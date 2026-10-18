Монако посилює контроль за мільйонними статками: хто з українців може опитинитись під загрозою

14 жовтня 2026 року Монако підписало міжнародний протокол, який посилює боротьбу з відмиванням грошей і передбачає розширення механізмів пошуку, заморожування та конфіскації активів злочинного походження, зокрема нерухомості, банківських коштів і криптовалюти. Документ допускає конфіскацію майна без обвинувального вироку за рішенням суду, однак не передбачає автоматичного вилучення активів чи покарання лише за відсутність документів про походження коштів, а нові положення почнуть діяти після необхідних процедур ратифікації.

Про це повідомила Рада Європи. У міжнародній організації пояснили, що новий документ має допомогти правоохоронним органам ефективніше виявляти активи, пов'язані зі злочинною діяльністю, навіть якщо кошти були переміщені між різними країнами або вкладені в нерухомість та цифрові активи.

Що саме підписало Монако і чому це важливо

Новий протокол доповнює так звану Варшавську конвенцію Ради Європи, ухвалену 2005 року. Цей міжнародний документ регулює співпрацю держав у боротьбі з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та приховуванням активів, отриманих унаслідок злочинної діяльності.

Монако вже було учасником Варшавської конвенції: князівство ратифікувало її у квітні 2019 року, а для нього вона набула чинності 1 серпня того самого року. Тобто механізми боротьби з відмиванням коштів у Монако існували задовго до жовтня 2026-го.

Новий протокол покликаний розширити їхні можливості, зокрема в частині міжнародного обміну інформацією, пошуку активів та застосування конфіскації. Документ був схвалений Комітетом міністрів Ради Європи 15 травня 2026 року в Кишиневі, а 14 жовтня його відкрили для підписання.

У Раді Європи пояснюють необхідність нових правил тим, що сучасні злочинні мережі дедалі частіше використовують складні корпоративні структури, міжнародні перекази та цифрові фінансові інструменти. Через це кошти можуть швидко переміщуватися між юрисдикціями, а встановлення їхнього походження потребує співпраці правоохоронців кількох держав.

За інформацією Європейської комісії, нині в ЄС вдається повернути лише близько 1% активів, отриманих злочинним шляхом. Саме низька ефективність повернення незаконних доходів стала одним із аргументів на користь посилення міжнародних механізмів.

Водночас протокол набуде міжнародної чинності лише після п'яти ратифікацій, щонайменше три з яких мають здійснити держави – члени Ради Європи. Отже, наразі йдеться про підписаний міжнародний документ, а не про негайне запровадження всіх нових процедур.

За що можуть арештувати або конфіскувати майно

Одна з головних змін, передбачених протоколом, стосується розширення можливостей держав конфісковувати активи, пов'язані зі злочинною діяльністю. Йдеться не лише про кошти, які безпосередньо отримали внаслідок злочину. Нові механізми також охоплюють майно, придбане за такі гроші, та активи, вартість яких відповідає незаконно отриманим доходам.

Наприклад, якщо під час розслідування правоохоронці встановлять, що кошти від злочинної діяльності були використані для придбання квартири, будинку або іншого дорогого майна, відповідні активи можуть стати предметом забезпечувальних заходів чи конфіскації за встановленою законом процедурою. Для застосування таких заходів необхідно встановити передбачений законодавством зв'язок майна зі злочинною діяльністю та дотриматися процесуальних гарантій.

Чи справді майно зможуть конфіскувати без суду

Один із найбільш обговорюваних пунктів нового документа стосується конфіскації без обвинувального вироку в кримінальній справі. Протокол справді передбачає можливість застосування такої процедури. Однак твердження, що будь-який рахунок або квартиру тепер можна конфіскувати без суду, не відповідає змісту документа.

Стаття 4 протоколу прямо передбачає судовий контроль, конфіскація без кримінального обвинувального вироку допускається, якщо суд переконаний, що відповідне майно прямо чи опосередковано походить від злочинної діяльності. Тобто йдеться про конфіскацію без попереднього засудження особи за кримінальний злочин, а не про можливість безконтрольного вилучення майна за рішенням банку чи правоохоронного органу.

Документ також передбачає можливість окремих процедур у випадках, коли кримінальне провадження неможливо продовжити, наприклад через смерть підозрюваного, тяжкий стан здоров'я або переховування. Країни, які приєднуються до протоколу, можуть передбачати певні обмеження застосування таких механізмів відповідно до власного законодавства.

Окремо передбачено можливість термінового заморожування або арешту активів без попереднього повідомлення власника, якщо існує ризик їхнього приховування чи переміщення. Проте тимчасове блокування активів і остаточна конфіскація – різні юридичні процедури.

