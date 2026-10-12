Нацбанк випустить нові 10 грн: будуть в оригінальному дизайні

Національний банк оголосив про плани випустити нову пам’ятну монету номіналом 10 грн. Очікується, що її викарбують зі срібла, і вона з’явиться у листопаді. Монета буде присвячена 25-річчю візиту Папи Римського Івана Павла II до України.

Про запланований випуск повідомили в самому НБУ. Там зазначили: монета отримає назву "З миром у серці. Іван Павло II".

Національний банк оголосив п... Джерело: НБУ Розгорнути

Водночас про нову 10-гривневу монету відомо небагато – лише те, що:

Монета буде випущена тиражем 3 000 екземплярів.

Її діаметр становитиме 38,6 мм.

Маса дорогоцінного металу в чистоті складе 31,1 г.

Нові 10 грн будуть викарбувані зі срібла. Джерело: НБУ

Загалом же, пам'ятні монети становлять особливу категорію грошових знаків, для якої безпосереднє використання як платіжного засобу не є головним призначенням. Їхня значимість визначається насамперед історичною, культурною та нумізматичною цінністю. Такі монети є своєрідним відображенням колективної пам’яті суспільства, зберігаючи в матеріальній формі відомості про важливі історичні події, знаменні дати, видатних особистостей та символи, що мають особливе суспільне значення. У зв’язку з цим пам’ятна монета набуває ширшого значення, ніж звичайний грошовий знак, оскільки сприймається як символічний об’єкт, що зберігає пам’ять про значущі явища та події минулого.

Для виробництва пам’ятних монет застосовуються різні матеріали, зокрема поширені метали та їхні сплави, наприклад мідно-нікелеві, а також дорогоцінні метали, такі як срібло та золото. Процес їхнього виготовлення характеризується підвищеними вимогами до якості виконання. Особлива увага приділяється не тільки точності карбування, а й художнім особливостям монети: продуманості композиції, ступеню опрацювання деталей, дотриманню пропорцій, чіткості зображень та їхній естетичній виразності. Сукупність цих характеристик надає монетам індивідуальності та сприяє формуванню їхньої цінності як предметів колекціонування.

Істотний вплив на попит та вартість пам’ятних монет має обсяг їхнього випуску. Обмежена кількість екземплярів надає таким виробам певної рідкісності, що сприяє підвищенню інтересу з боку нумізматів і колекціонерів, а також осіб, які розглядають подібні придбання як потенційний об’єкт інвестування. Залежно від конкретних обставин обмеженість тиражу може створювати передумови для збільшення ринкової вартості монети з плином часу. Таким чином, пам’ятні монети поєднують у собі кілька взаємопов’язаних аспектів цінності: грошовий, історико-культурний та колекційний. Крім того, за наявності відповідних умов вони можуть становити інтерес і з інвестиційної точки зору.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас найближчим часом Нацбанк не змінюватиме дизайн монет номіналом 1 та 2 грн. Причому навіть попри те, що до початку повномасштабної війни цей процес уже було розпочато. Однак у майбутньому така можливість не виключається – за очікуваннями, після стабілізації ситуації в країні це питання знову буде порушено.