Накопичені борги "Укренерго" загрожують фінансовій стабільності енергоринку – ICC Ukraine

Накопичена заборгованість НЕК "Укренерго" та ризики виникнення нових боргів загрожують фінансовій стабільності енергетичного ринку України. Для запобігання подальшому погіршенню розрахунків необхідно враховувати не лише поточні витрати компанії, а й фінансові зобов’язання попередніх років. Про це йдеться у зверненні ICC Ukraine до НКРЕКП.

В ICC Ukraine наголосили, що недостатнє фінансування підтверджених витрат системного оператора не вирішує фінансових проблем, а призводить до накопичення простроченої заборгованості та додаткових витрат.

"Недостатнє тарифне покриття підтверджених витрат не забезпечує реального скорочення вартості послуг. Натомість відповідні суми трансформуються у прострочені зобов’язання, потребу в додатковому фінансуванні та потенційні судові витрати", – зазначається у зверненні.

За оцінкою ICC Ukraine, для учасників енергоринку така ситуація означає погіршення розрахункової дисципліни, зростання фінансових ризиків та зниження передбачуваності господарської діяльності.

Окрему увагу організація звернула на зобов’язання щодо підтримки виробництва електроенергії з відновлюваних джерел. Належне фінансування таких зобов’язань безпосередньо впливає на довіру інвесторів до українського енергетичного ринку.

В ICC Ukraine підкреслили, що регуляторні рішення мають не допускати утворення нових боргів за вже взятими фінансовими зобов’язаннями. Це особливо важливо для залучення приватних інвестицій в енергетику.

"Для залучення довгострокового приватного капіталу важливо, щоб регуляторні рішення не створювали нових передумов для накопичення заборгованості за вже взятими зобов’язаннями", – наголошується у зверненні.

Крім того, організація закликала своєчасно завершити визначення фінансових результатів "Укренерго" за 2024–2025 роки та повністю врахувати підтверджені зобов’язання компанії. Відтермінування компенсації дефіциту, на думку ICC Ukraine, може створювати додаткові ризики фінансової нестабільності.

Раніше експерт з енергетики Володимир Омельченко заявив, що борги перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел наближаються до 15 млрд грн. За його словами, невиконання державою фінансових зобов’язань перед компаніями, які вже побудували електростанції, підриває довіру інвесторів та ставить під загрозу плани розвитку нової генерації.