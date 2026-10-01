НБУ "видає" українцям срібні 1 грн з особливим дизайном: скільки можна отримати за один раз

Нацбанк продає інвестиційну монету номіналом 1 грн. Вона називається "Архістратиг Михаїл", коштує 4 761 грн і викарбувана зі срібла. При цьому встановлено ліміт на продаж – кожен бажаючий може придбати не більше 20 штук.

Про це повідомили в самому НБУ. Там зазначили: наразі на складі залишилося близько 1 470 монет.

Нацбанк продає інвестиційну... Джерело: НБУ Розгорнути

Що відомо про монету

Монети викарбувані зі срібла 999,9-ї проби.

Маса дорогоцінного металу в чистоті – 31,1.

Гурт – рифлений.

Виставлені на продаж екземпляри, були викарбувані в 2026 році тиражем 30 тис. примірників.

тиражем 30 тис. примірників. Сама монета була введена в обіг у 2011 році.

Як виглядає 1 грн з унікальним дизайном

На аверсі монети (лицьовому боці) розміщено малий Державний Герб України та напис "Національний банк України". Також на ньому зображено:

Емблема НБУ – у восьмикутному картуші на щиті.

Номінал.

Рік карбування.

Позначення металу, його проби та маси в чистоті.

На реверсі монети (зворотному боці) зображено Архістратига Михаїла – архангела, який є одним із найшанованіших біблійних персонажів. А крім того, напис "... За нас і душі праведних, і сила архістратига Михаїла" (рядки з поеми Т. Г. Шевченка "Гайдамаки").

Як виглядає 1 грн з унікальним дизайном Джерело: НБУ

НБУ вилучає з обігу гривні

Водночас Нацбанк вилучає з обігу купюри номіналом 50 і 200 гривень – однак не всі, а лише ті, що були випущені у 2003-2007 роках. І хоча в процесі купюри будуть замінені на банкноти аналогічних номіналів сучасного покоління – тобто зразка 2014-го та наступних років випуску, – українцям не доведеться проходити процедуру спеціального обміну.

"Потрапляючи в банки, банкноти номіналами 50 і 200 грн старого зразка не будуть більше повертатися в обіг. Вони вилучатимуться і передаватимуться до Національного банку для подальшого їхнього перерахунку та утилізації", – пояснили в регуляторі.

Причин же, через які Нацбанк вирішив вивести зазначені банкноти з обігу, зазначається, кілька. Зокрема:

Намір регулятора підвищити якість готівки в обігу.

Бажання НБУ оптимізувати готівковий обіг.

"Як наслідок, банкнотно-монетний ряд гривні міститиме лише грошові знаки сучасного покоління. Це посилить якість і надійність готівкової національної валюти, що перебуває в обігу", – резюмували в НБУ.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас Національний банк оголосив про плани випустити нову пам'ятну монету номіналом 50 грн. Очікується, що вона буде викарбувана із золота і з'явиться у грудні. Присвячена ж монета буде архангелу Михаїлу – одному з найбільш шанованих святих у християнській традиції, який очолює "небесне воїнство ангелів" і вважається покровителем тих, хто відстоює справедливість.