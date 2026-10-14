НБУ полегшив правила для бізнесу, який постраждав від обстрілів: що зміниться та навіщо це потрібно

Національний банк України (НБУ) змінив правила оцінки кредитних ризиків, щоб банкам було простіше фінансувати підприємства оборонно-промислового комплексу й енергетики, а також бізнес, який зазнав руйнувань через війну. Зокрема, банки зможуть враховувати більшу частину майбутньої виручки за окремими контрактами як заставу, активніше приймати в забезпечення товари в обороті, а для пошкоджених підприємств – оцінювати перспективи відновлення під час визначення здатності повертати кредит.

Про третій пакет регуляторних змін повідомив голова НБУ Андрій Пишний. Мета рішень – полегшити доступ компаній до фінансування, коли через російські атаки вони втратили майно, тимчасово зупинили виробництво або потребують коштів для відновлення роботи.

"Не зупиняємося в пошуку нових рішень, які допоможуть українському бізнесу працювати, відновлюватися та розвиватися навіть в умовах посилення російських атак. Ухвалили вже третій пакет регуляторних змін для кредитної підтримки економіки. Цього разу особливий акцент – на оборонно-промисловому комплексі та енергетиці, а також на підприємствах, які зазнали руйнувань через війну", – пояснив Пишний.

Головне, що потрібно знати

НБУ змінив правила оцінки кредитних ризиків, щоб полегшити доступ бізнесу до фінансування.

Зміни стосуються насамперед оборонних підприємств, енергетичних компаній і бізнесу, який постраждав від російських обстрілів.

Банки зможуть враховувати більшу частину майбутньої виручки за певними контрактами як забезпечення кредиту: відповідний коефіцієнт підвищили з 0,3 до 0,75.

Товари в обороті та продукцію в процесі виробництва можна буде активніше використовувати як заставу за кредитами строком до 18 місяців.

Для пошкоджених війною підприємств банки зможуть оцінювати платоспроможність з урахуванням прогнозованого відновлення діяльності.

Нові правила не гарантують автоматичного отримання кредиту: остаточне рішення ухвалюватиме банк.

Бізнесу буде простіше отримати кредит під майбутню виручку

Одна з ключових змін стосується підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетики. Для кредитів під заставу майбутньої виручки за визначеними контрактами НБУ підвищив коефіцієнт ліквідності застави з 0,3 до 0,75. Це стосується договорів із визначеними державними замовниками та учасниками енергетичного ринку.

Простими словами, банки зможуть враховувати таку заставу у більшому обсязі під час оцінки кредитного ризику. Це важливо для підприємств, які виконують державні або енергетичні замовлення, але не мають достатньо нерухомості, обладнання чи інших традиційних активів, щоб забезпечити кредит.

Раніше обмежене врахування майбутньої виручки могло ускладнювати отримання фінансування. Тепер регулятор розширює можливості банків використовувати цей вид забезпечення, що може полегшити доступ до коштів для виконання критично важливих контрактів. Водночас це не означає автоматичного схвалення позик: банки й надалі оцінюватимуть ризики конкретного підприємства та умови договору.

Товари в обороті можна буде активніше використовувати як заставу

Ще одна зміна стосується підприємств, які мають товарні запаси або продукцію в процесі переробки. Банки зможуть враховувати їхню фактичну вартість на дату оцінки кредитного ризику за кредитами строком до 18 місяців.

Це дає бізнесу більше можливостей залучати фінансування без необхідності забезпечувати його виключно нерухомістю чи обладнанням. Для виробничих і торговельних компаній товарні запаси можуть бути суттєвою частиною активів, але водночас вони постійно змінюються: продукцію продають, переробляють або замінюють новими партіями.

Новий підхід має зробити оцінку такого забезпечення гнучкішою та допомогти підприємствам залучати обігові кошти. Вони можуть бути потрібні для закупівлі сировини, продовження виробництва, оплати постачальникам і виконання замовлень.

Пошкоджені війною підприємства зможуть отримати гроші на відновлення

Окремий напрям змін стосується компаній, майно яких було суттєво пошкоджене, знищене або заміноване внаслідок війни. За новими підходами, банки зможуть оцінювати здатність таких підприємств обслуговувати борг не лише за поточними фінансовими показниками, а й з урахуванням прогнозованих результатів та потенціалу відновлення діяльності.

Для компанії, яка втратила виробничий цех або обладнання через обстріл, це має практичне значення. Її нинішні доходи можуть бути значно нижчими за довоєнні або тимчасово відсутніми, хоча після ремонту приміщень, закупівлі обладнання чи відновлення логістики бізнес може знову працювати.

Якщо банк зможе враховувати реалістичний прогноз відновлення, підприємство матиме більше шансів обговорити фінансування, необхідне для запуску виробництва. У поєднанні з реструктуризацією боргу це також може допомогти зменшити фінансове навантаження на період відбудови.

Банкам спростять роботу з державними кредитними програмами

Третій пакет також передбачає зменшення операційного навантаження на банки, які беруть участь у державних програмах кредитної підтримки. Зокрема, затримка компенсації процентних доходів у межах таких програм не вимагатиме автоматичного переходу до складніших процедур оцінки кредитного ризику та роботи з проблемними активами.

Це має усунути ситуації, коли затримка державної компенсації сама по собі створює для банку додаткові процедурні ускладнення. Для кредиторів це означає менше зайвого адміністративного навантаження, а для позичальників – потенційно стабільніші умови роботи в межах програм підтримки.

Два попередні пакети регуляторних змін НБУ були спрямовані на підтримку аграрного сектору, виробників і громад, які відновлюють критичну інфраструктуру. Нові рішення продовжують цей підхід.

Як повідомляв OBOZ.UA, також НБУ ухвалив низку інших рішень, що змінять правила роботи для банків. Це означатиме розкриття фінансової звітності, пом'якшення валютного контролю, а також оновлення вимог до капіталу.