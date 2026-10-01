OBOZ.UA публічно звертається до в.о. Генпрокурора та міністра юстиції: хто і чому не дає державі отримати активи "Юніграна"?

Вже майже чотири роки тягнеться історія навколо активів групи "Юнігран", фактичним власником якої правоохоронці називали підсанкційного бізнесмена, росіянина Ігоря Наумця. За цей час активи, які мали б перейти під контроль держави, опинилися у складній системі перереєстрацій та судових спорів. Арешт активів скасовувався вже тричі.

За нашою інформацією, все це нібито відбувається фактично з дозволу заступниці міністра юстиції Олени Ференс, яка впливає на рішення в ручному режимі. OBOZ.UA звертається до в.о. Генпрокурора Антона Ковальського та міністра юстиції Дениса Маслова з закликом показати свою позицію на прикладі "Юніграну".

Україна має критичну ситуацію з бюджетом, президент постійно говорить про те, що країна потребує кошти для оборони. Невже бюджет Осіпова і Шапрана важливіший, ніж бюджет країни?

OBOZ.UA і Радіо Свобода неодноразово розслідували цю історію, відстежували рух активів та ставили незручні запитання державним органам. Після введення санкцій активи "Юніграна" перейшли до структур, пов'язаних із Сергієм Шапраном, а серед ключових фігурантів цієї історії називався його партнер Володимир Осіпов. Журналісти також досліджували зв'язки Осіпова з Олегом Кіпером.

OBOZ.UA також детально писав про те, як після скасування арешту у жовтні 2023 року активи почали переходити через низку юридичних осіб, зокрема "Мартен Локс" та "Енкрос", до "Юні Стоун Пленет", "Юні Люкс" і "Юні Сервіс". У цих компаніях бенефіціаром став Шапран.

Тобто питання вже давно не лише в тому, кому формально належить той чи інший завод, кар'єр, спецдозвіл або одиниця техніки. Питання в тому, чому активи, які держава намагалася зберегти в межах санкційної політики, роками залишаються предметом боротьби між приватними структурами та державою.

І тут виникає новий, принципово важливий епізод. 18 вересня 2026 року Печерський районний суд Києва оприлюднив ухвалу у справі №757/49732/26-к. У ній наведено позицію сторони обвинувачення: слідство вважає, що з метою виведення майна з-під санкцій та недопущення його націоналізації підозрювані розробили план, у межах якого активи поступово відчужувалися через підконтрольні компанії. Серед іншого, йдеться про ТОВ "Будіндустрія-Сервіс ЛТД", його майно та спеціальний дозвіл на користування надрами.

Більше того, суд прямо зазначив: постановою старшого слідчого від 14 листопада 2024 року "Будіндустрія-Сервіс ЛТД" віднесено до складу групи компаній, активи якої є предметом досудового розслідування. Суд окремо наголосив, що формальні дані ЄДР самі по собі не спростовують такого зв'язку, оскільки предметом розслідування є, зокрема, обставини зміни формальної структури власності.

15 липня 2026 року на майно "Будіндустрія-Сервіс ЛТД" було накладено арешт. Корпоративні права та спеціальний дозвіл на користування надрами передали в управління АРМА. У судовій ухвалі прямо зазначено, що метою арешту було, зокрема, забезпечення збереження речових доказів та можливої спеціальної конфіскації чи конфіскації майна.

Але вже 8 липня 2026 року, тобто напередодні нового арешту, інший слідчий суддя скасував попередні арешти майна "Будіндустрія-Сервіс ЛТД", накладені у листопаді 2024-го, грудні 2024-го та січні 2025 року.

Ймовірно, арешти знімають для того, щоб не допустити стягнення майна в дохід держави. Адже СБУ вже подало позов в Господарський суд Києва для того, щоб визнати недійсним передачу Наумцем частки у ТОВ "Будіндустрія-сервіс ЛТД". В самому позові один з пунктів передбачає: "застосувати наслідки недійсності правочинів у вигляді стягнення 100%частки у статутному капіталі ТОВ ""Будіндустрія-Сервіс ЛТД" в дохід держави".

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Фактично маємо ситуацію, коли арешти активів, які правоохоронці пов'язують із розслідуванням можливого виведення майна з-під санкцій, уже неодноразово ставали предметом судових рішень.

І це саме та точка, де Офіс Генерального прокурора має продемонструвати свою позицію.

Хто фактично відповідає за те, щоб підсанкційні активи були збережені та передані державі, а не опинилися під контролем приватних структур?

Чому за роки розслідування держава досі змушена відстоювати ці активи в судах?

Чому навколо майна виникає ситуація, за якої його арештовують, потім арешти скасовують, а згодом правоохоронці знову змушені повертатися до питання арешту та передачі активів в управління АРМА?

І головне – хто відповість за результат?

Що відомо про справу Юніграна і як може бути причетним Кіпер

Про саму історію "Юніграна" вже неоднорозово розповідав OBOZ.UA. Так, ще 12 травня 2023 року указом президента проти росіянина Ігоря Наумця та пов’язаних із ним активів були запроваджені санкції. Вони передбачали, зокрема, блокування активів та обмеження проведення операцій із ними. Заблаковані активи могли б бути націоналізовані та слугувати державі, допомагати фінансувати захист проти агресора. Однак цього не відбулось.

