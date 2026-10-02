Павло Чиклікчи: найцінніший актив бізнесу – команда, яка вміє приймати швидкі рішення

ІТ-інвестор і підприємець Павло Чиклікчи, власник ТОВ "Олл Сіті Геймс" (бренд Slot City), розповів, за якими критеріями оцінює довгострокову цінність бізнесу. Головними серед них він називає сильну команду, вибудувані процеси та готовність компанії до масштабування.

Як повідомляється у матеріалі Liga.net, найбільшу цінність, на думку Павло Чиклікчи, має культура компанії: швидкі й відповідальні рішення, спокійне ставлення до змін і вміння проходити через них без втрати темпу:

Павло Чиклікчи. Джерело: особистий архів

"Технологія стає конкурентною перевагою в руках людей, які знають, що з нею робити. Без такої команди навіть найкраща платформа залишається дорогим активом без майбутнього". Павло Чиклікчи ІТ-інвестор і підприємець

Другий ключовий критерій для інвестора – здатність бізнесу рости й зберігати керованість. Справжню цінність має компанія, чия внутрішня структура витримує стрімке зростання. Павло Чиклікчи пояснює, на що звертає увагу під час аналізу:"Мене цікавить, наскільки процеси побудовані так, щоб десятикратне зростання не вимагало десятикратного збільшення хаосу. Я дивлюся, наскільки рішення спираються на дані і чи закладена в бізнес технологічна основа з запасом витривалості, бо зріла компанія прораховує навантаження наперед, ще до того, як воно виникає".

На самі технології інвестор дивиться реалістично. Проривна розробка, якої ще немає на ринку, дає компанії фору. Базові інструменти сьогодні доступні майже кожному, тож сучасний стек став галузевою нормою. Реальну дистанцію між гравцями ринку, за словами Павла Чиклікчи, формує вміння перетворювати технології на управлінські рішення: "Дані стають цінністю в руках команди, яка на їхній основі діє швидше й точніше за конкурентів".

Павло Чиклікчи переконаний, що технології й надалі залишатимуться одним із головних рушіїв розвитку – відкривають нові ринки, трансформують бізнес-моделі й пришвидшують масштабування. Але найсильнішу конкурентну перевагу він пов'язує з командою, яка перетворює технології на ефективні процеси, управлінські рішення й довгострокову цінність.