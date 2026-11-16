Нацбанк випустить нові 2 грн: будуть в оригінальному дизайні

Національний банк оголосив про плани випустити нову пам'ятну монету номіналом 2 грн. Очікується, що вона з'явиться у грудні. Монета буде присвячена Борису Возницькому – українському мистецтвознавцю, академіку Української академії мистецтв.

Про запланований випуск повідомили в самому НБУ. Там зазначили: монета отримає назву "100 років від дня народження Бориса Возницького" і увійде до серії "Видатні особистості України".

Національний банк оголосив п... Джерело: НБУ Розгорнути

Водночас про нову монету номіналом 2 грн відомо небагато – лише те, що:

Монета буде випущена тиражем 50 000 екземплярів.

Її діаметр складе 31 мм.

Матеріал карбування – нейзильбер ( спеціальний сплав міді, нікелю та цинку).

Нові 2 грн з’являться у грудні 2026 року. Джерело: НБУ

Загалом же, зазначимо, що пам’ятними вважаються монети, які випускають на честь важливих історичних подій, видатних людей, культурних або державних свят. Вони можуть мати незвичайний дизайн, присвячений певній даті чи події, і часто є не лише засобом платежу, а й предметом колекціонування.

Такі монети виготовляють із різних металів, зокрема недорогоцінних або дорогоцінних – срібла й золота. Їхня цінність може бути пов’язана не тільки з номіналом, а й із рідкістю, матеріалом, станом та популярністю серед колекціонерів.

Як повідомляв OBOZ.UA, тим часом Нацбанк виводить з обігу купюри 50 і 200 гривень – однак не всі, а лише ті, які були випущені у 2003-2007 роках. І хоча в процесі купюри замінять на банкноти аналогічних номіналів сучасного покоління – тобто зразка 2014-го та наступних років випуску, – українцям не доведеться проходити процедуру спеціального обміну.