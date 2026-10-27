Навіть Індія "дала задню": хто перехопив нафтових покупців у Росії

Індійські нафтопереробні компанії скорочують закупівлі російської нафти та переключаються на постачальників із Перської затоки, оскільки знижки на близькосхідну сировину й витрати на доставку роблять її вигіднішою. На тлі подорожчання морських перевезень російські поставки втрачають конкурентоспроможність, тоді як постачання з Близького Сходу майже повернулися до довоєнного рівня.

Про це пише Bloomberg із посиланням на трейдерів і представників індійських нафтопереробних компаній. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Індія стала одним із головних покупців російської нафти.

Коли частина європейських клієнтів відмовилася від російської сировини, індійські нафтопереробники збільшили закупівлі, скориставшись можливістю придбавати нафту на вигідних умовах. Однак, ситуація на ринку змінюється. Зростання вартості морських перевезень і зміна цінових пропозицій від конкурентів змушують індійські компанії переглядати структуру імпорту.

За інформацією Bloomberg, окремі індійські нафтопереробники вже скоротили закупівлі російської сировини. Зокрема, про погіршення комерційної привабливості таких поставок заявив фінансовий директор державної компанії Bharat Petroleum Corp. Ветса Рамакрішна Гупта.

За його словами, обсяги закупівель російської нафти в листопаді суттєво скоротилися через невигідні комерційні умови та подорожчання фрахту. Компанія почала різко зменшувати закупівлі російської сировини ще в жовтні. До скорочення закупівель також долучилися Indian Oil Corp. і Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd.

Нафта з Перської затоки виявилася дешевшою

Однією з головних переваг близькосхідних постачальників стали цінові знижки. За даними трейдерів, окремі партії іракської нафти пропонують зі знижкою понад 25 доларів за барель відносно еталонної ціни Dubai.

З урахуванням доставки така сировина може обходитися покупцям на кілька доларів за барель дешевше за еталонний сорт Dated Brent. Натомість російську нафту пропонують приблизно на 2 долари за барель дорожче за відповідний ціновий орієнтир, зазначений у матеріалі Bloomberg.

Така різниця впливає на рішення нафтопереробників, які закуповують великі обсяги сировини. Навіть кілька доларів економії на одному барелі можуть мати суттєве значення для загальних витрат підприємства.

Водночас, ціни на нафту не можна оцінювати окремо від умов контрактів, якості сировини та логістики. Проте в нинішній ситуації саме поєднання знижок і витрат на транспортування робить частину близькосхідних пропозицій привабливішими для індійських покупців.

Постачальники з Перської затоки намагаються скористатися цією можливістю. Зокрема, торговельний підрозділ Saudi Aramco нещодавно продав нафту сорту Khafji з оперативним завантаженням зі знижкою до 10 доларів за барель відносно еталона Dubai.

Дорожче транспортування послаблює позиції Росії

Важливу роль у зміні напрямків імпорту відіграє вартість морських перевезень. Російська нафта часто долає значні відстані, перш ніж потрапити до індійських портів, а тому збільшення ставок фрахту може помітно впливати на кінцеву вартість сировини.

Якщо витрати на доставку зростають, цінова перевага, заради якої покупці раніше обирали російську нафту, може зменшуватися або зникати. У такому разі індійським компаніям вигідніше шукати альтернативних постачальників, навіть якщо вони не пропонують таких самих умов щодо початкової вартості сировини.

Представники індійської нафтопереробної галузі також звертають увагу на можливість самостійно організовувати перевезення. Зокрема, компанії можуть фрахтувати танкери для доставки іракської нафти з Перської затоки, отримуючи більше контролю над логістичними витратами.

Російську сировину нерідко постачають до індійських портів уже з урахуванням вартості доставки. За таких умов покупці мають менше можливостей самостійно впливати на організацію перевезення та оптимізувати його вартість.

Голова ради директорів Hindustan Petroleum Вікас Каушал зазначив, що виробники з країн Перської затоки, які мають труднощі з реалізацією нафти, пропонують значні знижки. За його словами, ці поступки допомагають компенсувати надзвичайно високі витрати на фрахт.

Зміна закупівельної політики індійських компаній уже впливає на структуру імпорту. За даними Bloomberg, постачання нафти з Близького Сходу майже повернулися до рівня, який спостерігався до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Водночас обсяги російських відвантажень до Індії скорочуються.

Після втрати частини європейських покупців Росія значною мірою переорієнтувала експорт на азійські країни, зокрема Індію. Тому зменшення закупівель з боку індійських нафтопереробників створює додаткові труднощі для російських постачальників.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, Росія вибула з трійки найбільших світових експортерів енергетичного вугілля, опустившись із третього на четверте місце. За цей період її експорт скоротився на 18,6% – до 42,5 млн тонн, тоді як Південно-Африканська Республіка збільшила поставки до 52,1 млн тонн і випередила РФ у рейтингу.