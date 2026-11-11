Орбан помилявся: Угорщина вже знайшла заміну російському газу

Угорщина готова укласти з Румунією угоду про закупівлю природного газу з чорноморського глибоководного родовища Neptun Deep, запуск якого лише планують у 2027 році. Це дасть змогу країні остаточно відмовитися від російських енергоресурсів.

Про це телеканалу B1TV повідомив угорський міністр економіки та енергетики Іштван Капітань. За його словами, на цьому етапі залишилося узгодити технічні та комерційні умови постачання.

"Ми обговорили кроки, які нам потрібно зробити, щоб Угорщина могла відігравати активну роль у закупівлі природного газу, видобутого в Чорному морі, та його постачанні до нашого регіону", – сказав угорський міністр.

Паралельно уряд Петера Мадяра має намір поглиблювати енергетичну співпрацю з Хорватією, щоб забезпечити необхідні потужності трубопроводів і зафіксувати комерційні параметри імпорту.

Потенціал Neptun Deep

Розробку родовища Neptun Deep у румунському секторі Чорного моря на паритетних засадах (по 50% участі) ведуть компанії OMV Petrom і Romgaz. Основні параметри проєкту такі:

Видобувні запаси оцінюють у 100 млрд кубометрів газу за загального обсягу капіталовкладень у проєкт у 4 млрд євро ;

газу за загального обсягу капіталовкладень у проєкт у ; після виходу на проєктну потужність щорічний видобуток може сягнути 8 млрд кубометрів, що майже повністю дорівнює річному споживанню природного газу самою Угорщиною (близько 8,5 млрд кубометрів)..

Дешевого російського газу більше немає

Переорієнтація на регіональні джерела сировини відбувається на тлі кардинального перегляду енергетичної стратегії угорського уряду.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що закупівлі енергоносіїв у РФ більше не забезпечують країні цінових переваг. За його словами, попри заяви попереднього кабінету Віктора Орбана, "дешевого російського газу більше немає" – його вартість прив’язана до біржових котирувань.

Глава уряду наголосив, що диверсифікація джерел і співпраця з більшою кількістю постачальників дадуть змогу Будапешту домагатися вигідніших транзитних тарифів.

Як уже повідомляв OBOZ.UA, міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан офіційно оголосила про плани повністю припинити імпорт російського газу до осені 2027 року. Цей графік синхронізований із загальноєвропейськими санкційними обмеженнями: з 1 січня 2027 року в ЄС набуває чинності заборона на постачання російського скрапленого природного газу (СПГ) за довгостроковими контрактами, а з 30 вересня 2027 року – повна заборона на імпорт трубопровідного газу з РФ.