Уже 22 вересня 2023 року Наумець і Сергій Шапран підписали меморандум, відповідно до якого Шапран мав отримати 50% у бізнесі та спільно з Наумцем управляти активами. Вартість домовленості, за даними оприлюднених документів та журналістських розслідувань, становила $12 млн, або близько 438,8 млн грн.

OBOZ.UA раніше детально писавпро механізм передачі активів та отримання спецдозволів структурами, пов’язаними із Шапраном та Осіповим. 20 жовтня 2023 року Печерський районний суд скасував арешт активів "Юніграну". Після цього майно почало переходити між низкою юридичних осіб – зокрема через "Мартен Локс" та "Енкрос" до "Юні Стоун Пленет", "Юні Люкс" і "Юні Сервіс". У цих компаніях бенефіціаром став Шапран.

За даними OBOZ.UA, йшлося про нерухомість, земельні ділянки, виробничі об’єкти, техніку та інше майно.Окремий блок історії – Володимир Осіпов. Він був депутатом Одеської облради та бізнес-партнером Шапрана. У публікаціях ЗМІ його також пов’язували з Олегом Кіпером.

Комплекс із виробництва плитки на Житомирщині, придбаний Шапраном у Наумця, став заставою для кредитів фірми "Нотел", пов’язаної з Володимиром Осіповим. Власник "Нотела" – директор однієї з інших фірм Осіпова, а в застосунку, що показує, як підписана особа в телефонних книгах, позначений як водій Осіпова. За допомогою застосунку Getcontact журналісти також побачили, що сам Осіпов у деяких телефонах неодноразово підписаний як "кум Кіпера". Крім того, дружина Кіпера позичила в матері Осіпова чималу суму – 25 мільйонів гривень, про що є згадка в його декларації за 2019 рік.

Наступний етап стосувався вже безпосередньо родовищ. У 2024 році Держгеонадра ухвалювали рішення щодо спеціальних дозволів, пов’язаних із активами "Юніграну". OBOZ.UA звертав увагу на те, що структури, пов’язані із Шапраном та Осіповим, намагалися отримати контроль над спецдозволами на користування надрами.

Зокрема, йшлося про Малинський, Пинязевицький та Коростенський об’єкти. Частину таких рішень оскаржували в судах.

У грудні 2024 року апеляційний суд залишив у силі арешт, накладений на видані спецдозволи.Паралельно тривали суперечки щодо іншого майна групи – кар’єрів, виробничих комплексів, залізничних вагонів та спецтехніки.

Підозри та арешти: що вдалось встановити правоохоронцям

З кінця 2024 року кримінальне провадження про заволодіння "Юніграном" отримало хід. Було накладено арешти на майно та корпоративні права ТОВ "Юні Люкс", "Юні Сервіс", "Юні Стоун Плент", "Коростенська видобувна компанія", "Малинська видобувна компанія". Тобто саме тих компаній, на які Шапран та Осіпов вивели підсанкційні активи "Юніграна". Також було арештовано ТОВ "Будіндустрія-Сервіс ЛТД".

Арештовані корпоративні права та майно передано в управління АРМА. Проте проблему це не вирішило: частина активів продовжила роботу, попри арешти. Ба більше, Шапран, коли його затримали, їхав за кордон на машині, яка також перебуває під арештом. Це викликало серйозні питання до ефективності роботи АРМА.

Наприкінці травня 2025 року Мін'юст офіційно повернув державі захоплене майно підсанкційного "Юніграна". Відомство скасувало незаконний продаж й анулювало реєстраційні процедури з передачі нерухомих активів ТОВ "Юнігран" і ТОВ "Юнігран-Сервіс". Однак повноцінної націоналізації майна так і не відбулося. Тепер суд це рішення скасував.

Сергія Шапрана затримали та взяли під варту в червні 2025 року. Він фігурує в низці розслідувань, але в СІЗО його відправили в межах кримінального провадження № 42022000000000455. А вже в грудні Слідча суддя Печерського районного суду Києва Ірина Григоренко задовольнила позов новоспеченої адвокатки Анастасії Литвин та зняла арешт з мільярдних активів "Юніграна".

Провадження № 42022000000000455 стосується активів "Юніграна", які Шапран і його партнер Володимир Осіпов (ексдепутат Одеської облради від "Опоблоку") привласнили за давно відомою ЗМІ схемою – за допомогою перереєстрації активів Ігоря Наумця на підконтрольні компанії.

21 червня поліцейські оголосили 19 підозр фігурантам, включно із самими Шапраном і Наумцем. Стверджувалося, що підозри оголошено всім учасникам схеми – від організаторів до виконавців. Серед них – керівники підприємств, бухгалтери, нотаріуси та "інші особи, які брали участь у схемі переоформлення активів, попри дію санкцій".

А в березні 2026-го суддя Дніпропетровського окружного адмінсуду Олена Царікова задовільнила позов Шапрана та повернула йому активи групи "Юнігран". Отримати це рішення суду Шапрану допоміг його давній партнер суддя Роман Голобутовський. Голобутовський, як розповідають OBOZ.UA проінформовані співрозмовники, фактично є комунікатором між судової гілкою і горе-бізнесменами. Діє він всупереч санкційній політиці президента, фактично обкрадаючи державу.

Як повідомляв OBOZ.UA, Українські суди в розпал повномасштабної війни не гребують допомагати грабувати країну, зокрема броварському ділку Сергію Шапрану, якого вже підозрюють у заволодінні підсанкційними активами та коштами держави за сприяння свого партнера, екс-ОПЗЖшника Володимира Осіпова.

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