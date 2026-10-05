Отримати "повноцінну" роботу стало складніше: українцям розповіли, що відбувається на ринку праці Польщі

Польські компанії не поспішають розширювати свої штати. Натомість вони воліють утримувати ключових співробітників. Втім, іноземці – зокрема, українці – все ж можуть розраховувати на отримання роботи, хоч і не "повноцінної". Як пояснили в експертному середовищі, роботодавці в Польщі дедалі частіше використовують гнучкі форми зайнятості із залученням працівників з інших країн.

Про це OBOZ.UA розповіли в міжнародній кадровій компанії. Там пояснили: така поведінка польських компаній пов’язана, насамперед, "зі слабким або нестабільним попитом у галузях".

"Роботодавці спочатку прагнуть ефективніше використовувати наявні потужності, підвищувати продуктивність і контролювати витрати. А додаткову потребу в персоналі покривати без істотного збільшення постійного штату", – йдеться в повідомленні.

Саме у зв’язку з цим, зазначається, зростає також роль трудових мігрантів. І насамперед – українців, що "збільшує їхні шанси на працевлаштування, навіть попри скорочення штатних вакансій".

Іноземці в Польщі скаржаться на схеми з зарплатами

Водночас, зазначається, одразу 69% іноземних працівників у Польщі стикалися з непрозорими схемами формування зарплати через агентства зайнятості. Ще 57,8% потрапляли в такі ситуації 2 рази і більше.

Втім, підкреслюється, найчастіше такі працівники скаржилися на ситуації, коли їм обіцяють одну суму "на руки" (netto), але незрозуміло, як саме вона виходить із зарплати brutto. Тобто після податків, внесків тощо.

Разом з тим зазначається, висока ставка не втратила здатності привертати увагу – навіть попри непрозорість її формування. Так, одразу 64,3% респондентів високо оцінюють її вплив на вибір вакансії.

Водночас, констатується, 74,5% респондентів стверджують, що з часом стали обережніше ставитися до пропозицій із помітно вищою оплатою. Причому найсильніша зміна помітна серед працівників зі стажем роботи в Польщі від 3 років.

"Для агентств з працевлаштування це означає впевнену тенденцію до змін правил конкуренції. Спроба переманювати працівників лише вищою ставкою поступово втрачає ефективність", – визнали фахівці.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас українці, які шукають роботу в Польщі, дедалі частіше стикаються з непрозорими умовами працевлаштування. Зокрема, висока ставка у вакансії може виявитися значно нижчою під час оформлення, частину зарплати можуть прив’язати до премій, а проблеми з документами чи страховими внесками людина іноді помічає лише через кілька місяців.