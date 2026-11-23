Нацбанк випустить нові 5 грн: будуть в оригінальному дизайні

Нацбанк готується випустити нову обігову пам’ятну монету. Очікується, що вона з’явиться у грудні й матиме номінал 5 грн. Монету присвятять працівникам нафтогазової промисловості.

Про запланований випуск повідомили у самому НБУ. Там зазначили:

Монета матиме назву "Країна супергероїв. Дякуємо працівникам нафтогазової промисловості!".

Монета увійде до серії "Моя безсмертна Україна".

Нацбанк готується випустити нові 5 грн. Джерело: НБУ

Водночас про нові 5 грн відомо небагато – лише те, що:

Її буде випущено тиражем до 75 000 екземплярів.

Її діаметр становитиме 35 мм.

Матеріалом карбування стане нейзильбер (сплав міді з нікелем і цинком).

Нові 5 грн з’являться у грудні. Джерело: НБУ

Загалом же, зазначимо, обігові пам'ятні монети – це різновид монет, що поєднують функції звичайного платіжного засобу та пам'ятного випуску. Вони мають офіційний номінал і використовуються в грошовому обігу нарівні з іншими монетами, але водночас присвячуються певній історичній події, визначній особистості, культурному явищу чи важливій даті.

Особливістю таких монет є їхній спеціальний дизайн. На відміну від стандартних, вони містять унікальні зображення, символіку та написи, пов'язані з темою випуску, у зв'язку з чим виконують не тільки економічну, а й культурно-просвітницьку функцію. Вони популяризують історію, національну спадщину, державні цінності та пам'ятні події серед населення.

Крім використання в обігу, такі монети часто стають предметом колекціонування. Оскільки випускаються обмеженими тиражами і мають художню та історичну цінність.