Незаконно рубали дуби, граби та ясени: на Вінниччині викрили схему лісівників на мільйони гривень

На Вінниччині правоохоронці викрили ймовірну організовану групу з чотирьох працівників лісництва. Їх підозрюють у незаконній вирубці та продажу понад 100 дубів, грабів і ясенів. За даними правоохоронців, учасники схеми отримали понад 3,1 млн грн неправомірної вигоди, а збитки державі перевищили 5,5 млн грн.

Суд узяв усіх чотирьох підозрюваних під варту, але дозволив внести заставу. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

За даними слідства, до групи входили двоє лісничих і двоє майстрів Гайсинського надлісництва філії "Центральний лісовий офіс" державного підприємства "Ліси України". За версією правоохоронців, схема діяла протягом 2024-2025 років. Працівники лісництва організували незаконну рубку й продаж деревини цінних порід, використовуючи службові документи з неправдивими відомостями.

Ділки незаконно вирубали пон... Джерело: ДСР Національної поліції України Розгорнути

За версією слідства, учасники групи готували документи на видалення дерев. Утім, вони навмисно занижували в них кількість дерев, їхній діаметр і категорії придатності до видалення.

Насправді ж вирубували більше дерев, ніж зазначали в офіційних документах. Різницю між задекларованою та реальною кількістю деревини не обліковували, а потім продавали нелегально.

Лісівникам загрожує до семи років

Чотирьом чоловікам повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Йдеться про зловживання владою або службовим становищем, службове підроблення, а також незаконну порубку, перевезення, зберігання чи збут лісу, вчинені організованою групою.

Суд узяв усіх підозрюваних під варту з можливістю внести заставу. Двом із них визначили заставу в розмірі 998 тис. грн кожному, ще двом – по 266 тис. грн. Загальна сума застав становить 2,528 млн грн.

Залежно від кваліфікації дій за інкримінованими статтями підозрюваним може загрожувати покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до семи років.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області працювали разом зі слідчими обласної поліції. Викриття відбулося за сприяння Департаменту економічної та внутрішньої безпеки ДП "Ліси України". Процесуальне керівництво здійснює Вінницька обласна прокуратура.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше на Волині також викрили схему незаконної вирубки близько 2 тисяч сосен, через яку державі завдали збитків на понад 15 млн грн. Для приховування походження деревини ділки використовували повторні накладні, бирки та неправдиві дані електронного обліку.