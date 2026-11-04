НАБУ влаштувало масштабні обшуки через кришування колцентрів: у справі фігурують топпосадовці СБУ та Осіпов

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) проводять масштабну операцію "Карфаген" проти ймовірної системи кришування шахрайських колцентрів. За даними джерел медіа, по Україні відбувається близько 70 обшуків, а до схеми могли бути причетні високопосадовці СБУ, Нацполіції та Офісу генпрокурора, які отримували хабарі за захист незаконного бізнесу. Розслідування також вивело детективів на справу Андрія Осіпова, якого підозрюють у вимаганні мільйона доларів у громадянина РФ, а зв'язок із топпосадовцями СБУ, за інформацією джерел, встановили після дослідження його телефону.

Про викриття злочинної організації повідомляє НАБУ. За версією слідства, її учасники систематично передавали неправомірну вигоду високопосадовцям правоохоронних органів, щоб забезпечити безперешкодну роботу шахрайських колцентрів та інших незаконних підприємств.

У бюро зазначили, що до ймовірної злочинної діяльності могли бути залучені чинні високопосадовці СБУ, Національної поліції, Офісу генерального прокурора, а також представники кримінального середовища. Імен фігурантів у своєму повідомленні НАБУ не розкрило.

Де проводять обшуки та хто може фігурувати у справі

За даними джерел ZN.UA, 4 листопада детективи НАБУ проводять приблизно 70 обшуків у різних регіонах України. Слідчі дії стосуються справи про можливе забезпечення захисту шахрайських колцентрів з боку представників правоохоронних органів.

Цього ж дня стало відомо про обшуки у високопосадовців СБУ. У повідомленнях ЗМІ серед осіб, до яких могли прийти детективи, називають начальника Департаменту захисту національної державності СБУ генерала Сергія Дуку, начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ полковника Антона Кравчука та першого заступника начальника ГУ "Д" Департаменту захисту національної державності Олександра Ковальчука.

Як справа пов'язана з Андрієм Осіповим

За інформацією джерел, нинішні слідчі дії перетинаються зі справою Андрія Осіпова. Раніше НАБУ і САП повідомили про підозру йому у вимаганні 1 млн доларів у громадянина Росії. За версією слідства, гроші вимагали за нібито вирішення питання щодо кримінального переслідування та екстрадиції цієї людини до РФ.

Наразі Осіпов перебуває в ізоляторі тимчасового тримання НАБУ. Як повідомили джерела видання, зв'язок між його справою та обшуками у високопосадовців СБУ правоохоронці встановили після дослідження телефону фігуранта.

Раніше ZN.UA писало, що Осіпов міг перебувати під впливом або захистом Сергія Дуки та Антона Кравчука. У попередніх матеріалах видання також стверджувалося, що під час обшуків у справі Осіпова виявили автомобільні номерні знаки прикриття, посвідчення та інші документи СБУ. Обставини, за даними журналістів, могли стати одним із напрямів подальшого розслідування.

$1 млн за вирішення питання із СБУ: що відомо про Андрія Осіпова

Ім'я Андрія Осіпова вже фігурувало в іншій резонансній справі, пов'язаній із можливим зловживанням впливом та вимаганням грошей. Наприкінці липня 2026 року НАБУ та САП викрили схему, учасники якої, за версією слідства, вимагали 1 млн доларів у громадянина Росії Олександра Кузнєцова. Чоловік перебував у міжнародному розшуку за підозрою в організації контрабанди наркотиків.

За матеріалами розслідування, спочатку йшлося про 2 млн доларів, однак згодом суму нібито зменшили вдвічі. Гроші мали передавати чотирма щомісячними траншами по 250 тис. доларів. За версією правоохоронців, Осіпов разом із колишнім заступником голови Луганської обласної державної адміністрації Едуардом Лозовським переконував росіянина, що має можливість впливати на рішення Служби безпеки України та допомогти йому уникнути кримінального переслідування й екстрадиції.

Під час переговорів Осіпов, як стверджувалося в матеріалах справи, погрожував Кузнєцову проблемами з правоохоронцями, знищенням бізнесу та майна в разі відмови платити. Також фігуранти посилалися на нібито зв'язки з високопосадовцями силового блоку. Водночас, у НАБУ наголошували, що згадування імені тодішнього керівника СБУ Василя Малюка не означає його причетності до цієї справи.

30 липня 2026 року Осіпова затримали детективи НАБУ. Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави, а Апеляційна палата ВАКС залишила це рішення без змін.

Окрему увагу в цій історії привернув особистий водій та охоронець Осіпова Дмитро Фрадін. Під час затримання у нього, за інформацією журналістів, виявили посвідчення позаштатного співробітника оперативно-розшукового підрозділу СБУ. Обставина викликала питання щодо того, як приватний охоронець міг отримати документ, пов'язаний зі спецслужбою, та чи використовувався він для створення додаткового впливу на оточення.

Журналісти також звертали увагу на майнові активи, якими користувався Осіпов. Зокрема, йшлося про Mercedes-Benz S 500L 2021 року та Toyota Land Cruiser 2023 року, оформлений на ФОП його водія. Крім того, у публікаціях згадувалися нерухомість у Житомирській області та квартира в Києві, оформлені на дружину Осіпова.

Що відомо про операцію "Карфаген"

Операція "Карфаген" стосується діяльності організації, учасників якої підозрюють у систематичному наданні неправомірної вигоди представникам правоохоронних органів. Мета таких виплат, за даними слідства, полягала в тому, щоб колцентри та інші незаконні бізнеси могли працювати без перешкод з боку правоохоронців.

Йдеться не лише про окремі випадки отримання хабарів, а про ймовірну системну схему взаємодії між представниками незаконного бізнесу та посадовцями державних органів. Якщо версія слідства підтвердиться, правоохоронці могли не просто не реагувати на діяльність таких структур, а й забезпечувати їм захист за винагороду.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні завершили досудове розслідування у справі "Мідас", у межах якої, за версією слідства, учасники корупційної організації отримали понад 111 млн доларів і майже 12 млн євро неправомірної вигоди в енергетичному секторі. Тепер сторона захисту ознайомиться з матеріалами провадження, після чого обвинувальний акт можуть передати до суду.