НБУ "видає" українцям 5 грн з особливим дизайном: як виглядають

Нацбанк продає пам'ятну монету номіналом 5 грн – однак лише 6 жовтня. Вона присвячена самохідній артилерійській установці "Богдана" і має назву "Українська бавовна". САУ "Богдана" і коштує (на дату останнього продажу) 176 грн.

Про це повідомляють у самому НБУ. Там зазначають:

Монета продається у спеціальній сувенірній упаковці .

. В обіг її було введено у 2025 році.

"Ця 155-мм гаубиця на колісному шасі, розроблена з урахуванням передових технологічних рішень, стала ключовим елементом артилерійського потенціалу Збройних Сил України. Завдяки високоточному ураженню цілей вона демонструє стратегічну місію українського оборонно-промислового комплексу", – йдеться в описі монети.

Нацбанк продає пам’ятну моне... Джерело: НБУ Розгорнути

Як виглядають унікальні 5 грн

На аверсі монети (лицьовій стороні) на дзеркальному тлі зображено абрис (контур) острова Зміїний, який було успішно звільнено за підтримки САУ "Богдана". Поблизу острова – стилізовані змії, що покидають територію як символ відступу ворога.

У верхній частині монети – малий Державний Герб України. Зліва:

напис "УКРАЇНА";

рік карбування монети;

номінал;

графічний знак гривні;

логотип Банкнотно-монетного двору НБУ.

Як виглядають унікальні 5 грн. Джерело: НБУ

На реверсі (зворотній стороні) зображено самохідну артилерійську установку "Богдана" у момент бойового розгортання на степовому ландшафті. У нижній частині монети – напис САУ "БОГДАНА". На тлі монети – силует портрета Богдана Хмельницького.

Що відомо про монету

Монета викарбувана з нейзильберу (сплав міді, нікелю та цинку).

(сплав міді, нікелю та цинку). Гурт – рифлений.

Продаж монети суворо обмежений – кожен покупець може придбати не більше 1 штуки.

Особливі 5 грн видають лише 6 жовтня. Джерело: НБУ

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас Національний банк оголосив про плани випустити нову пам'ятну монету номіналом 50 грн. Очікується, що вона з’явиться у грудні та буде викарбувана із золота. Присвячена ж монета буде архангелу Михаїлу – одному з найбільш шанованих святих у християнській традиції, який очолює "небесне воїнство ангелів" і вважається покровителем тих, хто відстоює справедливість.