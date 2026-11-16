Нелегальний ринок електронних сигарет працює відкрито, правоохоронці його не контролюють – розслідування

Український ринок нелегальних електронних сигарет фактично працює відкрито – у торговельних центрах, супермаркетах і вуличних кіосках. Водночас, за оцінками медіа, державні органи фактично визнали, що системного контролю в цій сфері немає. А тому, попри те, що торгівля "курилками" поза законом, цей бізнес продовжує розвиватися, а заборони залишаються переважно формальністю.

Про це йдеться в матеріалі Telegraf. Його автори зазначають:

За даними дослідження Kantar, рівень нелегальності українського ринку електронних сигарет становить 93,3%.

Водночас близько трьох чвертей курців купують нелегальну продукцію офлайн.

"Нещодавно проведені тестові закупівлі та рейди по вейп-точках наочно довели, що під виглядом "харчових добавок", гліцерину, пропіленгліколю для харчових та інших побутових потреб у країні спокійно продаються набори для самостійного приготування заборонених ароматизованих рідин для "електронок". Нікотин покупцеві таємно дарують під виглядом "підсилювача смаку", а безготівкові розрахунки за вейпи через термінали маскують під "розваги" або "побутову техніку", – йдеться в матеріалі.

Держава не контролює ринок вейпів?

Для того щоб з’ясувати, як держава контролює ринок, журналісти звернулися за роз’ясненнями до правоохоронців. Зокрема, до:

БЕБ;

ДПС;

Державної митної служби;

МВС;

Держпродспоживслужби.

"Ми запросили загальні дані про боротьбу з нелегальним вейп-ринком, а також прямо вказали назви зафіксованих нами фірм з ознаками порушень (серед яких ТОВ "АТП РИТЕЙЛ", ТОВ "ДЕВАЙС ТУРБО", ФОП Передерій Є.О.) і попросили надати конкретні дані про їхні перевірки", – розповіли автори матеріалу.

Зокрема, зазначили вони, "отримані відповіді виявили набагато серйозніший діагноз, ніж просто небажання чиновників ловити конкретних порушників". Адже з’ясувалося, що:

Ринок вейпів досі не сприймається як окрема індустрія зі своїми окремими правилами гри .

. Замість запровадження системного контролю чиновники профільних відомств нерідко демонстрували дивовижну винахідливість, "намагаючись відхреститися від перевірок конкретних брендів і приховати власну аналітичну сліпоту за зручними юридичними відписками".

"Наприклад, з відповідей Нацполіції стає зрозуміло, що вона, схоже, сама не має точних даних про те, що насправді відбувається з вейпами. Оскільки не веде окремої статистики, звалюючи підакцизні товари в один спільний мішок", – підсумували аналітики.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас через відсутність належного контролю українські підлітки можуть закуповувати ароматизовані рідини для електронних сигарет промисловими партіями. Зокрема, через Telegram.