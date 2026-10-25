Оренда квартир в цьому місті подорожчала на 45%: скільки тепер коштує житло

У жовтні 2026 року оренда однокімнатної квартири в Івано-Франківську коштує в середньому 22 600 грн на місяць, а двокімнатної – 27 100 грн, що на 45% більше, ніж рік тому. На вторинному ринку однокімнатна квартира коштує близько 49 тис. доларів, а середня стартова ціна квадратного метра в новобудовах становить 1 060 доларів.

Про це свідчать дані профільного порталу для пошуку нерухомості за жовтень 2026 року. Аналітики зазначають, що за останній рік оренда квартир в цьому місті суттєво подорожчала.

Скільки коштує оренда квартир в Івано-Франківську

За даними ЛУН, у жовтні 2026 року середня місячна плата за однокімнатну квартиру становить 22 600 грн, а за двокімнатну – 27 100 грн. Порівняно з жовтнем минулого року орендні ставки для обох типів квартир зросли на 45%. Пошук житла в місті потребує від орендарів значно більших витрат, ніж рік тому.

Для порівняння, за нинішніми середніми цінами оренда однокімнатної квартири протягом року обійдеться у 271 200 грн, а двокімнатної – у 325 200 грн. У цих розрахунках враховано лише плату за оренду без комунальних послуг та інших можливих витрат.

Тип квартири Середня оренда на місяць Витрати за 12 місяців Однокімнатна 22 600 грн 271 200 грн Двокімнатна 27 100 грн 325 200 грн

Зростання вартості оренди в західних областях України пов'язують, зокрема, з внутрішньою міграцією населення та попитом на житло у відносно безпечніших регіонах. Івано-Франківськ залишається одним із міст, де люди шукають можливості для проживання, роботи та переїзду.

Водночас середні показники не означають, що всі квартири здають саме за такими цінами. Вартість конкретного помешкання залежить від району, площі, стану ремонту, меблів, побутової техніки та інших характеристик.

Як змінилися ціни на квартири на вторинному ринку

Подорожчання спостерігається не лише в сегменті оренди. На вторинному ринку Івано-Франківська також зростає вартість квартир різної площі. У жовтні 2026 року середня ціна однокімнатної квартири становить 49 тис. доларів. За останні шість місяців таке житло подорожчало на 17% у доларовому еквіваленті.

Двокімнатні та трикімнатні квартири коштують ще дорожче. Залежно від кількості кімнат і характеристик нерухомості покупцям потрібно розраховувати на десятки тисяч доларів. Середні ціни на вторинному ринку міста такі:

Тип житла Середня вартість Однокімнатна квартира 49 000 доларів Двокімнатна квартира 68 500 доларів Трикімнатна квартира 86 200 доларів Квартира з чотирма та більше кімнатами 112 000 доларів

Найменше коштують однокімнатні квартири, тоді як за помешкання з чотирма та більше кімнатами доведеться заплатити в середньому 112 тис. доларів. Збільшення цін на вторинному ринку відбувається на тлі попиту на нерухомість у західних регіонах.

Однак наведені показники відображають середні ринкові ціни, а не гарантовану вартість укладених угод. Фактична сума продажу може відрізнятися залежно від стану квартири, її розташування та готовності власника поступатися в ціні.

Скільки коштує приватний будинок

Тим, хто розглядає купівлю не квартири, а окремого будинку, потрібно готувати значно більший бюджет. За даними ЛУН, середня вартість приватного будинку в Івано-Франківську становить 140 тис. доларів. Середня ціна квадратного метра такого житла сягає 934 доларів.

Загальна вартість будинку залежить від площі, розміру земельної ділянки, технічного стану, розташування та наявності комунікацій. Тому середній показник не варто сприймати як фіксовану ціну для всіх пропозицій на ринку.

Порівняно з однокімнатною квартирою приватний будинок потребує значно більших початкових вкладень. Водночас вибір між квартирою та будинком залежить не лише від вартості, а й від потреб сім'ї, бажаної площі та витрат на подальше утримання нерухомості.

Скільки коштує квадратний метр у новобудовах

На первинному ринку Івано-Франківська ціни також відрізняються залежно від класу житлового комплексу. У жовтні 2026 року середня стартова вартість квадратного метра в новобудовах становить 1 060 доларів.

Найнижчий середній показник серед наведених категорій зафіксовано в житлі комфорткласу. Натомість у преміальному сегменті квадратний метр коштує помітно дорожче. Ціни за класами житла такі:

комфортклас – 1 000 доларів за квадратний метр;

бізнес-клас – 1 100 доларів за квадратний метр;

преміумклас – 1 450 доларів за квадратний метр.

Квартири економкласу в новобудовах Івано-Франківська, за наведеними даними, наразі не представлені у продажу. Різниця між сегментами впливає на бюджет покупців.

Наприклад, за середньою ціною комфорткласу квартира площею 40 квадратних метрів коштуватиме близько 40 тис. доларів, без урахування можливих додаткових витрат. За ціною преміумкласу аналогічна площа обійдеться приблизно у 58 тис. доларів.

Водночас, це орієнтовні розрахунки на основі середньої вартості квадратного метра. Остаточна ціна конкретної квартири залежатиме від забудовника, розташування будинку, планування, стадії будівництва та умов придбання.

Чому дорожчає житло в Івано-Франківську

Одним із чинників, які підтримують попит на нерухомість в Івано-Франківську та інших західних містах, є внутрішня міграція. Частина українців переїхала до західних областей через безпекову ситуацію та шукає там житло для довгострокового проживання.

Додаткове значення має попит з боку людей, які планують придбати квартиру для власного користування або розглядають нерухомість як інвестицію. Водночас конкретний внесок кожного з цих чинників у зростання цін за наведеними даними визначити неможливо.

Ринок оренди та продажу реагує на попит по-різному. Орендарі змушені враховувати щомісячні витрати, тоді як покупці оцінюють загальну вартість житла, доступність фінансування та перспективи його подальшого використання.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні стрімке падає попит на великогабаритне житло – за останній рік у більшості регіонів суттєво скоротилася кількість як пропозицій трикімнатних квартир, так і відгуків від потенційних покупців. Та попри падіння попиту, вартість такого житла продовжує зростати, причому розрив у цінах між областями сягнув понад сім разів.