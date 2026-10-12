На дротах для оборонних фортифікацій розікрали майже 14,5 млн грн: як працювала схема

В Україні завершили розслідування справи про ймовірну розтрату майже 14,5 млн грн під час закупівлі дроту для виготовлення оборонних загороджень у Запорізькій області, коли вартість сировини штучно завищували, а надлишкові кошти перераховували підконтрольним компаніям. Перед судом постануть колишній директор державного підприємства пенітенціарної системи, його товарознавець та керівник приватної компанії, яких обвинувачують у заволодінні й розтраті майна та службовому підробленні.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки (БЕБ). Детективи Головного підрозділу детективів завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

Як працювала схема із закупівлею матеріалів

За інформацією правоохоронців, історія розпочалася у січні 2024 року, коли одне з державних підприємств пенітенціарної системи уклало договір з Управлінням капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації. Документ передбачав постачання малопомітних перешкод та бар'єрних рубежів типу "Єгоза".

Такі конструкції використовуються для облаштування військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд. Для виготовлення відповідних загороджень підприємству була потрібна сировина, зокрема металевий дріт. Саме на етапі закупівлі матеріалів, як встановило слідство, і виникла схема незаконного використання бюджетних коштів.

За версією детективів, колишній директор держпідприємства вирішив організувати закупівлі таким чином, щоб частина виділених грошей потрапляла не на оплату реальної вартості сировини, а до підконтрольних структур. Для реалізації задуму він залучив ще двох осіб – товарознавця державного підприємства та директора приватної компанії.

Кожен з учасників, за даними слідства, виконував визначені організатором функції. Зазначається, що це дозволяло оформлювати закупівлі документально та проводити платежі через низку підприємств. Ключовим елементом схеми стало штучне завищення вартості дроту, який використовували для виготовлення оборонних загороджень.

Дріт купували за ринковими цінами, але в документах зазначали завищену вартість

Як з'ясували правоохоронці, фактична вартість сировини відрізнялася від сум, які зазначали в документах державного підприємства. Постачальники купували дріт безпосередньо у виробників за ринковими цінами. Однак під час подальшого оформлення закупівель його вартість, за версією слідства, штучно збільшували.

Відповідну роль у схемі, як повідомляє БЕБ, виконував директор приватної компанії. За даними детективів, він забезпечував внесення до договорів неправдивих відомостей щодо вартості матеріалів. Зокрема, це створювало документальні підстави для проведення платежів за завищеними цінами.

Водночас службові особи державного підприємства оформлювали та підписували документи про закупівлю сировини, які, за твердженням слідства, містили недостовірну інформацію. Таким чином, на папері витрати на матеріали були більшими, ніж їхня фактична закупівельна вартість.

Різниця між реальною ціною дроту та сумами, зазначеними в документах, і стала джерелом коштів, якими, за версією правоохоронців, заволоділи учасники схеми.

Як 14,5 млн грн вивели через підконтрольні підприємства

Окремим етапом схеми, за інформацією БЕБ, було подальше перерахування надлишково отриманих коштів. Правоохоронці встановили, що після закупівлі дроту за ринковими цінами частину грошей, отриманих завдяки завищенню вартості, переказували іншим підконтрольним підприємствам.

Такі операції здійснювали за вказівкою ймовірного організатора. При цьому, як зазначають детективи, відповідні платежі не супроводжувалися фактичним постачанням товарів.

Тобто кошти перераховували за операціями, які, за версією слідства, не мали реального товарного забезпечення. Саме такий механізм дозволяв переміщувати гроші між підприємствами та приховувати їхнє фактичне призначення.

За даними БЕБ, схема діяла протягом одинадцяти місяців – із лютого до грудня 2024 року. За цей період, як встановили детективи, було розтрачено майже 14,5 млн грн бюджетних коштів. Гроші були пов'язані із закупівлею сировини для виробництва оборонних загороджень, які мали використовуватися під час облаштування фортифікацій у Запорізькій області.

Хто постане перед судом за розтрату бюджетних коштів

У кримінальному провадженні фігурують троє осіб, яких слідство вважає учасниками організованої групи. Йдеться про колишнього директора державного підприємства пенітенціарної системи, товарознавця цього підприємства та керівника приватної компанії.

За версією правоохоронців, саме колишній директор організував механізм заволодіння бюджетними коштами та розподілив обов'язки між іншими учасниками. Товарознавець був залучений до оформлення закупівель, тоді як керівник приватної компанії, за даними слідства, забезпечував внесення неправдивих відомостей до договорів щодо вартості дроту.

Після завершення досудового розслідування детективи БЕБ скерували обвинувальний акт щодо всіх трьох фігурантів до суду. Їхні дії кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу України з урахуванням ролі кожного у ймовірному вчиненні кримінальних правопорушень.

За частиною 5 статті 191 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювали детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України. Процесуальне керівництво забезпечували прокурори Офісу Генерального прокурора. Крім того, до викриття ймовірної схеми долучилися співробітники Служби безпеки України та Державної кримінально-виконавчої служби України.

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