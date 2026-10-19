Найбільший в Україні виробник керамічної плитки й сантехніки повністю зупинив роботу після обстрілу: заява компанії

У Звягелі Житомирської області зпинився завод Cersanit, який виготовляв керамічні вироби й сантехнічне устаткування. Це польське підприємство Росія двічі обстрілювала дронами: у ніч із 11 на 12 вересня та в ніч із 15 на 16 жовтня.

Після останньої атаки компанія ухвалила рішення про повне припинення виробництва на звягельському заводі. Про це було оголошено 19 жовтня на сторінці Cersanit у Facebook.

Що відомо про наслідки російських ударів

Серйозних пошкоджень зазнали будівля та ключові елементи технологічної лінії підприємства. У компанії визнали, що збитки заводу "настільки значні, що за нинішніх умов ми не в змозі їх відновити".

Під час обстрілів співробітники Cersanit не травмувалися. "Усіх працівників, які в цей час перебували на території заводу, було безпечно евакуйовано – ніхто не загинув і не постраждав", – наголосила пресслужба.

Втім, керівництво заявило, що наразі не може гарантувати безпеку для людей.

"Інтенсивні атаки, часті повітряні тривоги та пов'язані з ними евакуації (навіть кілька разів на день), тимчасові перебої в електропостачанні та падіння напруги унеможливлюють стабільну й безпечну роботу. Безпека людей для нас понад усе, і ми не можемо наражати їх на ризик", – заявили у Cersanit.

Група Cersanit присутня в Україні понад 20 років. Це один із найбільших роботодавців Житомирської області (близько 1000 осіб у командах виробництва, продажів, маркетингу та обслуговування клієнтів).

Повідомлення пресслужби компанії. Джерело: Facebook-сторінка "Cersanit Україна"

Повідомлення пресслужби компанії. Джерело: Facebook-сторінка "Cersanit Україна"

Повідомлення пресслужби компанії. Джерело: Facebook-сторінка "Cersanit Україна"

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