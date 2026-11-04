Наркотики, кол-центри та "кришування" силовиками: НАБУ розкрило нових осіб та злочини в операції "Карфаген"

НАБУ (Національне антикорупційне бюро) і САП (Спеціалізована антикорупційна прокуратура) викрили злочинну організацію, яка, за даними слідства, щомісяця передавала по $7 тисяч за прикриття кожного з щонайменше 52 шахрайських колцентрів, де працювали близько 2700 людей, а до її діяльності були залучені високопосадовці СБУ, Нацполіції та Офісу генерального прокурора. Окрім шахрайства, учасники організації займалися наркотичним бізнесом, контрафактними цигарками та підробленою валютою, намагалися підкупити високопосадовців і, за версією правоохоронців, планували напади на журналістів, які могли викрити їхню діяльність.

Про це йдеться в новому етапі опублікованого розслідування НАБУ та САП щодо операції "Карфаген". За матеріалами розслідування, до складу злочинної організації входили щонайменше 12 осіб, а її діяльність охоплювала десятки шахрайських колцентрів, у яких працювали тисячі людей.

Викрито нову злочинну організацію. Джерело: НАБУ

Система передбачала регулярну передачу неправомірної вигоди представникам правоохоронних органів, щоб ті не реагували на незаконну діяльність або допомагали вирішувати проблеми, які виникали під час обшуків та інших слідчих дій. За версією НАБУ і САП, організатором був раніше неодноразово засуджений чоловік, який мав тісні контакти з представниками правоохоронних органів. Він залучив до злочинної діяльності інших осіб, зокрема високопосадовців силових структур, і сформував систему, в якій кожен відповідав за окремий напрямок.

Що відомо про деталі справи "Карфаген". Джерело: НАБУ

Хто стояв за злочинною організацією

За даними слідства, одним із ключових учасників був так званий "Мексиканець" – громадянин Російської Федерації, засновник і керівник транснаціонального наркосиндикату "Хімпром". Його оголосили в розшук у 2016 році, після чого він, за матеріалами розслідування, перебував в Україні, продовжуючи злочинну діяльність. За даними відкритих джерел, мова йде про Єгора Буркіна (відомий як Єгор Левченко).

Національна поліція України та РНБО вважають головним організатором і лідером угруповання наркосиндикату. Після початку повномасштабного вторгнення Росії наркосиндикат, як встановили детективи, не припинив діяльність, а навпаки – посилив свій вплив в Україні та за її межами.

Що відомо про учасників ново... Джерело: НАБУ Розгорнути

Для розширення незаконного бізнесу "Мексиканець" потребував підтримки правоохоронців, які могли б забезпечити захист від викриття. Саме для цього він, за версією слідства, об'єднав зусилля з чоловіком на прізвисько "Кримінал".

Останній, як зазначають правоохоронці, мав значне кримінальне минуле. Він був засуджений до позбавлення волі за грабіж, незаконне заволодіння транспортним засобом та хуліганство. Водночас це не завадило йому, за даними слідства, підтримувати тісні зв'язки з представниками правоохоронних органів.

Зокрема, у 2022 році "Кримінал" потрапив у поле зору правоохоронців через вимагання від імені СБУ 1 млн доларів за недопущення екстрадиції певної особи. Як встановили НАБУ і САП, надалі він використав свої контакти для створення системи передачі хабарів високопосадовцям, які мали забезпечувати захист незаконного бізнесу.

У матеріалах розслідування також фігурують особи з умовними прізвиськами "Прайс", "Консультант" та "Акім". За версією слідства:

"Прайс" – чинний поліцейський, один із керівників Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції, який відповідав за прикриття діяльності колцентрів;

"Консультант" – інший представник поліції, який, як стверджують детективи, забезпечував безпеку злочинної організації та координував окремі напрямки її діяльності;

"Акім" – високопосадовець СБУ у званні генерал-майора, який, за даними слідства, забезпечував захист організації від уваги інших співробітників спецслужби. Згідно даних медіа, ймовірно йдеться про генерала Сергія Дуку.

Водночас справжні імена всіх фігурантів, їхні конкретні ролі та обставини участі в злочинній організації мають бути встановлені й підтверджені в межах розслідування та судового розгляду.

Як організація перетворила шахрайські колцентри на масштабну мережу

Одним із головних напрямків діяльності злочинної організації стали шахрайські колцентри, які ошукували громадян України, а також іноземців. За даними розслідування, до 2025 року "Мексиканець" уже контролював мережу таких офісів. Вони працювали в різних містах та були частиною масштабного нелегального бізнесу, який приносив організації значні доходи.

Українські шахрайські колцентри, як зазначається в матеріалах, поступово перетворилися на міжнародну індустрію. Їхня діяльність була спрямована не лише проти громадян України, а й проти населення Європейського Союзу та інших країн світу.

Погрози від "Мексиканця". Джерело: НАБУ

Однак функціонування такої мережі не могло залишатися непоміченим для СБУ, Національної поліції та прокуратури. Саме тому, за версією НАБУ і САП, учасники злочинної організації створили механізм регулярного підкупу правоохоронців.

"Кримінал" відповідав за те, щоб представники силових структур не перешкоджали діяльності колцентрів, не висували до них претензій та не проводили заходів, які могли б призвести до викриття незаконного бізнесу. Неправомірну вигоду, за даними слідства, передавали представникам різних правоохоронних органів, оскільки потенційну загрозу для діяльності колцентрів становили і поліція, і СБУ, і прокуратура.

За прикриття одного колцентру платили $7 тисяч щомісяця

За матеріалами розслідування, учасники злочинної організації запровадили систематичну схему оплати за безперешкодну роботу шахрайських офісів. Стандартна сума неправомірної вигоди становила 7 тис. доларів на місяць з одного колцентру. На початку місяця "Кримінал" передавав адреси офісів разом із відповідними ідентифікаторами, після чого до п'ятого числа необхідно було перерахувати визначену суму в криптовалюті на заздалегідь наданий гаманець правоохоронців.

Після надходження коштів колцентр міг працювати протягом місяця без ризику перевірок та обшуків. Важливо, що адреси офісів, які здійснювали платежі, обліковувалися на центральному рівні. Зазначається, що це дозволяло контролювати всю систему та не допускати самостійних дій правоохоронців, які могли б порушити домовленості.

Перерахунок коштів з злочинної організації. Джерело: НАБУ

Як встановило слідство, учасники організації координували діяльність щонайменше 52 колцентрів. У цих офісах працювали не менше ніж 2700 людей, які щодня ошукували громадян України та інших держав. Схема мала регулярний характер, адреси передавалися, платежі здійснювалися, а після підтвердження надходження коштів офіси продовжували працювати.

За такою самою моделлю, як стверджують детективи, організували співпрацю з представниками Офісу генерального прокурора. Для цього використовували окремий облік партнерських колцентрів, власні канали комунікації та криптовалютні гаманці. У матеріалах розслідування зафіксовано листування, у якому учасники обговорювали передачу контактів прокурорських працівників, адреси офісів, суми платежів та підтвердження їх надходження.