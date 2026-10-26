Пенсіонерам в Україні пропонують спецтариф на мобільний зв’язок: яка ціна і умови

Ціни на мобільний зв’язок в Україні наблизилися до європейських. Втім, аби родичі похилого віку могли підтримувати контакт зі своєю сім’єю, оператор Vodafone пропонує акційний тариф POVAGA із фіксованою абонплатою 200 гривень на місяць.

Про це повідомили на сайті компанії. Однією з особливостей такого пакету є можливість зафіксувати ціну зв'язку на цілий рік.

Умови підключення акційного тарифу Vodafone

Слід одразу зауважити, що підключення такого пакету доступне тимчасово – до 31 жовтня 2026 року. Його головні переваги та умови такі:

вартість зв'язку закріплюється на рівні 200 грн/міс і не змінюватиметься п ротягом 12 місяців після підключення ;

і не змінюватиметься п ; тариф оформлюється на контрактній основі в межах лінійки Flexx GO ;

; також скористатися акцією можуть абоненти інших операторів через послугу перенесення номера (MNP).

Який акційний тариф для пенс... Джерело: Vodafone Розгорнути

Вимоги до абонентів

Вік абонента має становити від 55 років (під час оформлення оператор здійснює перевірку вікових даних).

(під час оформлення оператор здійснює перевірку вікових даних). Подача заявки на перенесення номера до Vodafone (або укладення контракту).

Поповнення рахунку на суму першої абонплати (200 гривень).

Пропозиція є одноразовою.

Після виконання цих умов спеціальний тарифний пакет активується автоматично.

Що пропонують інші оператори

"Київстар". Тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт".

Вартість: 220 грн/міс.

220 грн/міс. Для кого: особи віком від 60 років та люди з інвалідністю.

особи віком від 60 років та люди з інвалідністю. Наповнення: 10 ГБ мобільного інтернету (з них 8 ГБ у роумінгу), безлімітні дзвінки в мережі, 100 хвилин на інші мережі України, 100 SMS, "Київстар ТБ Легкий" та домашній інтернет до 100 Мбіт/с.

lifecell. Тариф "Турбота".

Вартість: 190 грн/міс (ціна зафіксована до кінця 2027 року).

190 грн/міс (ціна зафіксована до кінця 2027 року). Для кого: абоненти віком від 55 років.

абоненти віком від 55 років. Наповнення: 20 ГБ інтернету, безліміт у мережі оператора, 1000 хвилин по Україні та безлімітний трафік на найпопулярніші сервіси й соцмережі (YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, Facebook тощо).

Як вже повідомляв OBOZ.UA, у Vodafone радять не вважати високою вартість мобільного тарифу у 400 грн, адже українці можуть витрачати більше грошей, наприклад, на каву. Водночас там визнають: тарифи приносять компанії реальний прибуток, однак без цього, стверджують, оператор не зміг би забезпечувати зв’язок під час блекаутів.