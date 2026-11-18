НБУ "видає" українцям нові 5 грн з особливим дизайном: який вигляд мають

Нацбанк продає нову пам’ятну монету номіналом 5 грн. Вона присвяченасимволу 2027 року за Східним календарем – Козі, – і коштує 204 грн.

Про це повідомили у самому НБУ. Там зазначили:

монета отримала назву "Рік Кози" ;

; вона увійшла до серії "Східний календар";

тираж монети становив 80 000 штук у сувенірному пакованні.

"Коза – восьмий знак східного календаря, що уособлює щирість, доброту, м’якість, чутливість і творчість. У традиційній китайській астрології вона належить до типу "Інь" і асоціюється зі стихією Землі, що символізує надійність, баланс, родючість і практичність. Водночас цьому знаку притаманні нерішучість, примхливість і вразливість", – йдеться в описі монети.

Нацбанк продає нову пам’ятну... Джерело: НБУ Розгорнути

Який вигляд мають нові 5 грн

На аверсі монети (лицьовому боці) вгорі – малий Державний Герб України, праворуч від якого півколом розміщено напис "УКРАЇНА". На дзеркальному тлі по колу зображено 12 символів східного календаря. У центрі кола – стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на козу – символ року, над стрілкою – 2027. На матовому тлі зображено стилізовані під українську витинанку символи кожної пори року:

сніжинка;

квітка;

ягода;

листок.

Який вигляд мають нові 5 грн. Джерело: НБУ

На реверсі (зворотному боці) зображено стилізовану козу на тлі листка конюшини. Унизу під композицією розміщені стилізовані копита. По колу тварину оточують елементи, характерні для кожної пори року:

сніжинки;

квіти;

плоди;

гілки.

Що відомо про монету

Монету викарбувано з нейзильберу (сплаву міді, нікелю та цинку).

(сплаву міді, нікелю та цинку). Гурт – рифлений.

Продаж монети суворо обмежено – кожен покупець може придбати не більше ніж 1 штуку.

На складі НБУ залишилося трохи більше ніж 2 250 монет.

Що відомо про монету. Джерело: НБУ

Як повідомляв OBOZ.UA, тим часом Нацбанк виводить з обігу купюри 50 і 200 гривень – однак не всі, а лише ті, які були випущені у 2003-2007 роках. І хоча в процесі купюри замінять на банкноти аналогічних номіналів сучасного покоління – тобто зразка 2014-го та наступних років випуску, – українцям не доведеться проходити процедуру спеціального обміну.