Овочі, м’ясо та крупи для ЗСУ: які продукти замовляли найбільше в "прискореному режимі"

За два роки через DOT-Chain Food (цифрову систему замовлення та постачання продуктів для війська) для ЗСУ та ДССТ (Державної спеціальної служби транспорту) поставили 1,35 млн тонн продуктів, найбільше замовляли овочі – 335,8 тис. тонн, а також м’ясо та м’ясопродукти – 227,3 тис. тонн. Завдяки цифровізації цикл забезпечення скоротився вчетверо, а оформлення видаткової накладної замість двох годин тепер займає в середньому 15 хвилин.

Про це повідомляє Міністерство оборони України. DOT-Chain Food створили для організації взаємодії між військовими частинами, Агенцією оборонних закупівель ДОТ та постачальниками продуктів. Вона охоплює процеси забезпечення харчуванням після укладання контрактів із постачальниками за результатами торгів на електронному майданчику Prozorro.

Як DOT-Chain Food змінила постачання продуктів до війська

До запровадження системи значна частина документообігу відбувалася на папері. Військовим і постачальникам доводилося оформлювати документи, передавати їх фізично, підписувати акти та складати рекламації в разі порушень під час постачання.

Перехід до цифрового формату дав змогу об'єднати ці процеси в одній системі. Тепер документи створюють онлайн за допомогою готових шаблонів і випадаючих списків, а обмін інформацією між учасниками відбувається безпосередньо на платформі. Масштаб документообігу демонструють показники за два роки роботи? щотижня в DOT-Chain Food формують понад 45 тис. документів, а загалом за цей час оформили 1,9 млн видаткових накладних, які підтверджують постачання продуктів.

Раніше постачальник готував одну накладну в трьох паперових примірниках, а військовослужбовець міг витрачати на роботу з нею до двох годин. Тепер оформлення, звірка та підписання такого документа займають у середньому 15 хвилин. За словами виконувача обов'язків директора Агенції оборонних закупівель ДОТ Артема Романюкова, цифрові інструменти не лише прискорюють роботу з документами, а й дають змогу відстежувати актуальні дані про обсяги та динаміку постачання продуктів у режимі реального часу.

Заступник міністра оборони України Мстислав Банік зазначив, що автоматизація допомагає зменшити адміністративне навантаження на військових, забезпечує кращий доступ до даних і посилює контроль над процесами. За його словами, це один із кроків до скорочення паперового документообігу у війську.

Які продукти найбільше замовляли для ЗСУ

За два роки через DOT-Chain Food поставили 1,35 млн тонн харчових продуктів. Найбільші обсяги замовлень припали на овочі, м'ясо та м'ясопродукти, а також хлібобулочні вироби й борошно. За даними системи, розподіл за основними категоріями має такий вигляд:

Які продукти найбільше замовляли. Джерело: Міністерство оборони України

овочі – 335,8 тис. тонн;

м'ясо та м'ясопродукти – 227,3 тис. тонн;

хліб, хлібобулочні вироби та борошно – 139,8 тис. тонн;

фрукти, ягоди та горіхи – 76 тис. тонн;

крупи – 74 тис. тонн.

Ці категорії становлять значну частину загального обсягу постачання. Водночас каталог, доступний військовим для замовлення через DOT-Chain Food, налічує понад 300 позицій продуктів. Зазначається, що це дає змогу формувати заявки відповідно до потреб підрозділів і доступного асортименту.

Як військові замовляють харчування через систему

Процес починається з військової частини. Відповідальна за харчове забезпечення особа формує щотижневу заявку, обираючи необхідні продукти з електронного каталогу. Контракти на постачання цих позицій Агенція оборонних закупівель ДОТ укладає заздалегідь із постачальниками, які беруть участь у відповідних закупівлях.

Після подання заявки логіст Агенції на її основі створює замовлення в системі та передає його постачальнику. Той розпочинає виконання замовлення, а військова частина за потреби може ініціювати коригування. Перед відвантаженням продуктів оформлюють видаткову накладну.

Вона дає змогу підрозділу заздалегідь спланувати приймання товару. Після цього на підставі сукупності накладних за певний період формують акти виконаних робіт. Їх підписують учасники процесу, а документи стають підставою для оплати постачальнику.

Таким чином, DOT-Chain Food охоплює весь цикл забезпечення – від формування потреби до завершення розрахунків. Замість фізичного передавання паперів учасники працюють із документами в електронному форматі, що скорочує час на їх підготовку, перевірку та погодження.

Як система допомагає контролювати постачальників

Окремий інструмент DOT-Chain Food – механізм автоматичних рекламацій. Він призначений для оформлення претензій, якщо постачальник порушує договірні зобов'язання, зокрема не забезпечує повний обсяг замовлення або не дотримується строків доставки.

У таких випадках система автоматично формує звіт про виявлені порушення та розраховує суму штрафних санкцій. Уповноваженій особі військової частини потрібно перевірити сформований документ, за необхідності додати коментарі та підписати його. Автоматизація цього етапу дає змогу уніфікувати оформлення претензій і зменшити обсяг ручної роботи. Водночас, електронний формат полегшує контроль за дотриманням умов договорів і фіксацію порушень.

Ще одна перевага цифрової системи – доступ до актуальної інформації про постачання. Дані про обсяги та динаміку поставок доступні Агенції в режимі реального часу, що допомагає відстежувати виконання замовлень і бачити стан процесу забезпечення.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, до кінця осені в Україні можуть подорожчати основні продукти харчування – у деяких категоріях ціни зростуть до 20%. Найбільше це може зачепити молочну продукцію, овочі та хліб. Серед причин – сезонні витрати на зберігання, перехід на імпорт окремих товарів і робота генераторів через перебої з електропостачанням.