Що буде з нерухомістю, оформленою на родичів або компанії

Ще одна важлива частина документа стосується активів, які юридично належать третім особам. У міжнародній практиці майно може бути оформлене не безпосередньо на людину, яку перевіряють правоохоронці, а на родичів, бізнес-партнерів або компанії.

Саме тому стаття 5 протоколу передбачає можливість заморожування, арешту та конфіскації майна, яке перебуває у власності або володінні третіх осіб, якщо воно пов'язане зі злочинними доходами. Водночас документ передбачає захист добросовісних третіх осіб, які законно придбали майно та не брали участі в приховуванні незаконних активів.

Оформлення квартири чи іншого майна на компанію або родича саме по собі не гарантує його недоторканності. Проте така форма володіння також не свідчить автоматично про незаконність активу.

У соціальних мережах після підписання протоколу почали поширюватися твердження, що власники квартир і вілл у Монако нібито будуть зобов'язані довести законність кожного євро, витраченого на купівлю майна десятиліття тому. Насправді новий протокол не встановлює загального правила, за яким усі власники нерухомості повинні повторно підтвердити походження коштів за всіма старими угодами.

Також документ не запроваджує автоматичної конфіскації квартир, якщо власник не може надати певний документ про купівлю майна 20 або 30 років тому. Водночас у межах конкретного фінансового чи кримінального розслідування походження коштів, використаних для придбання дорогих активів, може мати значення.

Банківські рахунки та криптовалюта: що передбачають нові правила

Особливу увагу в документі приділено цифровим активам, оскільки криптовалюта та інші віртуальні фінансові інструменти можуть використовуватися для міжнародного переміщення коштів. Протокол розширює можливості компетентних органів отримувати інформацію про фінансові активи, зокрема віртуальні, та співпрацювати з іноземними правоохоронними установами.

Зазначається, що це може допомагати відстежувати кошти, які проходять через різні рахунки, компанії та цифрові платформи. Також документ передбачає посилення співпраці між підрозділами фінансової розвідки та установами, відповідальними за розшук і управління активами.

У разі термінових запитів окремі механізми міжнародного обміну інформацією передбачають скорочені строки реагування, зокрема до трьох днів. Проте сам факт володіння криптовалютою або наявності великого банківського рахунку не створює автоматичної підстави для його конфіскації.

Хто з українських бізнесменів і політиків має нерухомість у Монако

Монако давно привертає увагу заможних людей з різних країн, зокрема українських бізнесменів і політиків. Інформація про їхню нерухомість у князівстві неодноразово з'являлася в журналістських розслідуваннях, деклараціях і повідомленнях правоохоронних органів.

Олександр Богуслаєв, син колишнього президента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва. У травні 2025 року Офіс генерального прокурора повідомив про міжнародне розслідування ймовірного відмивання понад 650 млн доларів. За версією слідства, протягом 2016-2025 років кошти легалізовувалися, зокрема, на території Франції та Монако.

У квітні 2025 року правоохоронці провели обшуки на прибережній віллі в Монако, де проживав Олександр Богуслаєв. Також було виявлено дороге майно, оформлене на осіб, яких слідство вважає підконтрольними фігурантам справи. Богуслаєву повідомили про підозру у відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом. Водночас підозра не означає доведення вини, а право власності на конкретну віллу потребує окремого підтвердження.

Вадим Столар, народний депутат України. У березні 2024 року журналісти Bihus.Info повідомили, що в декларації політика за 2022 рік зазначена оренда квартири в Монако площею 569 кв. м. За оцінками журналістів, оренда подібних апартаментів могла коштувати близько 130 тис. євро на місяць. При цьому йдеться саме про оренду, а не власність депутата. Відомості про користування квартирою містяться в оприлюдненій декларації.

Вадим Єрмолаєв, бізнесмен родом із Дніпра. Його проживання в Монако стало предметом міжнародної уваги після вибуху біля житлового будинку 29 червня 2026 року, внаслідок якого постраждали бізнесмен і члени його родини.

Про зв'язок Єрмолаєва з квартирою в князівстві повідомляли The Guardian та інші міжнародні медіа. Однак, доступні публікації не встановлюють документально, чи належить квартира безпосередньо бізнесмену, чи він користується нею на інших підставах. Також Єрмолаєв раніше змінив українське громадянство на кіпрське.

Окремо в журналістських розслідуваннях фігурує нерухомість заможних українців на французькому Лазуровому узбережжі поблизу Монако. Однак такі об'єкти розташовані вже у Франції, тому їх не можна автоматично відносити до нерухомості на території князівства.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, деякі російські олігархи сподіваються, що виключення із санкційних списків ЄС їхніх "колег" Михайла Фрідмана й Алішера Усманова допоможе домогтися скасування власних економічних обмежень. Ця ситуація може стати прикладом для подальшого послаблення санкцій.