Нацбанк випустить нові 50 грн: будуть в оригінальному дизайні

Національний банк оголосив про плани випустити нову пам’ятну монету номіналом 50 грн. Очікується, що вона з’явиться у грудні та буде викарбувана із золота. Присвячена ж монета буде архангелу Михаїлу – одному з найбільш шанованих святих у християнській традиції, який очолює "небесне воїнство ангелів" і вважається покровителем тих, хто відстоює справедливість.

Про запланований випуск повідомили в самому НБУ. Там зазначили:

Монета отримає назву "Архістратиг Михаїл".

Випущена вона буде до 35-річчя НБУ.

Національний банк оголосив п... Джерело: НБУ Розгорнути

Водночас про нову монету номіналом 50 грн відомо небагато – лише те, що:

Монета буде випущена тиражем 1 000 екземплярів.

Її діаметр складе 85 мм.

Маса дорогоцінного металу в чистоті становитиме 500 г.

Нові 50 грн карбуватимуть із золота. Джерело: НБУ

Загалом же, пам'ятні монети становлять особливу категорію грошових знаків, для якої безпосереднє використання як платіжного засобу не є головним призначенням. Їхня значимість визначається насамперед історичною, культурною та нумізматичною цінністю.

Такі монети є своєрідним відображенням колективної пам’яті суспільства, зберігаючи в матеріальній формі відомості про важливі історичні події, знаменні дати, видатних особистостей та символи, що мають особливе суспільне значення. У зв’язку з цим пам’ятна монета набуває ширшого значення, ніж звичайний грошовий знак, оскільки сприймається як символічний об’єкт, що зберігає пам’ять про значущі явища та події минулого.

Для виробництва пам’ятних монет застосовуються різні матеріали, зокрема поширені метали та їхні сплави, наприклад мідно-нікелеві, а також дорогоцінні метали, такі як срібло та золото. Процес їхнього виготовлення характеризується підвищеними вимогами до якості виконання.

Особлива увага приділяється не тільки точності карбування, а й художнім особливостям монети: продуманості композиції, ступеню опрацювання деталей, дотриманню пропорцій, чіткості зображень та їхній естетичній виразності. Сукупність цих характеристик надає монетам індивідуальності та сприяє формуванню їхньої цінності як предметів колекціонування.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас Як повідомляв OBOZ.UA, зі свого боку, Нацбанк виводить з обігу купюри номіналом 50 і 200 гривень – однак не всі, а лише ті, що були випущені у 2003-2007 роках. У ході цього купюри будуть замінені на банкноти аналогічних номіналів сучасного покоління – тобто зразка 2014-го та наступних років випуску.