Оренда квартир в Україні різко подорожчала: де за житло доведеться платити понад 30 тис. грн

У вересні 2026 року оренда квартир в Україні подорожчала майже в усіх регіонах, у Києві середня вартість однокімнатного житла досягла 33 тис. грн, на Закарпатті – 29 тис. грн, а найбільше місячне зростання цін зафіксували в Миколаївській області – на 104%. Водночас у більшості областей кількість оголошень скорочується, а найбільша конкуренція за житло спостерігається в Тернопільській та Рівненській областях, де на одну пропозицію припадає 18 потенційних орендарів.

Про це йдеться в аналітиці профільного порталу для пошуку нерухомості. Поки в Києві та окремих областях кількість оголошень про оренду збільшується, на заході України пропозиція скорочується, а ціни продовжують зростати.

Скільки коштує оренда однокімнатної квартири. Джерело: DIM.RIA

Де ціни на оренду квартир зросли найбільше

У вересні 2026 року підвищення вартості оренди житла зафіксували практично по всій Україні. Проте темпи подорожчання суттєво відрізнялися залежно від регіону. Найбільше місячне зростання середніх цін відбулося у Миколаївській області.

За даними, оренда однокімнатних квартир тут подорожчала одразу на 104% порівняно із серпнем, це означає, що середній показник за місяць збільшився більш ніж удвічі. На другому місці за темпами зростання опинилася Запорізька область, де орендні ставки підвищилися на 46%. У Херсонській області зафіксували подорожчання на 32%.

Суттєве збільшення вартості оренди спостерігалося також на заході та в центральній частині України. Зокрема, у Закарпатській області ціни зросли на 29%, а у Вінницькій – на 22%. Найбільші відсоткові зміни відбулися не лише в традиційно дорогих регіонах, а й в областях, де середня вартість оренди раніше могла бути значно нижчою.

Водночас різке зростання середнього показника не обов'язково означає, що кожен власник житла підвищив орендну плату на відповідний відсоток. На статистику можуть впливати зміни структури оголошень, зокрема поява дорожчих квартир або зникнення з ринку дешевших пропозицій.

Де в Україні оренда "однушки" коштує понад 20 тис. грн

За підсумками вересня одразу в шести регіонах України середня вартість оренди однокімнатної квартири перевищила 20 тис. грн на місяць. Найвищі ціни зафіксували у столиці. У Києві оренда однокімнатної квартири коштувала в середньому 33 тис. грн, це на 5% більше, ніж у серпні, та на 12% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Яка вартість квартири для оренди в Києві. Джерело: DIM.RIA

Друге місце посіла Закарпатська область, де середня вартість досягла 29 тис. грн. За місяць оренда тут подорожчала на 29%, а за рік – на 38%. До переліку найдорожчих регіонів увійшли також Івано-Франківська, Вінницька, Дніпропетровська та Львівська області.

Скільки коштує оренда однокімнатної квартири

Регіон На місяць За рік Київ 33 000 грн +12% Закарпатська 29 000 грн +38% Івано-Франківська 22 500 грн +34% Вінницька 22 000 грн +52% Дніпропетровська 22 000 грн +38% Львівська 20 300 грн +21%

Наведені показники свідчать, що високі ціни на оренду вже не обмежуються Києвом та Львівщиною. Зокрема, у Вінницькій області за рік середня вартість оренди однокімнатної квартири збільшилася на 52% – це найбільший річний приріст серед шести перелічених регіонів.

У Дніпропетровській області середня ціна становить 22 тис. грн, що на 10% більше за місяць та на 38% за рік. У Львівській області середня вартість оренди досягла 20,3 тис. грн. За місяць показник зріс на 6%, а в річному вимірі — на 21%. Водночас Івано-Франківська область, де середня ціна становить 22,5 тис. грн, демонструє одночасно зростання вартості оренди та суттєве скорочення кількості доступних оголошень.

У Києві оренда квартири коштує від 13 до понад 38 тис. грн

Столиця залишається найдорожчим містом України за середньою вартістю оренди однокімнатних квартир. Однак ціни суттєво відрізняються залежно від району. Найдорожчі пропозиції зосереджені у Печерському районі. За даними, середня вартість оренди однокімнатної квартири тут становить 38,3 тис. грн на місяць.

Натомість найдоступніші середні ціни зафіксували в Деснянському районі – 13,3 тис. грн. Найдорожча оренда квартир у Києві зафіксована в Печерському районі, де середня вартість становить 38,3 тис. грн на місяць, тоді як найдешевша – у Деснянському районі (13,3 тис. грн), тобто різниця сягає 25 тис. грн, або майже 2,9 раза.

Таким чином, за рік орендар однокімнатної квартири в Печерському районі за середньою ставкою витрачатиме приблизно 459,6 тис. грн лише на орендну плату. У Деснянському районі відповідні витрати становитимуть близько 159,6 тис. грн.

Різниця між цими показниками за рік сягає 300 тис. грн без урахування комунальних платежів, застави та інших можливих витрат. Водночас, навіть у межах одного району ціни можуть суттєво відрізнятися залежно від стану квартири, площі, розташування будинку, наявності ремонту та інших характеристик житла.

Квартир для оренди стає менше

Попри загальне подорожчання житла, кількість оголошень про оренду в більшості регіонів України протягом вересня скорочувалася. Найбільше зменшення пропозиції зафіксували в Івано-Франківській області. За місяць кількість доступних оголошень скоротилася на 33%.

На другому місці опинилася Закарпатська область, де пропозиція зменшилася на 26%. У Волинській області кількість оголошень впала на 20%. Особливо показовою є ситуація в Закарпатській області, де одночасно зменшилася кількість пропозицій та суттєво підвищилися середні ціни.

За вересень кількість оголошень тут скоротилася на 26%, тоді як середня вартість оренди однокімнатної квартири збільшилася на 29% – до 29 тис. грн. Схожа тенденція спостерігається в Івано-Франківській області. Там пропозиція скоротилася на третину, а середня ціна зросла на 11% – до 22,5 тис. грн.

У Києві кількість квартир для оренди різко збільшилася

На відміну від більшості областей, у столиці та двох інших регіонах протягом вересня зафіксували суттєве збільшення пропозиції орендного житла. Зокрема, у Києві кількість оголошень зросла на 27% порівняно із серпнем. Ще більший приріст спостерігався у Київській області – на 36%.

Однак, у вересні 2026 року активність потенційних орендарів у більшості регіонів України знижувалася. Найбільше падіння попиту зафіксували у Черкаській області – на 22% порівняно з попереднім місяцем. У Київській області інтерес до оренди зменшився на 20%, у Львівській – на 19%, а у Полтавській – на 17%.

Одним із найважливіших показників стану ринку є співвідношення попиту та пропозиції. За даними DIM.RIA, у деяких регіонах кількість потенційних орендарів суттєво перевищує кількість доступних оголошень. Найбільший дисбаланс зафіксували в Тернопільській та Рівненській областях, де на одне оголошення про оренду припадає 18 потенційних орендарів.

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