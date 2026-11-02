Незаконний ресторан в "Голосіївському" досі не знесли: справу тягнуть роками, а Верховний Суд не зміг назвати терміни

Верховний Суд у складі Касаційного цивільного суду надав офіційну відповідь на запит редакції OBOZ.UA щодо резонансної судової справи № 759/2826/23. Вона стосується позову Святошинської окружної прокуратури в інтересах держави до Дмитра Миколайця про знесення об’єкта самочинного будівництва – ресторану площею 332,3 кв. м у Національному природному парку "Голосіївський" (вул. Українського Відродження, 2/1) та повернення землі громаді. В суді не змогли назвати терміни розгляду справи, тож фактично ресторан має можливість працювати та генерувати прибутки для власників.

Як йдеться у відповіді Касаційного цивільного суду ВС за підписом в.о. керівника служби розгляду звернень Вікторії Протасової, матеріали справи потрапили до суду ще 24 квітня 2026-го. Станом на початок листопаду, згідно з інформацією порталу Судова влада, справу досі не розглянули. При тому після надходження матерів до суду з країни втік вже колишній Генеральний прокурор Руслан Кравченко. А суд все ще не може розглянути обставини, які вже встановлено в судах попередніх інстанцій.

"За даними автоматизованої системи документообігу суду (АСДС) 24 квітня 2026 року за № 2342/0/221-26 зареєстровано надходження матеріалів справи, які в день їх реєстрації передані складу колегії суддів: суддя-доповідач Карпенко С. О., судді Сердюк В. В., Фаловська І. М", – йдеться у відповіді.

Як зазначено в документі, ще другого лютого 2026 року Верховний Суд поновив Дмитру Миколайцю строк на касаційне оскарження рішення Святошинського районного суду м. Києва від 10 жовтня 2024 року та постанови Київського апеляційного суду від 12 червня 2025 року, які зобов'язували знести незаконну споруду.

Також було відкрито касаційне провадження за скаргами як самого Миколайця Д. А. (в інтересах якого діє адвокат Западнюк Н. І.), так і ТОВ "Затишок і Ко" (в інтересах якого діє адвокат Ковальчук А. С.).

Тоді ж суд відмовив ТОВ "Затишок і Ко" у зупиненні виконання рішення про знесення. Проте вже 17 березня 2026 року Верховний Суд частково задовольнив нові заяви відповідача та ТОВ "Затишок і Ко", зупинивши виконання рішення про знесення ресторану до закінчення перегляду справи в касаційному порядку.

У Верховному Суді підкреслили, що відповідно до ч. 13 ст. 7 ЦПК України розгляд справи здійснюється в порядку письмового провадження за наявними матеріалами.

"У такому випадку судове засідання не проводиться. У разі призначення справи до судового розгляду, інформацію про дату розгляду відповідно до статті 8 ЦПК України буде оприлюднено на офіційному вебпорталі "Судова влада України", – зазначили у Касаційному цивільному суді.

За даними OBOZ.UA, розгляд справи щодо загарбання земель природно-заповідного фонду триває з 2023 року. Поки триває судова тяганина, самочинно збудований ресторан продовжує функціонувати та генерувати прибутки.

Окрім того, право власності на цей об'єкт (а також низку інших об'єктів у Києві) було оформлене на підставі рішення Брянківського міського суду Луганської області від 2010 року, яке має ознаки підробки (сам суддя офіційно заявляв, що не ухвалював такого рішення). Громада столиці та активісти очікують на якнайшвидше справедливе рішення – повний демонтаж споруди, очищення території нацпарку та притягнення винних до відповідальності.

Всі факти вже встановлено

Вже близько десяти років у Національному парку "Голосіївський" на вул. Українського Відродження, 2/1 (колишня вул. Бударіна) працює незаконний ресторан. Цей об'єкт, як і ще півтора десятка об'єктів у Святошинському районі Києва, син екс-міліцонера Дмитро Миколаєць отримав завдяки сумнівному рішенню Брянківського суду Луганської області від 25.10.2010 р. №2-2027.

З 2014 року цей населений пункт перебуває на окупованій території, усі справи розглядалися в Лисичанському суді. Звідти нам відповіли, що даних про таке рішення немає. А в Єдиному реєстрі судових рішень його теж немає.

цей населений пункт перебуває на окупованій території, усі справи розглядалися в Лисичанському суді. Ба більше, з Солом'янської окружної прокуратури Києва надійшла копія елктроного листа, в якому суддя Брянського міського суду Луганської області Снегірьвом заявив, що ним рішення, яким скористався Миколаєць, ніколи не виносилось, підпис, який містить вказаний документ-підроблений.

Із півтора десятка об'єктів Миколаєць-молодший передав один, який розташований у Голосіївському парку, компанії ТОВ "Затишок і Ко", єдиним власником якої був його батько Анатолій Миколаєць. Коли рестораном зацікавилися журналісти, правоохоронці, то ТОВ переписали на такого собі Олексія Львовича Тимошенка.

Нібито за рішенням Брянківського міського суду Луганської області №2-2027 від 25.11.2010 р. (який має ознаки підробного) синові Анатолія Миколайця Дмитру перейшло півтора десятка об'єктів.

Також у суді слухається справа і щодо незаконного супермаркету з автостоянкою на тій самій вул. Українського Відродження (колишня Бударіна), 3, недалеко від парку. Там мали побудувати доступне житло, землю під яке Київрада відвела ще 2011 року. Однак родина колишнього міліціонера відкрила там супермаркет.

Також слід нагадати, що Анатолій Миколаєць був помічником народного депутата, члена Комітету ВР з питань правової політики Михайла Новікова, з яким вони є кумами.

Родина Миколаєць використовую судову систему задля того, щоб якомога довше незаконно користуватись землею, яка має належати київській громаді. Насправді ж незаконний ресторан фактично ставить під сумнів ефективність і справедливість судової системи. Подібні ситуації підривають довіру суспільства до принципу верховенства права та демонструють можливість зловживання.