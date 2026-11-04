Одразу три об'єкти припинили роботу: енергетики показали, як виглядають ТЕС після російських обстрілів. Фото

Російські війська продовжують масовано атакувати дронами та ракетами українські енергетичні об'єкти з метою залишити людей без світла та тепла. Внаслідок ворожого терору одразу три теплоелектростанції припинили свою роботу.

Енергетики оприлюднили кадри, на яких видно наслідки російських ударів. Про це повідомляє ДТЕК.

Окупанти продовжують свій терор проти українців

"Унікальні кадри: ось так виглядають ТЕС ДТЕК після масованої атаки", – зазначили у компанії.

Наслідки російського терору. Джерело: t.me/dtek_ua

Наслідки російського терору. Джерело: t.me/dtek_ua

Наслідки російського терору. Джерело: t.me/dtek_ua

Російські загарбники завдали ударів про трьох енергетичних обєктах у ніч на 3 листопада. Щоб повністю зруйнувати ТЕС ворог застосував десятки ракет і безпілотників.

Внаслідок обстрілів об’єкти зазнали значних руйнувань і були змушені припинити виробництво електроенергії.

У компанії додали, що попри регулярні атаки країни-агресорки, працівники продовжують робити все можливе для підтримки української енергосистеми.

Варто зазначити, що днями президент Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує здійснювати операцію проти енергосистеми України. Цього року у ворога нова тактика: вони б’ють не тільки по обʼєктах генерації, але й завдають ударів по мережах, намагаючись зашкодити розподілу електроенергії.

Він додав, що фахівці працюють над відновленням, але росіяни постійно здійснюють нові атаки, йдеться про десятки ударів на добу.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві досі не працюють на виробництво електроенергії три великі теплоелектроцентралі – ТЕЦ-4, ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, які зазнали пошкоджень під час російської атаки 7 січня 2026 року. Через це столиця має обмежені можливості власної генерації, а швидко стабілізувати електропостачання не вдасться,