перевірити, який спосіб передавання показань буде для них доступним після 28 листопада. Особливо це важливо для тих, хто протягом тривалого часу користувався виключно особистим кабінетом на сайті my.gas.ua.

Як передати показання газу без смартфона

Українці, які не користуються смартфонами або не бажають встановлювати мобільний застосунок "Куб", зможуть передавати показання газових лічильників іншими способами. Серед альтернативних каналів зв'язку, які зазначені в матеріалі, є:

SMS-повідомлення – для передавання показань можна надіслати SMS на номер 7104. У повідомленні потрібно вказати дев'ятизначний номер особового рахунку, поставити пробіл і вписати актуальні показання лічильника

чат-боти GASUA у Telegram та Viber – через ці сервіси споживачі можуть передавати дані про використання газу. Перед початком роботи варто перевірити, чи є чат-бот офіційним;

телефонний контакт-центр – для передавання інформації через автоматичне голосове меню зазначені номери 066-300-2-888, 098-300-2-888 та 093-300-2-888.

Таким чином, навіть після припинення приймання показань через старий особистий кабінет споживачі зможуть повідомляти дані про використання газу без необхідності встановлювати нову програму. Водночас, перед використанням альтернативних каналів зв'язку варто перевірити їхню актуальність на офіційних ресурсах "Нафтогазу".

Що буде, якщо не передати показання газового лічильника вчасно

Якщо споживач не передасть показання газового лічильника з 1-го до 5-го числа, обсяг використаного газу можуть визначити за середньомісячним плановим показником. Нарахування за газ можуть здійснюватися не за фактичними цифрами приладу обліку, а за розрахунковими даними. Через це сума в платіжці може відрізнятися від вартості реально спожитого газу.

Наприклад, якщо домогосподарство використало менше газу, ніж передбачає середньомісячний показник, нарахування можуть виявитися більшими за фактичне споживання. Якщо ж обсяг використання був вищим, розрахункова сума може бути меншою.

Тому споживачам рекомендують не пропускати встановлені терміни передавання даних і за можливості зберігати підтвердження про їх відправлення. Важливо також пам'ятати, що навіть якщо протягом місяця газом не користувалися, показання лічильника все одно потрібно передати. У такому випадку слід повідомити ті самі цифри, що й попереднього місяця.

Чи можна передавати показання газу за родичів

Українці можуть допомагати родичам із передаванням показань газових лічильників, зокрема літнім людям, які не користуються мобільними застосунками або мають труднощі з онлайн-сервісами. Для цього можна використовувати доступні цифрові канали та додавати кілька особових рахунків, якщо така можливість передбачена відповідним сервісом.

Наприклад, діти можуть передавати показання газових лічильників за батьків, які проживають за іншою адресою. Зазначається, що це дозволяє контролювати своєчасність подання даних і допомагати родичам уникати помилок у нарахуваннях. При цьому важливо правильно вказувати номер особового рахунку кожного споживача та актуальні цифри з відповідного лічильника.

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