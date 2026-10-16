Нова ера продуктивності та виняткова мобільність: в Україні відкрився продаж флагмана ASUS ProArt P16

В Україні розпочався продаж флагманського 16-дюймового ноутбука ASUS ProArt P16 (H7607). Потужний пристрій з високою автономністю розробили спеціально для цифрових художників, відеомейкерів, 3D-дизайнерів і розробників.

Ноутбук уже можна придбати в офіційних партнерів ASUS в Україні та у фірмовому інтернет-магазині. Компанія наголошує, що ця мобільна робоча станція має задовольнити вимоги користувачів, яким необхідні максимальні обчислювальні можливості локального штучного інтелекту задля реалізації найскладніших творчих задумів.

Робота за ASUS ProArt P16. Ілюстрація. Джерело: ASUS

ASUS ProArt P16: головні новації та ключові характеристики

Пристрій оснащений платформою NVIDIA RTX Spark™ , яка поєднує графічний процесор NVIDIA Blackwell RTX із 6144 ядрами CUDA та 20-ядерний центральний процесор NVIDIA Grace, об'єднані високошвидкісним інтерфейсом NVLink-C2C.

, яка поєднує графічний процесор NVIDIA Blackwell RTX із 6144 ядрами CUDA та 20-ядерний центральний процесор NVIDIA Grace, об'єднані високошвидкісним інтерфейсом NVLink-C2C. За даними виробника, обчислювальна потужність системи для завдань ШІ сягає 1 петафлопса, а обсяг уніфікованої пам'яті – 128 ГБ .

. Це дозволяє візуалізувати надвеликі 3D-сцени обсягом понад 90 ГБ , здійснювати монтаж відео у форматі 12K (4:2:2), генерувати ШІ-відео у форматі 4K та запускати великі мовні моделі (LLM) обсягом до 120 мільярдів параметрів безпосередньо на локальному пристрої.

, здійснювати монтаж відео у форматі 12K (4:2:2), генерувати ШІ-відео у форматі 4K та запускати великі мовні моделі (LLM) обсягом до 120 мільярдів параметрів безпосередньо на локальному пристрої. Ноутбук отримав 16-дюймовий сенсорний OLED-дисплей із роздільною здатністю 4K, корпус завтовшки 12,9 мм і акумулятор ємністю 99,9 Вт*год.

ASUS ProArt P16: дизайн і вигляд. Джерело: ASUS

Дисплей ASUS Lumina Pro OLED

Це дисплей має роздільну здатність 4K, частоту оновлення 120 Гц (VRR) та підтримує технології NVIDIA G-Sync. Екран забезпечує 100% охоплення колірного простору DCI-P3 та заводське калібрування з високою точністю передачі кольору (Delta E < 1).

Пікова яскравість HDR становить 1600 кд/м², а сам дисплей має спеціальне покриття, яке зменшує відблиски на 65%. Це особливо важливо для роботи з візуальними матеріалами, адже користувач одночасно отримує чіткість деталізації та комфорт для очей під час тривалої роботи за будь-якого освітлення.

Дисплей підходить для роботи... Джерело: ASUS Розгорнути

Корпус, вага, автономність

Ноутбук має суцільнометалевий корпус, виготовлений за допомогою фрезерування на верстатах із числовим програмним керуванням. Порівняно з попереднім поколінням модель H7607 стала на 13% тоншою та на 16% легшою.

Корпус має товщину 12,9 мм, а ноутбук важить 1,77 кг. Модель доступна у двох кольорах: Nano Black із покриттям проти відбитків пальців і Neo White.

Ноутбук представлений у двох кольорах. Джерело: ASUS

Попри компактні розміри, ноутбук оснащений акумулятором ємністю 99,9 Вт*год. За заявою ASUS, він може працювати без підзаряджання протягом усього дня. Фактичний час роботи залежатиме від навантаження та налаштувань пристрою.

Модель також пройшла випробування надійності за військовим стандартом MIL-STD-810H. Він передбачає перевірку стійкості техніки до різних умов експлуатації.

Пристрій вирізняється високо... Джерело: ASUS Розгорнути

Програми для творчості та інструменти ШІ

Разом із ProArt P16 користувачі отримують доступ до фірмових застосунків ASUS MuseTree, StoryCube і ProArt Creator Hub. Виробник також заявляє про оптимізацію ноутбука для роботи з понад 1000 творчих програм, зокрема продуктами Adobe, Blackmagic Design, Blender і ComfyUI.

Додатково покупцям пропонують тримісячну передплату на Adobe Creative Cloud. Ще одна пропозиція – три місяці доступу до Google AI Pro, до пакета якого входить 5 ТБ хмарного сховища.

Аналогічна акція поширюється на сумісні ноутбуки ASUS і ROG: залежно від моделі та конфігурації користувачі можуть отримати доступ до Google AI Pro або Google AI Plus із 400 ГБ хмарного сховища. Для активації потрібно скористатися відповідною пропозицією в застосунку MyASUS.

Особлива гарантія

Покупці нового пристрою отримують доступ до фірмової програми лояльності "Ідеальна гарантія ASUS". Вона передбачає безоплатний ремонт у разі одного випадкового пошкодження протягом першого року після придбання.

Програма, зокрема, охоплює пошкодження внаслідок падіння, потрапляння рідини та перепадів напруги. Щоб скористатися додатковим захистом, покупцеві необхідно створити обліковий запис ASUS і зареєструвати ноутбук протягом 90 днів після купівлі.