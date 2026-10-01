НБУ "видає" українцям срібні 1 грн з особливим дизайном: скільки можна отримати за один раз
Нацбанк продає срібну 1 грн...
Джерело: Колаж НБУ / OBOZ.UA
Розгорнути
Нацбанк продає інвестиційну монету номіналом 1 грн. Вона називається "Архістратиг Михаїл", коштує 4 761 грн і викарбувана зі срібла. При цьому встановлено ліміт на продаж – кожен бажаючий може придбати не більше 20 штук.
Про це повідомили в самому НБУ. Там зазначили: наразі на складі залишилося близько 1 470 монет.
Нацбанк продає інвестиційну...
Джерело: НБУ
Розгорнути
Що відомо про монету
- Монети викарбувані зі срібла 999,9-ї проби.
- Маса дорогоцінного металу в чистоті – 31,1.
- Гурт – рифлений.
- Виставлені на продаж екземпляри, були викарбувані в 2026 році тиражем 30 тис. примірників.
- Сама монета була введена в обіг у 2011 році.
Як виглядає 1 грн з унікальним дизайном
На аверсі монети (лицьовому боці) розміщено малий Державний Герб України та напис "Національний банк України". Також на ньому зображено:
- Емблема НБУ – у восьмикутному картуші на щиті.
- Номінал.
- Рік карбування.
- Позначення металу, його проби та маси в чистоті.
На реверсі монети (зворотному боці) зображено Архістратига Михаїла – архангела, який є одним із найшанованіших біблійних персонажів. А крім того, напис "... За нас і душі праведних, і сила архістратига Михаїла" (рядки з поеми Т. Г. Шевченка "Гайдамаки").
Як виглядає 1 грн з унікальним дизайном
Джерело: НБУ
НБУ вилучає з обігу гривні
Водночас Нацбанк вилучає з обігу купюри номіналом 50 і 200 гривень – однак не всі, а лише ті, що були випущені у 2003-2007 роках. І хоча в процесі купюри будуть замінені на банкноти аналогічних номіналів сучасного покоління – тобто зразка 2014-го та наступних років випуску, – українцям не доведеться проходити процедуру спеціального обміну.
"Потрапляючи в банки, банкноти номіналами 50 і 200 грн старого зразка не будуть більше повертатися в обіг. Вони вилучатимуться і передаватимуться до Національного банку для подальшого їхнього перерахунку та утилізації", – пояснили в регуляторі.
Причин же, через які Нацбанк вирішив вивести зазначені банкноти з обігу, зазначається, кілька. Зокрема:
- Намір регулятора підвищити якість готівки в обігу.
- Бажання НБУ оптимізувати готівковий обіг.
"Як наслідок, банкнотно-монетний ряд гривні міститиме лише грошові знаки сучасного покоління. Це посилить якість і надійність готівкової національної валюти, що перебуває в обігу", – резюмували в НБУ.
Як повідомляв OBOZ.UA, водночас Національний банк оголосив про плани випустити нову пам'ятну монету номіналом 50 грн. Очікується, що вона буде викарбувана із золота і з'явиться у грудні. Присвячена ж монета буде архангелу Михаїлу – одному з найбільш шанованих святих у християнській традиції, який очолює "небесне воїнство ангелів" і вважається покровителем тих, хто відстоює справедливість.
Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!