Не сплатив понад 213 млн грн податків: в Італії затримали скандального блогера Слобоженка

Українського блогера Олександра Слобоженка затримали 17 листопада в готелі в Римі за запитом Бюро економічної безпеки (БЕБ) через Інтерпол – його підозрюють в ухиленні від сплати 213 млн грн податків. Раніше у справі арештували вісім автомобілів, квартири та іншу нерухомість. Після затримання його перевели до в’язниці "Казетті" в провінції Ріміні, де він очікуватиме на рішення щодо екстрадиції до України.

Про затримання 18 листопада повідомляє італійська газета Rimini Today. За наявною інформацією, Слобоженка затримали на території готелю. Запит на його затримання ініціювало БЕБ у межах кримінального провадження.

На батьківщині Слобоженка підозрюють в організації азартних ігор, ухиленні від мобілізації та несплаті податків на суму понад 213 млн грн.

За що затримали Олександра Слобоженка

Олександр Слобоженко відомий як блогер та арбітражник трафіку. Він став фігурантом кримінального провадження Бюро економічної безпеки, пов’язаного з можливим ухиленням від сплати податків. 16 серпня 2024 року детективи БЕБ повідомили йому про підозру. За версією слідства, йдеться про несплату податкових зобов’язань на суму понад 200 млн грн. У повідомленнях про затримання в Італії зазначається сума 213 млн грн.

У межах розслідування правоохоронці провели низку обшуків та експертиз. Також було арештовано майно, яке, за даними слідства, могло бути пов’язане з кримінальним провадженням. Зокрема, під арешт потрапили вісім транспортних засобів, серед яких елітні спортивні автомобілі, а також квартири та інша нерухомість у столиці.

Саме в межах цієї справи БЕБ звернулося із запитом щодо затримання блогера через Інтерпол. Наразі відомо, що його затримали на території Італії. Подальші процесуальні рішення мають ухвалюватися відповідно до процедур, передбачених законодавством.

Ім’я Олександра Слобоженка стало широко відомим не лише через історію з податками. У квітні 2024 року медіа опублікувало розслідування про відпочинок столичних молодиків за кордоном під час загальної мобілізації. Журналісти з'ясували, що Слобоженко та його компанія подорожували європейськими курортами.

У матеріалі також ішлося про обставини виїзду блогера з України, за інформацією видання, він перетнув кордон на підставі непридатності до військової служби. Розслідування викликало суспільний резонанс, оскільки йшлося про демонстративний відпочинок заможної молоді за кордоном у період повномасштабної війни та мобілізації.

Слобоженка бачили у Варшаві після оголошення підозри

Після того як у серпні 2024 року блогеру повідомили про підозру, його оголосили в розшук. Водночас невдовзі з'явилася інформація про його перебування за межами України. Зокрема, 21 серпня 2024 року Слобоженка бачили у Варшаві. Відео, на якому блогер разом із двома друзями проходить біля готелю Puro у столиці Польщі, журналістам надав один із читачів.

Затримання Слобоженка відбулося за запитом БЕБ, який передали через Інтерпол. Українські правоохоронці використовували міжнародні механізми співпраці для встановлення місцеперебування блогера та його затримання за кордоном. Водночас, наразі не повідомляється про остаточне рішення щодо його передачі Україні чи інші подальші процесуальні кроки.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, підрядник, якому довірили будувати захист енергооб’єктів на Київщині, міг привласнити виділені на це 1,89 млрд грн. Частину грошей власники компанії, вірогідно, витратили на елітні авто та розкішний багаторівневий пентхаус в одному з елітних районів з Києва.