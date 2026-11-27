Підлітки масово курять вейпи, проблема досягла критичного рівня: комітет Ради звернувся з вимогою до прем'єра

Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування звернувся до прем’єр-міністра Сергія Корецького з проханням провести у грудні 2026 року позапланові перевірки продавців електронних сигарет, рідин для них і нікотину. Перевірки пропонують доручити Держпродспоживслужбі спільно з Бюро економічної безпеки.

Звернення підготували за підсумками наради 26 листопада. У ній взяли участь народні депутати, представники МОЗ, Нацполіції, Бюро економічної безпеки, податкової, митниці та Держпродспоживслужби. Вони обговорили продаж електронних сигарет, заправних контейнерів і рідин із характерним смаком або запахом.

"Учасники наради одностайно констатували, що масштаб проблеми підліткового вживання електронних сигарет в Україні досяг критичного рівня", – йдеться у зверненні комітету, який є у розпорядженні OBOZ.UA.

Комітет Ради звернувся з вим... Розгорнути

За даними дослідження ESPAD, на яке посилається комітет, у 2024 році 23,9% опитаних в Україні підлітків віком 14-17 років користувалися електронними сигаретами протягом 30 днів перед опитуванням. У 2019 році таких було 11,7%. За п’ять років цей показник зріс більш ніж удвічі.

У комітеті зазначають, що електронні сигарети, заправні контейнери та рідини з характерним смаком або запахом масово продають у магазинах і через інтернет попри заборону вводити їх в обіг. За даними комітету, відповідні перевірки не проводять із 2022 року через мораторій, запроваджений на час воєнного стану.

У зверненні окремо йдеться про продаж сировини для рідин і нікотину. Як зазначає комітет, заборона поширюється як на роздрібний продаж цих компонентів, так і на їх безоплатне розповсюдження – окремо або в наборах.

За оцінкою комітету, призупинення перевірок не дає Держпродспоживслужбі виявляти й припиняти порушення. Саме цей орган уповноважений контролювати, чи дотримуються продавці вимог законодавства у цій сфері.

Комітет просить прем’єр-міністра доручити відомствам "здійснити протягом грудня 2026 року позапланові заходи державного нагляду (контролю)". У зверненні поки йдеться про пропозицію провести перевірки.

Продавців вейпів через Telegram ніхто не контролює

Загалом же, як раніше зазначали аналітики, через відсутність належного контролю українці можуть купувати ароматизовані рідини для електронних сигарет навіть підлітки – зокрема через Telegram. При чому коштуватиме це порівняно недорого – один із ресурсів у Telegram пропонує партію з 200 одиниць рідини за ціною 60 грн/штука.

"Що, з огляду на роздрібну ціну в магазинах понад 300 грн, може спокусити підлітків відкрити небезпечний "бізнес" – скажімо, торгувати "курилками" у школі. Як колись було зі звичайними сигаретами", – йдеться в матеріалі.

Водночас, зазначають його автори, правоохоронці майже ніяк не реагують на ситуацію. Адже, попри те, що знайти подібні ресурси, наприклад в Instagram і Telegram, їхню діяльність не припиняють.

"Якщо такі магазини можуть знайти підлітки – що заважає зробити це їм? І чому цього досі не зробили? Адже виходить, що "під носом" у правоохоронців відбуваються кричущі порушення, а вони просто ніяк на це не реагують", – підсумували аналітики.

Як повідомляв OBOZ.UA, загалом же нелегальний ринок електронних сигарет в Україні фактично залишається поза належним контролем правоохоронців і податкової служби. Зокрема, за даними медіа, Нацполіція не веде окремої статистики незаконного обігу вейпів, а Державна податкова служба (ДПС) об’єднує показники перевірок електронних сигарет, тютюну й алкоголю, не розмежовуючи порушення за видами продукції.