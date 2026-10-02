Не вийти на самого себе? Озвучено питання до НАБУ і САП у справі Сенниченка

У справі колишнього голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка є питання, яке виходить за межі суперечки між обвинуваченням і захистом: хто такі люди, названі в одному з документів "адміністративним модулем", і яку роль їм відводили у подіях навколо Одеського припортового заводу (ОПЗ) та Об’єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК). Тож, якщо цей документ, на який посилається захист, дійсно є в матеріалах провадження, а його зміст передано коректно, він потребує оцінки поряд з іншими доказами справи.

Про це пише засновник Центру "Ейдос" Віктор Таран, аналізуючи матеріали справи та позицію захисту. Його міркування стосуються меморандуму від 14 червня 2021 року, в якому, за твердженням адвокатів, йдеться про трьох сторін та розподіл майбутнього економічного результату від контролю над бізнес-процесами ОПЗ і ОГХК.

У повідомленні НАБУ про скерування справи до суду викладено версію обвинувачення: понад 700 млн грн збитків державі та легалізація майна на суму понад 10 млрд грн. Водночас результати перевірки обставин щодо "адміністративного модуля" у цьому повідомленні не описані.

Таран наголошує, що сама згадка про "адміністративний модуль" не доводить ані існування такої структури, ані її зв'язку з правоохоронними органами. На його думку, ключове питання полягає в тому, хто саме мається на увазі під цим визначенням і чи встановлені ці люди.

Що відомо про справу Сенниченка

За даними НАБУ, у справі йдеться про діяльність злочинної організації, яку, за версією слідства, очолював колишній голова Фонду держмайна. 4 вересня 2026 року НАБУ повідомило про скерування обвинувального акта до суду. Наступне підготовче засідання Вищого антикорупційного суду заплановане на 2 жовтня 2026 року.

У справі фігурують десять обвинувачених, а збитки держави слідство оцінює більш ніж у 700 млн грн. Окремо НАБУ заявляє про легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, на суму понад 10 млрд грн.

У базовій справі НАБУ датує викриття двох епізодів 22 березня 2023 року. Перший стосується Одеського припортового заводу, другий – Об'єднаної гірничо-хімічної компанії. Саме ці два державні підприємства фігурують і в документі, на який посилається сторона захисту.

Захист при цьому заперечує існування злочинної організації та участь у ній підзахисних. Адвокати стверджують, що окремі господарські відносини, професійні контакти та знайомства різних людей слідство об'єднало в одну конструкцію, надавши їм спільний злочинний умисел.

Остаточну оцінку цим твердженням має дати суд.

Що таке "адміністративний модуль"

Ключовим Таран називає меморандум від 14 червня 2021 року. За твердженням сторони захисту, документ міститься в матеріалах кримінального провадження та описує домовленості між Сергієм Байраком і представниками так званого "адміністративного модуля".

За наведеним захистом описом, йшлося про "реанімацію та встановлення контролю" над бізнес-процесами ОПЗ та ОГХК. Майбутній економічний результат, як стверджують адвокати, мав розподілятися між трьома сторонами: по 33% Байраку, родині Сало та "адміністративному модулю в особі його представників та учасників".

Водночас без повного тексту документа, інформації про його походження, автентичність, підписи та процесуальний статус неможливо робити висновок про те, що саме він доводить. Навіть якщо документ справді міститься у матеріалах справи, його зміст має оцінюватися в сукупності з іншими доказами.

"Є в справі колишнього голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка одна деталь, яка чим далі, тим більше здається мені не другорядною, а, можливо, однією з ключових. Два слова. "Адміністративний модуль", – пише Таран.

За його логікою, якщо в документі справді описано участь трьох сторін у домовленостях щодо двох державних підприємств, важливо встановити, кого саме позначали цим терміном. Йдеться про конкретні обставини: хто входив до цієї групи, які посади ці люди обіймали, які ресурси могли мати, з ким контактували та чи мали стосунок до подальших подій навколо ОПЗ і ОГХК.

У версії обвинувачення зв'язки між людьми є одним із елементів доказування їхньої можливої спільної діяльності. НАБУ вказує на ролі організатора, співорганізатора, посадовців ФДМУ, представників бізнесу та інших осіб.

Таран порівнює цю версію з документом, на який посилається захист, і ставить питання про те, що саме встановлено щодо згаданого в ньому "адміністративного модуля". Водночас сама послідовність подій не є доказом їхнього причинно-наслідкового зв'язку. Збіг дат або те, що певні матеріали згодом опинилися в одному провадженні, самі по собі не підтверджують існування змови чи впливу сторонніх осіб.

Окреме питання – роль Сергія Байрака

Ще один блок питань стосується Сергія Байрака, якому слідство відводить роль у своїй версії подій. Захист, зі свого боку, ставить під сумнів його обізнаність та роль, наголошуючи, що Байрак не був посадовою особою АГТ, Belanto, ОПЗ чи ОГХК та не представляв ці компанії у господарській діяльності.

Тому, на думку Тарана, важливо розділити те, що Байрак міг знати особисто, що отримував від інших людей, а що є його власною інтерпретацією подій. Окремо постає питання, якими доказами, крім його показань, підтверджуються відповідні обставини.

Це також потрібно враховувати з огляду на те, що Байрак уклав угоду зі слідством. Сам по собі цей факт не свідчить ні про достовірність, ні про недостовірність його показань – їхню доказову силу має оцінювати суд у сукупності з іншими матеріалами.

Водночас із публічних матеріалів не можна зробити висновок про те, що НАБУ або САП нібито навмисно приховали якусь версію чи діяли через особисту зацікавленість. Такі твердження потребували б конкретних доказів.