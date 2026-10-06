Площа і центр відійшли на другий план: яке житло масово шукають українці

Під час вибору житла в оренду для 82% українців головним критерієм залишається ціна, однак далі йдуть район і громадський транспорт – по 68%, відстань від стратегічних об'єктів – 66% та резервне живлення – 60%. При цьому додаткове живлення вже важливіше за площу квартири, інфраструктуру та поверх, тоді як близькість до центру враховує лише 41% орендарів.

Про це свідчать результати дослідження OLX Нерухомість щодо того, як українці обирають житло у 2026 році. Згідно аналітики, найпоширеніша причина виходу на ринок довгострокової оренди – бажання отримати власний окремий простір. Таку мотивацію назвали 45% опитаних.

Ще 37% вирішують змінити житло, оскільки їх не влаштовують нинішні житлові умови. Таким чином, значна частина орендарів переїжджає не лише через зовнішні обставини, а й через прагнення знайти комфортніший для себе варіант.

Водночас дуже помітним фактором залишається мобільність населення. 33% респондентів пояснили пошук нового помешкання роботою, подорожами або іншими обставинами, через які потрібно змінити місце проживання.

Ще 28% опитаних назвали причини, пов'язані з війною та зміною місця проживання. Частина українців шукає орендовану квартиру через зміни в особистому житті. 17% хочуть жити окремо разом із партнером, а 16% – переїхати від батьків та почати самостійне життя. Ще для 14% орендарів важливо отримати додатковий простір для роботи або навчання.

Українці готові змінювати навіть район міста

Причиною переїзду може стати не лише сама квартира, але й її розташування. 16% опитаних шукають житло в іншій частині свого міста. Ще по 14% респондентів хочуть переїхати у просторіше помешкання або загалом покращити рівень життя.

Довгострокова оренда дедалі частіше використовується не просто як тимчасовий варіант житла. Орендарі оцінюють квартиру як простір, у якому їм доведеться щодня працювати, відпочивати та проводити значну частину часу, а тому вимоги до помешкання стають ширшими.

Попри зміни у вимогах до житла, фінансове питання залишається на першому місці. 82% українців назвали ціну одним із найважливіших факторів при виборі квартири для оренди. За цим показником вартість помешкання має значний відрив від усіх інших характеристик.

Проте вже на наступних позиціях видно, наскільки змінилася поведінка орендарів. По 68% респондентів звертають увагу на район та близькість громадського транспорту. Тобто українцям важливо не просто знайти квартиру за прийнятною ціною, а й мати можливість зручно пересуватися містом. Водночас близькість саме до центру вже не є настільки важливою. Її одним із пріоритетів назвали лише 41% опитаних.

Безпека майже зрівнялася за важливістю з районом

Один із найбільш показових результатів дослідження стосується безпеки. 66% українців під час пошуку орендованого житла звертають увагу на відстань будинку від стратегічних об'єктів. За важливістю цей критерій лише на два відсоткові пункти поступається району та близькості громадського транспорту.

Тобто розташування квартири тепер оцінюється не тільки з погляду зручності. Орендарі враховують, що саме знаходиться поруч із будинком і які потенційні ризики можуть виникнути. Наявність укриття безпосередньо у будинку також стала вагомим фактором. На неї звертають увагу 54% потенційних орендарів.

Генератор або інше резервне живлення стало важливішим за площу

Ще суттєвіше за останні роки змінилося ставлення до енергетичної автономності будинку. 60% орендарів назвали важливою наявність додаткового живлення на випадок відключень електроенергії. Цікаво, що цей показник уже перевищує значення загальної площі квартири. Розмір житла важливий для 59% опитаних.

Фактично можливість користуватися основними системами будинку під час відключення електроенергії для багатьох людей стала важливішою, ніж додаткові квадратні метри. Особливо це може стосуватися багатоповерхових будинків, де від електропостачання залежить не лише світло у квартирі, а й робота ліфтів, насосів для водопостачання та іншого обладнання.

Окремо орендарі оцінюють можливість опалювати житло незалежно від централізованих систем. Наявність автономного опалення є важливою для 54% респондентів, це стільки ж, скільки набрала наявність укриття у будинку.

Кількість кімнат важливіша за загальну площу

Водночас традиційні характеристики самої квартири нікуди не зникли. Для 65% опитаних важливою залишається кількість кімнат. Стільки ж звертають увагу на близькість житла до роботи. Планування та стан ремонту враховує 61% орендарів.

А ось загальна площа, попри очевидну важливість, знаходиться трохи нижче – її одним із критеріїв назвали 59% респондентів. Ще кілька традиційних критеріїв набрали по 57%. Саме стільки опитаних звертають увагу на інфраструктуру навколо будинку та поверх, на якому розташована квартира.

Тобто магазини, аптеки, школи, дитячі садки та інші необхідні об'єкти поруч із домом залишаються важливими. Проте навіть вони вже поступаються наявності резервного живлення.

На цьому тлі характеристики, які традиційно могли підвищувати привабливість житла, виявилися менш значущими. Близькість до центру важлива для 41% опитаних. Стільки ж орендарів звертають увагу на наявність паркінгу. Гарний вид із вікна має значення для 40% респондентів.

Таким чином, різниця між практичними характеристиками та умовними елементами престижності стала досить значною. Наприклад, резервне живлення важливе для 60% орендарів, тоді як близькість до центру – для 41%. Транспортна доступність також виявилася значно важливішою за проживання безпосередньо у центральній частині міста. Близькість громадського транспорту враховують 68% опитаних.

Яке житло українці орендують найчастіше

Абсолютним лідером довгострокової оренди залишаються квартири. Їх розглядають 90% людей, які шукають житло. Водночас частина орендарів готова розглядати й альтернативні формати. Будинки цікавлять 26% пошукачів, тоді як таунхауси – лише 5%. Показники можуть перетинатися, адже одна людина під час пошуку може одночасно розглядати декілька типів нерухомості.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у більшості великих міст України подорожчали однокімнатні квартири. Найбільше – в Луцьку. За календарний рік вартість такого житла в ньому зросла на 28%, до 62 000 доларів (тут і далі – медіанна ціна. Тобто половина значень вище цього рівня, а половина – нижче).