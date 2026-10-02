"Нова пошта" змінила правила щодо посилок: за що доведеться доплачувати

Із 1 жовтня "Нова пошта" скоротила термін безплатного зберігання відправлень у відділеннях із семи до п’яти днів. Якщо отримувач не забере посилку за цей час, навіть за 2 додаткові дні доведеться платити за тарифами компанії.

Про це повідомила пресслужба "Нової пошти". У компанії наголосили, що для більшості клієнтів зміна нічого не змінить, адже, за її даними, 97% посилок забирають протягом перших п’яти днів.

У компанії пояснили нововведення тим, що в умовах війни швидке отримання відправлень зменшує ризик їхньої втрати. Згідно позиції "Нової пошти", що менше часу відправлення перебуває у відділенні, то нижчий ризик його пошкодження через можливі атаки на цивільну інфраструктуру.

Таким чином, нові правила стосуються саме безплатного періоду зберігання. Вартість самої посилки не змінюється. Але якщо вона залишиться у відділенні довше п’яти днів, за кожен додатковий день нараховуватимуть плату.

Зміни поширюються на документи, посилки, вантажі та шини/диски. Для палет умови не змінилися: безплатно вони зберігатимуться три дні.

Скільки коштує зберігання посилок на "Новій пошті"

Актуальні тарифи на зберігання розміщено на офіційному сайті "Нової пошти". Станом на 2 жовтня 2026 року після завершення трьох або п'яти безоплатних днів (залежно від типу вантажу) зберігання коштує:

Відправлення Платне зберігання Мала посилка до 2 кг 15 грн/день Середня до 10 кг 25 грн/день Велика до 30 кг 35 грн/день Вантаж до 100 кг 50 грн/день за кожні 100 кг Шини та диски 50 грн/день Палета 150 грн/день

Як повідомляв OBOZ.UA, 1 жовтня у "Нової пошти" стався масштабний збій. Українці не могли ні відправити, ні отримати посилки.