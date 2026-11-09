Онлайн-продаж алкоголю та сигарет в Україні змінять: які сайти заблокують з 1 січня 2027 року

З 1 січня 2027 року онлайн-продаж алкоголю, пива, тютюнових виробів та електронних сигарет в Україні здійснюватиметься за новими правилами, підприємцям знадобляться відповідні ліцензії, реєстрація сайтів у базі ДПС (Державна податкова служба) і подвійна перевірка віку покупців – під час замовлення та отримання товару. Якщо бізнес не повідомить податкову про свої вебресурси у встановлений строк або порушуватиме вимоги, ДПС зможе ініціювати обмеження доступу до сайту чи мобільного застосунку.

Про це йдеться в офіційному повідомленні ДПС. Нові норми стосуватимуться не лише класичних інтернет-магазинів, а й інших каналів дистанційного продажу відповідної продукції.

Онлайн-продаж алкоголю та си... Джерело: ДПС Розгорнути

Які вимоги встановлять для онлайн-продажу алкоголю та тютюну

З початку 2027 року підприємці зможуть продавати зазначені товари через інтернет лише за умови дотримання встановлених законом вимог. Насамперед суб'єкт господарювання повинен мати ліцензію на відповідний вид діяльності, якщо законодавство не передбачає винятку.

Окремою обов'язковою умовою стане внесення інформації про вебресурси, через які пропонують або продають таку продукцію, до спеціального Реєстру адрес вебсайтів. Зазначається, що це стосуватиметься ресурсів, які використовують для електронної торгівлі алкоголем, пивом, тютюновими виробами та іншими товарами з визначеного законом переліку.

Що потрібно знати бізнесам. Джерело: ДПС

Ще одна важлива вимога – перевірка віку покупця. Вона відбуватиметься у два етапи, спочатку під час оформлення замовлення, а потім безпосередньо під час передавання продукції кінцевому споживачу. Таким чином, самого підтвердження віку на сайті буде недостатньо. Підприємець повинен буде забезпечити повторну перевірку під час доставки або іншого способу отримання замовлення.

Також закон визначає, звідки саме можна відвантажувати продукцію. Якщо покупець отримує товар не безпосередньо в місці торгівлі, відправлення для доставки має здійснюватися саме з такого місця торгівлі. Отже, нові правила охоплюють увесь процес дистанційного продажу, від наявності ліцензії та реєстрації сайту до перевірки віку замовника й передавання йому покупки.

Для онлайн-магазинів створять спеціальний реєстр

Однією з головних новацій стане запуск Реєстру адрес вебсайтів ліцензіатів, які продають відповідну продукцію дистанційно. Його держателем та адміністратором визначено Державну податкову службу України.

До реєстру вноситимуть не лише звичайні адреси сайтів. Перелік охоплюватиме URL-адреси, доменні імена, IP-адреси, мобільні додатки та мережеві адреси, за допомогою яких підприємці пропонують до продажу або продають алкогольні напої, пиво, тютюнові вироби, електронні сигарети та іншу продукцію, на яку поширюються нові вимоги.

Відомості в реєстрі оновлюватимуть на підставі повідомлень самих суб'єктів господарювання. Також ДПС враховуватиме інформацію про наявність у них відповідних ліцензій у випадках, коли вони необхідні для торгівлі.

Підприємці повинні будуть повідомляти податкову про вебресурси, які використовують для продажу, а також подавати інформацію для внесення змін або виключення відомостей. Сам реєстр планують оприлюднити на вебпорталі ДПС, щоб інформація про відповідні онлайн-майданчики була доступною.

Порядок створення та ведення реєстру вже затверджений постановою Кабінету міністрів України від 22 жовтня 2025 року № 1320. А процедуру подання ліцензіатами інформації про адреси вебсайтів визначає наказ Міністерства фінансів України від 14 січня 2026 року № 34.

Що робити магазинам, які вже продають алкоголь і тютюн через інтернет

Для підприємців, які торгували відповідною продукцією онлайн ще до початку функціонування реєстру та планують продовжувати цю діяльність, передбачили перехідний період. Після початку роботи реєстру вони матимуть один календарний місяць, щоб надіслати до Державної податкової служби повідомлення про вебресурси, через які здійснюють продаж.

Тобто бізнесу, який уже має інтернет-магазин або використовує інші цифрові канали для торгівлі, потрібно буде подбати про внесення відповідних адрес до бази. Важливо, що відлік цього строку починатиметься не автоматично з 1 січня 2027 року, а саме з дати початку функціонування реєстру. Тому підприємцям необхідно стежити за повідомленнями податкової про його запуск.

Якщо ліцензіат не подасть відповідне повідомлення в установлений місячний строк, це стане підставою для ухвалення ДПС рішення про необхідність обмеження доступу до його вебсайту або мобільного додатка. Таким чином, для чинних онлайн-магазинів передбачили окремий механізм адаптації до нових вимог. Водночас ігнорування процедури реєстрації може призвести до того, що покупці втратять доступ до відповідного ресурсу.

За які порушення можуть заблокувати сайт або застосунок

Державна податкова служба отримує повноваження відстежувати інтернет-простір, щоб виявляти порушення правил електронної торгівлі відповідною продукцією. Якщо під час моніторингу встановлять недотримання законодавчих вимог, податкова зможе ухвалити рішення про необхідність обмеження доступу до вебсайту або мобільного додатка.

Зокрема, підставою для такого рішення може стати неподання повідомлення про вебресурс у передбачений перехідний період. Нові правила також передбачають контроль за дотриманням інших установлених вимог до дистанційної торгівлі. Після ухвалення рішення ДПС матиме п'ять робочих днів, щоб надіслати його відповідним органам або платформам цифрової дистрибуції мобільних додатків.

Механізм обмеження доступу залежатиме від обставин. У звичайних умовах рішення щодо вебсайтів надсилатимуть до Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку.

Під час воєнного або надзвичайного стану відповідні рішення передаватимуть до Національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України. Цей орган на підставі рішення податкової видаватиме розпорядження про обмеження доступу до відповідних вебресурсів.

Постачальники електронних комунікаційних послуг повинні будуть виконати такі розпорядження протягом трьох робочих днів із дня їх видачі. Якщо ж ідеться про мобільні застосунки, рішення щодо обмеження доступу надсилатимуть відповідним платформам цифрової дистрибуції.

Отже, податкова не просто вестиме перелік онлайн-магазинів, а й контролюватиме дотримання правил дистанційного продажу. У разі виявлення порушень передбачена процедура, яка може завершитися обмеженням доступу до сайту або застосунку.

Окрім нових правил електронної торгівлі, Закон № 4903-IX передбачає зміни щодо оприлюднення інформації з Єдиного реєстру ліцензіатів. Зокрема, на період дії воєнного стану не застосовуватимуться обмеження щодо оприлюднення інформації з цього реєстру в частині суб'єктів господарювання, які отримали ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, Зеленський підписав закон, який переносить повноцінний запуск еАкцизу в Україні з 1 листопада 2026 року на 1 липня 2027 року, тож виробники, імпортери та продавці алкоголю й тютюнової продукції отримають більше часу для підготовки. До кінця червня 2027 року система працюватиме в тестовому режимі, а паперові акцизні марки залишатимуться чинними.